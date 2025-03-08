Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, sabato 8 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.

Affari Tuoi puntata stasera 8 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?

Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, sabato 8 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 8 marzo 2025

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera è Giacomo per le Marche. Nella vita fa il fotografo (essendo appassionato di foto), ma in realtà è biologo.

Gioca con la sua fidanzata Sara, sono genitori di Edoardo di 1 anno e due mesi.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Giocano con il pacco numero 14.

La specialità regionale di stasera sono gli Vincisgrassi;

Terzo tiro poco fortunato. Nel pacco numero 19 del Trentino Alto Adige c’erano i 200mila euro ;

; Al sesto tiro (prima della chiamata del dottore) persi anche i 100mila euro, erano all’interno del pacco 10 della Basilicata

Il dottore comincia a giocare, propone il cambio: accettano! Danno il pacco 14 alla Puglia prendendosi il pacco numero 2;

Rifiutano un’offerta da 30mila euro;

Nel pacco 1 dell’Umbria c’erano i 75mila euro;

8 pacchi al termine e perfetto equilibrio tra blu e rossi. Il dottore non torna al cambio bensì azzarda nuovamente l’offerta da 30mila euro per non fare un tiro: rifiutati.

per non fare un tiro: rifiutati. Nel pacco 6 della Campania zero euro !

! Seconda proposta di cambio pacco per Giacomo: rifiuta;

Dopo un tiro con pacco blu fatto fuori, il dottore – per non fare un tiro – offre 38mila euro: rifiutati.

Nel pacco 16 del Lazio c’erano i 50mila euro ;

; Il dottore ripropone il cambio pacco per un tiro: rifiutato;

Dopo il tiro secco che ha escluso il pacco da 5€, l’offerta del dottore sale a 40mila euro: accetta l’offerta! Giacomo e Sara vanno a casa con 40mila euro.

Clamorosamente Giacomo nel suo pacco aveva i 300mila euro! I vincisgrassi erano all’interno del 14, il pacco cambiato.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.