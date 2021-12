Gli ascolti tv del venerdì: The Voice Senior guida la serata con la media del 18.68% di share e circa 3 milioni e mezzo di telespettatori. Direttamente sotto c’è la ventottesima puntata del Grande Fratello VIP che nel suo secondo appuntamento settimanale cala sotto i 3 milioni. Le restanti reti televisive restano sotto il milione: lo speciale delle iene dedicato ai “Due anni di Covid” è il terzo programma più visto, Rai 3 supera il film trasmesso da Rai 2. Nella serata di ieri è andata in scena anche l’ultima puntata di Bake Off Italia, la finale vinta da Daniela Ribezzo.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.557.000 telespettatori, share 18.68%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.498.000 telespettatori, share 19.33%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.954.000 telespettatori, share 18.82% e nel game un netto di 4.278.000, 23.41%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 874.000 telespettatori, share 16.21%. Storie italiane nella prima parte 780.000, 15.66% e nella seconda (speciale) 820.000, 13.97%. È sempre Mezzogiorno 1.745.000, 17.16%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Telethon 1.310.000, 10.54%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.665.000, 15.57%. Tg1: Funerali delle vittime di Ravanusa 1.510.000, 13.63%. La Vita in Diretta short 1.987.000, 14.72%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 575.000 telespettatori, share 7.34%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.205.000, 23.66%; ore 20:00 4.871.000, 23.12%.

Dati AUDITEL™