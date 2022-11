Gli ascolti tv di un sabato di inizio novembre con la sfida tra la quinta puntata di Ballando con le stelle – accesa dai giudizi controcorrente di Selvaggia Lucarelli e dal suo confronto con Dario Cassini e dal confronto tra Mughini e Canino – e l’ottava di Tù sì que vales. Vediamo cosa ha pagato di più in termini di ascolti.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 l’ottava puntata di Tù sì que vales (live) ha ottenuto 4.418.000 telespettatori, share 29%, mentre su Rai 1 la quinta puntata di Ballando con le stelle 18 (live) ha registrato nel segmento Ballando… tutti in pista (dalle 20.44 alle 21.13) 4.117.000 telespettatori, share 21,5% e nel programma 3.782.000, 25,1%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto 860.000, 4,6%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato 783.000 telespettatori, share 4,7%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo me ha raccolto un netto di 725.000 telespettatori, share 4%. Su La7 Non è l’Arena – Speciale Fantasmi di mafia è stato visto da 424.000 telespettatori, share 2,8%. Su Rete 4 il film Pearl Harbour ha registrato un netto di 372.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Scomparsa – Il caso Ragusa ha registrato 172.000 telespettatori, share 0,9%. Su Tv8 il film Snowpiercer ha registrato 150.000, 0,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.387.000 telespettatori, share 17,77%. Su Rai 2 Tg2 Post 685.000, 3,62% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 924.000, 5,17% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.155.000, 6,22% e nel programma 1.403.000, 7,36%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.079.000 telespettatori, share 5,69% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 809.000 telespettatori, share 4,29% e nella seconda 782.000, 4,13%. Su La7 In onda 701.000, 3,67%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 362.000 telespettatori, share 1,91% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 395.000 telespettatori, share 2,10%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L'Eredità – Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.771.000 telespettatori, share 20,14% e nel game un netto di 3.913.000, 24,70%, mentre su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.432.000 telespettatori, share 17,88% e nel game un netto di 3.168.000, 20,22%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto 499.000, 2,83%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Santa Messa per la Pace 332.000, 10,76%; Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.176.000, 21,17%, mentre la Buongiorno Benessere 973.000, 18,14%, Il provinciale 1.092.000, 17,17%, quindi Linea verde Explora 1.518.000, 17,89% e Linea verde Life 2.443.000, 19,78%. Su Rai 2 Sci Alpino. Cook 40 ha registrato 286.000 telespettatori, share 4,44%, Check Up 404.000, 4,04%, mentre su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 317.000, 5,66%; Mi manda Raitre 272.000, 5,10%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 749.000, 6,73% e TgR Mezzogiorno Italia 553.000, 3,83%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.235.000, 15,37% mentre su Italia 1 Kung Fu ha registrato 165.000 telespettatori, share 2,32%. Su Rete 4 Poirot ha dato la linea al Tg4 con un netto di 86.000 telespettatori, share 1,57% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 160.000, 1,47% e La signora in giallo 629.000, 4,47%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 175.000 telespettatori, share 3,62%, nel segmento News 108.000, 3,58% e nel Dibattito 184.000, 3,33%; quindi Coffee Break 231.000, 4,48%, L’Aria Che Tira – Diario 171.000, 2,20%; Like – Tutto ciò che piace 171.000, 1,29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Ballando on the road ha registrato 1.653.000, 12,8%, Passaggio a Nord-Ovest 941.000, 8,84%, ItaliaSì! nella prima parte 1.659.000, 15,39% e nella seconda 2.066.000, 16,68%. Su Rai 2 Ti sembra normale? ha ottenuto 256.000, 1,98%, Top – Tutto quanto fa tendenza 238.000, 2,33%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 953.000, 8,58% e nel programma 1.012.000, 9,99% e nel segmento Extra 788.000, 8,25%; Frontiere 579.000, 5,81%; PresaDiretta, in replica, ha ottenuto nella presentazione 680.000, 6,33% e nel programma 868.000, 7,09%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.389.000 telespettatori, share 17,78%, Una vita 1.913.000, 18,34%, Verissimo 1.977.000, 19,72%, e nei Giri di Valzer 2.244.000, 18,75%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 472.000 telespettatori, 4,03%, mentre Superman & Lois 276.000, 2,43%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 688.000 telespettatori, 5,56% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 385.000, 3,86% e Colombo 586.000, 5,09%. Su La7 Juventus vs Roma, Supercoppa femminile, ha registrato 235.000, 2,22%; Padre Brown 157.000, 1,30%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

