Gli ascolti tv di venerdì 12 agosto 2022 si legano a un palinsesto che ha visto Rai 1 riproporre la prima puntata di Cavalli di Battaglia, con Gigi Proietti: una serata di vero show e di vera maestria che ci riporta in tv un vero artista. Canale 5 risponde con Grand Hotel, mentre Rai 2 non rinuncia al thriller con Lei è sempre la mia follia, mentre su Rete 4 continuano le repliche di Terzo Indizio con Barbara De Rossi. Commedia per Rai 3 con Aspirante vedovo, il remake de Il Vedovo con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto, mentre Italia 1 non rinuncia alla serialità in prima tv con Chicago Med. In chiusura ambiente e documentari su La7 con Eden – Un pianeta da salvare, di Licia Colò, mentre Nove tiene caldo il pubblico di Crozza con le repliche del suo show in attesa della nuova stagione.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri, non appena saranno disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.347.000 telespettatori, share 11,91% e supera Cavalli di battaglia, con Gigi Proietti, su Rai 1 che ha registrato un netto di 1.297.000 telespettatori, share 12,05%. Terza piazza per Rai 3 con il film Aspirante vedovo che è stato visto da 809.000 telespettatori, share 5,92%. Si prosegue con Italia 1 dove la serie Chicago Med è stata vista da un netto di 796.000 telespettatori, share 6,42%. Su Rete 4 Terzo indizio, in replica, ha registrato 743.000, 6,82%, mentre su Rai 2 il film Lei è sempre la mia follia ha ottenuto 706.000 telespettatori, share 5,27%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 437.000 telespettatori, share 4,03%. Il prime time su conclude I Migliori Fratelli di Crozza su Nove a 399.000 telespettatori, share 3,9% e con.I delitti del BarLume su Tv8 a 384.000, 2,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.887.000 telespettatori, share 19,73%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.052.000 telespettatori, share 13,93%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 706.000 telespettatori, share 4,81%, mentre su Rai 3 Blob 690.000, 5,09%, Viaggio in Italia 830.000, 5,86% e Un posto al sole 1.150.000, 7,79%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 796.000 telespettatori, share 5,49% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 811.000 telespettatori, share 5,67% e nella seconda 905.000, 6,15%. Su La7 In onda registra 965.000 telespettatori, share 6,62%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 436.000 telespettatori, share 3% e su Nove Deal with it ha raccolto 337.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2361.000 telespettatori, share 24,55% e nel game un netto di 3327.000, 28,22%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1156.000 telespettatori, share 12,63% e nel game un netto di 1727.000, 15,17%. Su Rai 2 il nuoto ha ottenuto un netto di 924.000, 9,17%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 453.000 telespettatori, share 3,55%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 640.000 telespettatori, share 4,73%. Su La7 la serie Padre Brown 79.000, 0,92% e 152.000, 1,38%.

Ascolti Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 612.000 telespettatori, share 16,07%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 742.000, 17,55%; Linea Verde Estate 712.000, 17,01%; UnoMattina Estate Più 686.000, 14,06%; Camper ha ottenuto con 1.076.000, 13,58%. Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 438.000 telespettatori, share 6,54%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 243.000, 5,67% e a seguire Elisir – A grande richiesta 120.000, 2,97%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 545.000, 6,55% e 466.000, 4,64%; Passato e Presente 362.000, 3,18%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % nella prima parte e .000, % nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato .000, %. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e Hamburg Distretto 21 .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 129.000 telespettatori, share 3,32%, nel segmento News 78.000, 2,76% e nel Dibattito 131.000, 3,06%; quindi Coffee Break Estate 157.000, 3,86% e L’aria che tira – Estate 262.000, 5,20%, con 332.000, 3,75% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 10 hanno registrato 1.192.000, 11,59% e 1.387.000, 15,78%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 828.000, 11,11%; a seguire Estate in diretta 1.441.000, 18,05%. Su Rai 2 il Nuoto sincronizzato ha ottenuto un netto di 669.000, 7,91% e il Triathlon 633.000, 8,63%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 384.000, 4,23% e 347.000, 4,04%, Overland 566.000, 7,74% e Geo Magazine 704.000, 8,48%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.087.000 telespettatori, share 19,41%, mentre Terra Amara 1.942.000, 20,59%, Un altro domani 1.352.000, 17,09%. Dopo le soap il film Il matrimonio del mio migliore amico ha ottenuto un netto di 916.000, 11,85%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 520.000 telespettatori, 4,76%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 300.000, 3,85%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 457.000 telespettatori, 4,59% di share; a seguire il Tg4 – Diario di oggi 328.000, 4,16% e il film La rivolta dei Pretoriani un netto di 267.000, 3,40%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 208.000 telespettatori, share 2,37% e The Royals 153.000, 2,05%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Eccezzziunale veramente ha registrato un netto di 184.000 telespettatori, share 5,81%. Su Rai 2 The Blacklist 254.000 telespettatori, share 2,55%. Su Rai 3 la serie Hudson e Rex ha registrato 247.000 telespettatori, share 2,49%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 776.000 telespettatori, share 7,77%, mentre su Rete 4 Criminal Intent X 216.000, 5,69%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.695.000, 23,60%; ore 20:00 3.438.000, 25,53%.

2.695.000, 23,60%; 3.438.000, 25,53%. Tg2 ore 13:00 1.644.000, 15,39%; ore 20:30 1.188.000, 8,26%.

1.644.000, 15,39%; 1.188.000, 8,26%. Tg3 ore 14:30 1.337.000, 13,16%; ore 19:00 1.501.000, 14,06%.

1.337.000, 13,16%; 1.501.000, 14,06%. Tg5 ore 13:00 2.376.000, 22%; ore 20:00 2.676.000, 19,57%.

2.376.000, 22%; 2.676.000, 19,57%. Studio Aperto ore 12:25 880.000, 10,12%; ore 18:30 438.000, 5,03%.

880.000, 10,12%; 438.000, 5,03%. Tg4 ore 12.00 272.000, 4,13%; ore 18:55 414.000, 3,76%.

272.000, 4,13%; 414.000, 3,76%. Tg La7 ore 13:30 460.000, 4,07%; ore 20:00 632.000, 4,65%.

Dati AUDITEL™