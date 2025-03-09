Gli ascolti tv del secondo sabato di marzo fra una serata speciale de L’eredità dedicata a Sanremo, C’è posta per te alla sua penultima puntata mentre su San Marino RTV si è accesa per il San Marino Song Contest.

Nb. Dati Standard Auditel

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (live) ha ottenuto 3.897.000 telespettatori, share 28.19%. Su Rai 1 L’eredità – Speciale Sanremo ha ottenuto un netto di 2.253.000, 15.45%. Su Rai 2 Elsbeth 576.000, 3.32%, e 528.000, 3.27%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato nella presentazione 665.000, 3.78% e nel programma un netto di 739.000 telespettatori, share 4.40%. Su Italia 1 il film Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio ha raccolto un netto di 856.000 telespettatori, share 5.22%. Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti ha registrato un netto di 857.000 telespettatori, share 5.58%. Su La7 In altre parole è stato visto da 862.000 telespettatori, share 5.20%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 301.000, 1.81%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 452.000 telespettatori, share 2.92%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.278.000, 30%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.562.000 telespettatori, share 14.56%. Su Rai 2 Tg2 Post 302.000, 1.70%. Su Rai 3 Blob ha registrato 769.000, 4.59% La confessione 770.000, 4.45%, e nel finale 613.000, 3.43%. NCIS su Italia 1 registra 1.196.000 telespettatori, share 6.84%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 852.000 telespettatori, share 4.93% e nella seconda 779.000, 4.40%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 394.000, 2.25%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 435.000 telespettatori, share 2.49%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.683.000 telespettatori, share 21.30%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 3.879.000, 25.66%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.125.000 telespettatori, share 17.97% e nel game un netto di 2.886.000, 20.05%. Su Rai 2 TgSport Speciale – Cerimonia apertura Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 un netto di 308.000, 2.31%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto un netto di 646.000 telespettatori, share 4.01%. La promessa su Rete 4 ha raccolto i suoi 708.000 telespettatori, share 4.30%. Su La7 Famiglie d’Italia 264.000, 1.92%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.278.000, 23.57%. Buongiorno Benessere 1.086.000, 20.81%; Linea Bianca 1.080.000, 17.63%; Linea Verde Discovery 1.484.000, 18.62%; Linea Verde Italia 2.111.000, 18.59%. Su Rai 2 Urban Green 71.000, 1.37%; Sci Alpino Coppa del Mondo Kvitfjell: Discesa libera un netto di 364.000, 6.79%; Cook 40 307.000, 3%. Su Rai 3 Agorà weekend 217.000, 4.09%; Mi manda Rai 3 268.000, 5.01%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 143.000, 2.78%; TGR Bellitalia 215.000, 4.01%; TGR Officina Italia 287.000, 4.55%; dopo il Tg Tg3 Persone 601.000, 6.81%, TgR Il Settimanale 504.000, 4.88%; Tgr Petrarca 369.000, 2.95%; TgR Mezzogiorno Italia 440.000, 3.29%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.086.000, 14.33% mentre su Italia 1 l’episodio di Due uomini e mezzo prima del TG ha registrato 245.000 telespettatori, share 3.57%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato un netto di .000, %; il film-tv Poirot un netto di 166.000, 3.13%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 608.000, 5.05%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 125.000 telespettatori, share 3.19%, nel segmento News 162.000, 5.11%, e nel Dibattito 216.000, 4.04%; Coffee Break 205.000, 4.04%; Belli dentro belli fuori 113.000, 2.04%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 105.000, 1.38%; Uozzap! 182.000, 1.73%; Like – Tutto ciò che piace 201.000, 1.61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.332.000, 10.95%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 790.000, 7.69%, quindi A Sua immagine nella prima parte 684.000, 7.19% e 737.000, 8% nella seconda; Sabato in diretta nella prima parte 1.017.000, 10.65% e nella seconda 1.360.000, 12.39%. Su Rai 2 Ciclismo: Strade Bianche un netto di 565.000, 5.36%; La mia metà 277.000, 3%. Su Rai 3 Tv Talk 899.000, 8.90%; La Biblioteca dei Sentimenti 460.000, 5.04%; Report nella presentazione 565.000, 6.02% e nel programma 849.000, 7.68%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.260.000 telespettatori, share 18.45%; Tradimento 2.197.000, 22.01%; Verissimo 1.994.000, 21.86%, nei Giri di Valzer 2.017.000, 19.64%. Su Italia 1 il primo dei tre episodi de I Simpson 453.000, 3.81%; The equalizer 365.000, 3.74% e Grande Fratello 334.000, 3.17%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 860.000 telespettatori, 7.36% di share; Hamburg Distretto 21 un netto di 450.000, 4.59%; Colombo – Una mossa sbagliata 468.000, 4.68%. Su La7 La Torre di Babele 270.000, 2.68%; Eden – Missione Pianeta 249.000, 2.72% e 278.000, 2.67%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 90° minuto del Sabato 522.000, 4.21%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 273.000, 2.16%. Su Italia 1 il film Il professore matto un netto di 322.000, 3.62%. Su Rete 4 il film After the sunset un netto di 223.000, 3.43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.474.000, 25.96%; ore 20:00 4.429.000, 26.37%.

3.474.000, 25.96%; 4.429.000, 26.37%. Tg2 ore 13:00 1.189.000, 9.42%; ore 20:30 570.000, 3.29%.

1.189.000, 9.42%; 570.000, 3.29%. Tg3 ore 14:30 1.695.000, 14.21%; ore 19:00 1.495.000, 10.79%.

1.695.000, 14.21%; 1.495.000, 10.79%. Tg5 ore 13:00 2.556.000, 20.11%; ore 20:00 3.348.000, 19.76%.

2.556.000, 20.11%; 3.348.000, 19.76%. Studio Aperto ore 12:25 1.019.000, 9.96%; ore 18:30 550.000, 4.76%.

1.019.000, 9.96%; 550.000, 4.76%. Tg4 ore 12.00 386.000, 4.97%; ore 18:55 576.000, 4.15%.

386.000, 4.97%; 576.000, 4.15%. Tg La7 ore 13:30 683.000, 5.11%; ore 20:00 1.236.000, 7.29%.

Dati AUDITEL™