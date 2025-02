PrimaFestival si conferma un ottimo esempio di come sprecare bravi conduttori in un inutile programma televisivo. Ringraziano solo gli sponsor

Quest’anno PrimaFestival può contare su due conduttori di professione come Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. A loro si aggiunge Mariasole Pollio, che conduttrice aspira a diventarlo, se già non lo si considera a pieno titolo. Eppure la prima puntata dimostra ancora una volta tutti i limiti di un programma che televisivamente non ha senso di esistere, se non per gli sponsor del Festival di Sanremo.

In quelli che sono poco più di cinque minuti di trasmissione non si ha modo di fare altro che non sia lanciare interviste o clip registrate. A contare quindi non sono tanto le abilità dei conduttori, quanto la loro capacità di adattarsi a un format che non prevede mai variazioni. Corsi e Guaccero, che pur una carriera in questo senso ce l’hanno, non possono fare nulla di diverso da quanto facevano Paola e Chiara.

Così la scelta pur buona del cast di conduttori viene annullata dall’impossibilità di esprimere le proprie doti. Bianca Guaccero, ad esempio, è potuta essere ben più valorizzata a Dalla strada al palco. Al PrimaFestival ci si deve limitare al compitino, senza strafare. L’unica scelta apprezzabile di questa edizione pare quella di non inserire i vari content creator presenti negli ultimi anni.

Con la scelta dei Sansoni, già visti in altri contesti televisivi, come Striscia la notizia, si torna sul filone di una comicità più in linea con il pubblico generalista. L’idea di rivolgere una lettera al direttore artistico, che dovrebbe essere il fil rouge della loro partecipazione, seppure non particolarmente originale, non si presta male al poco tempo a disposizione.

PrimaFestival non darà modo ai detrattori di capire se Corsi, Guaccero e Pollio sanno fare il loro lavoro. Pensando però a chi è passato negli anni da lì viene da tirare un sospiro per il pericolo scampato. Un solo ammonimento per i prossimi anni. Non esultate o non disperate quando leggerete i nomi dei prossimi conduttori. Alla fine saranno solamente i conduttori dei Cinque Minuti del Festival.