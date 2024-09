Gli ascolti tv del venerdì, con il ritorno di Tale e Quale Show dalla giuria rinnovata.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show, prima puntata (live, recensione), ha registrato 3.012.000 telespettatori, share 19,87%. Su Canale 5 Endless Love ha ottenuto 2.315.000 telespettatori, share 14,39%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.517.000, 11,11%. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma è stato visto da un netto di 1.050.000 telespettatori, share 5,74%. Su La7 Propaganda Live 869.000 telespettatori, share 6,53%. Su Rai 2 NCIS 778.000 telespettatori, share 4,11%; NCIS Hawaii 628.000, 3,76%. Su Rai 3 il film Matrimonio all’italiana è stato visto da 773.000 telespettatori, share 4,37%. Su Nove Enrico Brignano Show 556.000 telespettatori, share 3,31%. Su Tv8 Pechino Express 339.000, 2,11%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.019.000, 21,89%; Affari Tuoi 4.894.000, 25,39%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.624.000 telespettatori, share 13,63%. Su Rai 2 Tg2 Post 612.000, 3,16%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 872.000, 5,16% e a seguire Riserva indiana 767.000, 4,25%; Il cavallo e la torre 1.102.000, 5,85%; Un posto al sole 1.377.000, 7,12%. NCIS su Italia 1 registra 1.300.000 telespettatori, share 6,82% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 924.000 telespettatori, share 4,93% e 965.000, 4,98%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.573.000 telespettatori, share 8,19%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 315.000 telespettatori, share 1,65% e su Nove Cash or Trash ha registrato 722.000 telespettatori, share 3,78%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.383.000, 21,24%, e nel game un netto di 3.408.000, 23,54%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.677.000 telespettatori, share 16,55% e nel game un netto di 2.641.000, 19,48%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 267.000, 1,63%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 593.000 telespettatori, share 3,70%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 496.000 telespettatori, share 3%, mentre su La7 Padre Brown 209.000, 1,61%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 539.000 telespettatori, share 15,30%, mentre UnoMattina ha registrato 937.000, 21,25%; Speciale Tg1: G7 Cultura 582.000, 14,56%; Storie Italiane nella prima parte 622.000, 16,38%, e nella seconda 880.000, 19,23%; È sempre Mezzogiorno 1.508.000, 16,76%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 337.000, 6,61%, e nella seconda 637.000, 7,45%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 182.000, 3,98%, nel programma 289.000, 6,68%; ReStart 198.000, 5,28%; Elisir nella presentazione 201.000, 5,13%, e nel programma 286.000, 6,17%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 517.000, 4,88%; Geo .000, %; Passato e Presente 441.000, 3,62%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 957.000 telespettatori, share 23,06% e 754.000, 20,29%, con Forum a 1.147.000, 17,89%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 231.000 telespettatori, share 4,18% e il GF 268.000, 3,64%; su Rete 4 Tempesta d’amore 223.000, 5,88%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 209.000 telespettatori, share 4,59% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 541.000, 4,99%. La7 ha ottenuto con Omnibus 223.000 telespettatori, share 5,30%, nel segmento News 177.000, 4,94% e nel Dibattito 222.000, 5,08%; quindi Coffee Break 181.000, 4,76% e L’aria che tira 258.000, 5,47% e L’aria che tira Oggi 423.000, 4,59%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nel segmento Magazine 1.404.000, 12,38%, e nel programma 1.405.000, 15,32%; Il Paradiso delle Signore 1.426.000, 18,30%; La vita in diretta nella presentazione 1.602.000, 21,34%, e nel programma 1.900.000, 22,73%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 881.000, 8,83%; Bella ma’ 564.000, 7,10%; Gli specialisti 188.000, 2,49%. Su Rai 3 Hudson e Rex 298.000, 3,59%, e 233.000, 3,04%, Aspettando Geo 343.000, 4,59%, Geo 721.000, 8,52%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.119.000 telespettatori, share 17,48%, Endless Love 2.085.000, 18,42%; My Home My Destiny 1.737.000, 18,17%; La promessa 1.400.000, 17,93%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.289.000, 17,16%, nella seconda 1.110.000, 13,73% e nei saluti 1.103.000, 11,89%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 469.000 telespettatori, 3,90%; Person of Interest 284.000, 3,65%; Grande Fratello 234.000, 2,69%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, 5,52% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 406.000, 4,97%, e il film Francesco e Nunziata un netto di 272.000, 3,57%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 436.000, 4,09%, nel programma 425.000, 5,04% e nel segmento Focus 365.000, 4,76%; C’era una volta… il Novecento un netto di 169.000, 1,85%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 438.000, 9,07%; su Rai 2 Tango ha registrato 148.000 telespettatori, share 2,04%. Su Rai 3 Non le solite note. La musica di Marcello Panni 129.000, 1,03%; Tg3 LineaNotte 138.000, 2,11%. Su Canale 5 Station 19 623.000, 7,92%. Su Italia 1 il film King Arthur ha registrato un netto di 320.000, 7,13%. Su Rete 4 East New York 257.000, 7,13%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.035.000, 24,62%; ore 20:00 4.122.000, 23,96%.

3.035.000, 24,62%; 4.122.000, 23,96%. Tg2 ore 13:00 870.000, 8,30%; ore 20:30 899.000, 4,79%.

870.000, 8,30%; 899.000, 4,79%. Tg3 ore 14:30 1.315.000, 12,17%; ore 19:00 1.666.000, 13,16%.

1.315.000, 12,17%; 1.666.000, 13,16%. Tg5 ore 13:00 2.450.000, 21,45%; ore 20:00 3.678.000, 20,98%.

2.450.000, 21,45%; 3.678.000, 20,98%. Studio Aperto ore 12:25 1.070.000, 11,71%; ore 18:30 499.000, 5,13%.

1.070.000, 11,71%; 499.000, 5,13%. Tg4 ore 12.00 318.000, 4,80%; ore 18:55 597.000, 4,72%.

318.000, 4,80%; 597.000, 4,72%. Tg La7 ore 13:30 700.000, 5,73%; ore 20:00 1.274.000, 7,34%.

