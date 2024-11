Gli ascolti tv del sabato, con Ballando con le Stelle e Tù sì que vales che si contendono il prime time.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la semifinale di Tù Sì Que Vales (live) ha ottenuto 3.538.000 telespettatori, share 25,07% e nel segmento Buonanotte (25:01 – 25:13) 1.278.000, 21,76%. Su Rai 1 Ballando con le Stelle (live) ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista (20:45 – 21:10) 3.806.000, 20,76% e nel programma (21:14 – 25:10) un netto di 3.359.000, 24,36%. Su La7 In altre parole è stato visto da 925.000 telespettatori, share 5,26%. Su Italia 1 il film L’era glaciale – In rotta di collisione ha raccolto un netto di 806.000 telespettatori, share 4,55%. Su Rai 2 9-1-1 546.000, 2,96%, 9-1-1 Lone Star 525.000, 3,12%. Su Rete 4 il film … Più forte, ragazzi! ha registrato un netto di 534.000 telespettatori, share 3,16%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 392.000 telespettatori, share 2,44%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 330.000, 1,79%. Su Rai 3 il film Chuck ha registrato 180.000 telespettatori, share 1,08%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.178.000 telespettatori, share 17,35%. Su Rai 2 Tg2 Post 496.000, 2,70%. Su Rai 3 Blob ha registrato 721.000, 4,17%.; La confessione 664.000, 3,69% e nel segmento finale 512.000, 2,77%. NCIS su Italia 1 registra 1.094.000 telespettatori, share 6,04%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 832.000 telespettatori, share 4,65% e nella seconda 786.000, 4,28%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000, %. Su Nove Chissà chi è ha raccolto nella prima parte 435.000 telespettatori, share 2,39% e nel programma 582.000, 3,16%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.481.000 telespettatori, share 17,78%, e nel game un netto di 3.487.000, 22%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.653.000 telespettatori, share 19,86% e nel game un netto di 3.208.000, 20,96%. Su Rai 2 SWAT un netto di 487.000, 2,87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 568.000 telespettatori, share 3,40%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 776.000 telespettatori, share 4,56%. Su La7 Famiglie d’Italia 250.000, 1,69%. Su Tv8 Rugby 6 Nazioni Italia – Argentina un netto di 219.000, 1,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.158.000, 21,05% e nella seconda parte 1.057.000, 22,50%. Ballando on the road 852.000, 17,73%; Origini 767.000, 13,80%; Linea Verde Bike 1.296.000, 17,45%; Linea Verde Italia 2.062.000, 18,30%. Su Rai 2 Binario 2 Extra 122.000, 2,62%, Italian Green ha registrato 164.000 telespettatori, share 2,96%; Felicità 243.000, 2,74%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 245.000, 4,74%, e nel programma 241.000, 4,23%; Mi manda Rai 3 223.000, 4,46%; Parlamento Punto Europa ha ottenuto 121.000, 2,62%; TGR Officina Italia 278.000, 5,01%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 644.000, 6,44%; Tgr Petrarca 513.000, 3,92%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.133.000, 16,09% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 284.000 telespettatori, share 4,09%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 294.000, 5,71%; il film-tv Poirot: Corpi al sole un netto di 151.000, 3,08%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 553.000, 4,62%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 216.000 telespettatori, share 4,46%, nel segmento News 137.000, 4,13%, e nel Dibattito 230.000, 4,22%; Coffee Break Sabato 222.000, 4,73%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 125.000, 2,43%; L’aria che tira – Diario 184.000, 2,18%; Like – Tutto ciò che piace 217.000, 1,75%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore, prima puntata (recensione), ha ottenuto 1.341.000, 10,61%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 942.000, 8.72%, quindi A Sua immagine nella prima parte 782.000, 8,17%, e nella seconda 860.000, 9,39%; Sabato in diretta 1.261.000, 11,20%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 313.000, 2,49%; Storie di donne al bivio Weekend un netto di 466.000, 4,48%; Top – Tutto quanto fa tendenza 379.000, 4,05%; Onorevoli Confessioni 252.000, 2,34%; Dribbling 334.000, 2,56%. Su Rai 3 Tv Talk 841.000, 8,03%; La Biblioteca dei Sentimenti 440.000, 4,72%; Report nella presentazione 485.000, 4,99% e nel programma 945.000, 8,03%. Su Canale 5 GF 2.155.000, 15,51%; Beautiful ha registrato 2.376.000 telespettatori, share 18,28%; Endless Love 2.393.000, 22,62%; Verissimo 2.100.000, 22,02%, e nei Giri di Valzer 2.284.000, 19,37%. Su Italia 1 Drive Up 544.000, 4,04%; I Simpson 499.000, 3,99%; Forever 388.000, 3,46%; Grande Fratello 367.000, 3,02%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 690.000 telespettatori, 5,67% di share; il film Il grande sentiero un netto di 484.000, 4,51%. Su La7 Barbero risponde 385.000, 2,97%; La Torre di Babele 300.000, 2,73%; Eden – Un pianeta da salvare 278.000, 2,66%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao maschio (25:14 – 25:59:) 720.000, 19,32%. su Rai 2 90° minuto del Sabato 405.000, 3,16%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 221.000, 1,84%; Un giorno in pretura 197.000, 2,52%. Su Italia 1 il film Transformers: L’ultimo cavaliere un netto di 294.000, 3,57%. Su Rete 4 il film A rischio della vita un netto di 194.000, 2,36%. Su La7 il match Al Hilal – Al Ettifaq un netto di 53.000, 1,06%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.558.000, 26,02%; ore 20:00 4.098.000, 23,58%.

3.558.000, 26,02%; 4.098.000, 23,58%. Tg2 ore 13:00 1.396.000, 11,07%; ore 20:30 836.000, 4,65%.

1.396.000, 11,07%; 836.000, 4,65%. Tg3 ore 14:30 1.776.000, 14,31%; ore 19:00 1.769.000, 11,96%.

1.776.000, 14,31%; 1.769.000, 11,96%. Tg5 ore 13:00 2.713.000, 21,19%; ore 20:00 3.678.000, 21,01%.

2.713.000, 21,19%; 3.678.000, 21,01%. Studio Aperto ore 12:25 1.034.000, 10,48%; ore 18:30 712.000, 5,53%.

1.034.000, 10,48%; 712.000, 5,53%. Tg4 ore 12.00 298.000, 4,20%; ore 18:55 675.000, 4,55%.

298.000, 4,20%; 675.000, 4,55%. Tg La7 ore 13:30 818.000, 5,99%; ore 20:00 1.115.000, 6,36%.

