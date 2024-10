Gli ascolti tv del venerdì, con un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, Storia di una famiglia pe

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato 3.314.000 telespettatori, share 20,88%. Su Canale 5 la miniserie Storia di una famiglia perbene 2 ha ottenuto 2.298.000 telespettatori, share 13,77%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.146.000 telespettatori, share 6,24%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.144.000, 7,96%. Su La7 Propaganda Live 984.000 telespettatori, share 7,16%. Su Italia 1 il film San Andreas è stato visto da un netto di 898.000 telespettatori, share 5,43%. Su Rai 2 NCIS 814.000 telespettatori, share 4,12%; NCIS Hawaii 674.000, 3,86%, e in seconda serata 489.000, 3,53%. Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 372.000 telespettatori, share 1,81%, e nel programma 483.000, 2,90%. Su Tv8 Pechino Express 451.000, 2,79%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.190.000, 21,34%; Affari Tuoi 5.327.000, 25,95%; Striscia la notizia su Canale 5 2.732.000 telespettatori, share 13,30%. Su Rai 2 Tg2 Post 530.000, 2,56%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.001.000, 5,48% e a seguire Riserva Indiana 803.000, 4,16%; Il cavallo e la torre 1.122.000, 5,59%; Un posto al sole 1.371.000, 6,63%. NCIS su Italia 1 registra 1.073.000 telespettatori, share 5,51% e 1.488.000, 7,24% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 956.000 telespettatori, share 4,78% e 930.000, 4,49%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.731.000 telespettatori, share 8,44%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 487.000 telespettatori, share 2,39% e su Nove Chissà chi è ha registrato 574.000 telespettatori, share 2,81%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %. Su Nove Don’t Forget the Lyrics 331.000, 1,85%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto di .000, %; Storie Italiane nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato .000, % e .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %; ReStart .000, %; Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; Mixerstoria .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo un netto di .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; Il Paradiso delle Signore .000, %; La vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 un netto di .000, %; BellaMa’ .000, %. Su Rai 3 Gocce di Petrolio .000, %, Roberto Capucci. La bellezza salverà il mondo .000, %; Aspettando Geo .000, %, Geo .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Endless Love .000, %; Uomini e donne (live) .000, % e nel finale .000, %; Amici di Maria De Filippi .000, %; My Home My Destiny .000, %; Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %; Person of Interest .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Un poliziotto alle elementari un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %; La Torre di Babele Doc un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 .000, %; Rai 2 Tango ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 il film La casa di famiglia .000, %. Su Italia 1 il film Snakes on a Plane ha registrato un netto di .000, %. Su Rete 4 Caccia alla spia – The Enemy Within .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™