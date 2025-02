Ascolti tv sabato 8 febbraio 2025: C’è Posta per Te a 4,6 mln (32%), Ora o mai più a 2,1 mln (16%)

Gli ascolti tv del sabato, con una nuova ‘sfida’ tra C’è posta per te e Ora o mai più…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (live) ha ottenuto 4.632.000 telespettatori, share 31,96%. Su Rai 1 Ora o mai più (live) ha ottenuto un netto di 2.084.000, 15,96%. Su Rai 2 Elsbeth 697.000, 3,77%, e 652.000, 3,77%. Su Rai 3 Petrolio – Il mistero Bayesian, cronaca di un naufragio ha registrato 507.000 telespettatori, share 2,91%. Su Italia 1 il film Tata Matilda e il grande botto ha raccolto un netto di 850.000 telespettatori, share 4,84%. Su Rete 4 il film …altrimenti ci arrabbiamo! ha registrato un netto di 889.000 telespettatori, share 5,31%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.030.000 telespettatori, share 5,77%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 322.000, 1,81%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 445.000 telespettatori, share 2,77%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 PrimaFestival 4.723.000, 25,36% (recensione); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.621.000, 29,66%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.116.000 telespettatori, share 16,48%. Su Rai 2 Tg2 Post 408.000, 2,14%. Su Rai 3 Blob Gigio ha registrato 801.000, 4,42%.; La confessione 823.000, 4,42%, e nel finale 712.000, 3,73%. NCIS su Italia 1 registra 1.153.000 telespettatori, share 6,17%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 914.000 telespettatori, share 4,94% e nella seconda 789.000, 4,13%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 509.000, 2,72%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 328.000 telespettatori, share 1,75%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.978.000 telespettatori, share 20,97%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.134.000, 25,21%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.366.000 telespettatori, share 17,39% e nel game 3.239.000, 19,23%. Su Rai 2 Blue Bloods un netto di 601.000, 3,39%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 542.000 telespettatori, share 3,13%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 777.000 telespettatori, share 4,38%. Su La7 Famiglie d’Italia 266.000, 1,76%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.295.000, 22,38%, e nella seconda 1.160.000, 21%. Buongiorno Benessere 1.155.000, 19,50%; Linea Bianca 1.185.000, 16,59%; Linea Verde Strade d’Italia 1.685.000, 18,29%; Linea Verde Italia 2.533.000, 19,73%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 110.000 telespettatori, share 1,94%; Quasar 166.000, 2,95%; Campionati del mondo di sci – Slalom Parallelo 853.000, 9,58%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 163.000, 3,54%, e nel programma 264.000, 4,84%; Mi manda Rai 3 325.000, 5,71%; TgR Amici animali ha ottenuto 259.000, 4,45%; TGR Bellitalia 255.000, 4,09%; TgR Officina Italia 311.000, 4,21%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 597.000, 5,16%; Tgr Petrarca 428.000, 3,03%; TgR Mezzogiorno Italia 502.000, 3,26%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.238.000, 14,08% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 250.000 telespettatori, share 2,78%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 285.000, 5,25%; il film-tv Poirot un netto di 278.000, 4,61%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 732.000, 5,39%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 225.000 telespettatori, share 4,83%, nel segmento News 108.000, 3,78%, e nel Dibattito 249.000, 4,51%; Coffee Break Sabato 245.000, 4,37%; Uozzap 220.000, 3,31%; L’aria che tira – Diario 239.000, 2,34%; Like – Tutto ciò che piace 286.000, 2,04%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.367.000, 9,88%, quindi A Sua immagine nella prima parte 1.069.000, 8,52%, e nella seconda 1.048.000, 8,73%; Tg1 Speciale – Inaugurazione capitale europea della cultura 2025 851.000, 7,40%; Sabato in diretta prima parte 1.191.000, 9,91%, e nella seconda 1.566.000, 12,39%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 506.000, 3,66%; Rugby: Sei Nazioni 2025 656.000, 5,57%; Onorevoli Confessioni 214.000, 1,76%; Dribbling 292.000, 2,20%. Su Rai 3 Tv Talk nel programma 1.193.000, 9,83%, e nel segmento Extra 1.140.000, 9,99%; La Biblioteca dei Sentimenti 632.000, 5,56%; Report nella presentazione 652.000, 5,59% e nel programma 934.000, 7,45%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.344.000 telespettatori, share 17%; Tradimento 2.117.000, 17,89%; Verissimo .000, %, nei Giri di Valzer 2.232.000, 17,85%. Su Italia 1 Sfida impossibile 416.000, 2,81%; I Simpson 470.000, 3,42%; The Equalizer 403.000, 3,32%; Grande Fratello 279.000, 2,24%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 818.000 telespettatori, 6,06% di share; Planet Earth III – Le meraviglie della natura 432.000, 3,61%; il film I cowboys un netto di 547.000, 4,55%. Su La7 La Torre di Babele – Bernini e Borromini 393.000, 2,97%; La7 Doc 230.000, 1.92%; Eden – Un pianeta da salvare 334.000, 2,83%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Techetechetè Top Ten 565.000, 15,35%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 468.000, 3,46%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 334.000, 2,54%. Su Canale Speciale Tg5 946.000, 17,02%. Su Italia 1 il film Piccola peste torna a far danni un netto di 416.000, 4,03%. Su Rete 4 il film C’era un cinese in coma un netto di 236.000, 2,90%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.991.000, 25,86%; ore 20:00 4.510.000, 24,97%.

