Gli ascolti tv di un sabato che resterà nel registro degli eventi ‘notabili’ della tv, con Barbara d’Urso Ballerina per una Notte a Ballando con le stelle di Milly Carlucci giudicata da Selvaggia Lucarelli…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Tù Sì Que Vales [21:22 – 24:58] (live) ha ottenuto 3.500.000 telespettatori, share 25,38%. Su Rai 1 Ballando con le Stelle (live, con Barbara d’Urso ospite), ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista 3.799.000, 21,52% e nel programma (21:26 – 25:14) un netto di 3.221.000, 24,37%. Su La7 In altre parole è stato visto da 982.000 telespettatori, share 5,70%. Su Rai 2 FBI 784.000, 4,32%, e FBI International 662.000, 3,97%.Su Italia 1 il film Cattivissimo me 3 ha raccolto nella prima parte 768.000 telespettatori, share 4,25%, e nella seconda 667.000, 3,99%. Su Rai 3 il doc La nostra Raffaella ha registrato 433.000 telespettatori, share 2,49%. Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione un netto di 402.000 telespettatori, share 2,21% e nel programma 451.000, 3,11%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 331.000, 1,90%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 268.000 telespettatori, share 1,66%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.897.000 telespettatori, share 16,38%. Su Rai 2 Tg2 Post 689.000, 3,86%. Su Rai 3 Blob ha registrato 735.000, 4,43%.; Sapiens Files 421.000, 3,29%. NCIS su Italia 1 registra 1.215.000 telespettatori, share 6,97% mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 984.000 telespettatori, share 5,71% e nella seconda 833.000, 4,68%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 510.000, 2,91%. Su Nove Chissà chi è ha raccolto 552.000 telespettatori, share 3,10%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.028.000 telespettatori, share 17,48%, e nel game 3.145.000, 22,12%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 1.951.000 telespettatori, share 18,25% e nel game un netto di 2.682.000, 20,03%. Su Rai 2 SWAT un netto di 461.000, 2,89%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 494.000 telespettatori, share 3,19%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 655.000 telespettatori, share 4,09%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Ballando on the road ha ottenuto 1.325.000, 10,93%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 953.000, 9,35%, e nel segmento Passaggio alla Mostra 882.000, 8,83%, quindi A Sua immagine nella prima parte 826.000, 8,69%, e nella seconda 813.000, 9,07%; Sabato in diretta nella prima parte 975.000, 10,92% e nella seconda 1.232.000, 12,45%. Su Rai 2 Dreams Road .000, %; Urban Green 281.000, 2,21%; Storie di donne al bivio Weekend 501.000, 4,66%; Giro dell’Emilia Uomini 581.000, 6,19%; Onorevoli Confessioni 159.000, 1,78%. Su Rai 3 Prix Italia 663.000, 6,12; Tv Talk nella presentazione 571.000, 5,47%, e nel programma 696.000, 7,09%; La Biblioteca dei Sentimenti 354.000, 3,99%; Presa Diretta nella presentazione 482.000, 5,09%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.248.000 telespettatori, share 17,47%; Endless Love 2.210.000, 21,46%; Verissimo 1.813.000, 20,60%, e nei Giri di Valzer 1.738.000, 18,26%. Su Italia 1 Drive Up 560.000, 4,17%; Person of interest 368.000, 4,12%; Grande Fratello 331.000, 3,41%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 585.000 telespettatori, 4,87% di share; il film La storia di una monaca un netto di 462.000, 4,88%. Su La7 Barbero risponde 291.000, 2,29%; La Torre di Babele – Il caso Ciano 259.000, 2,47%; Eden – Un pianeta da salvare 227.000, 2,40%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™