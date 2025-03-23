Gli ascolti tv del sabato, con la prima puntata di Amici e la prima di Ne vedremo delle belle…

NB. Dati in vecchio standard [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi per alcune fasce appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici di Maria [21:29 – 24:49] ha ottenuto 4.019.000 telespettatori, share 27,85% (4.094.000, 28,09%).

[21:29 – 24:49] ha ottenuto 4.019.000 telespettatori, share 27,85% (4.094.000, 28,09%). Su Rai 1 la prima puntata di Ne vedremo delle belle (live) [21:34 – 23:41] ha ottenuto 3.006.000, 17,60% (3.019.000, 17,52%).

(live) [21:34 – 23:41] ha ottenuto 3.006.000, 17,60% (3.019.000, 17,52%). Su La7 In altre parole è stato visto da 1.027.000 telespettatori, share 5.64% (1.030.000, 5,61%).

è stato visto da 1.027.000 telespettatori, share 5.64% (1.030.000, 5,61%). Su Rai 3 Indovina chi viene a cena Cult ha registrato nella presentazione 848.000, 4,41% (851.000, 4,39%) e nel programma 908.000 telespettatori, share 5,09% (912.000, 5,08%).

ha registrato nella presentazione 848.000, 4,41% (851.000, 4,39%) e nel programma 908.000 telespettatori, share 5,09% (912.000, 5,08%). Su Rete 4 il film Don Camillo ha registrato un netto di 875.000 telespettatori, share 5,23% (878.000, 5,20%).

ha registrato un netto di 875.000 telespettatori, share 5,23% (878.000, 5,20%). Su Italia 1 il film Madagascar ha raccolto un netto di 752.000 telespettatori, share 4,11% (755.000, 4,09%).

ha raccolto un netto di 752.000 telespettatori, share 4,11% (755.000, 4,09%). Su Rai 2 FBI 727.000, 3,76% (730.000, 3,75%), e FBI International 747.000, 4,05% (750.000, 4,04%).

727.000, 3,76% (730.000, 3,75%), e 747.000, 4,05% (750.000, 4,04%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 471.000, 2,44% (472.000, 2,43%).

ha registrato 471.000, 2,44% (472.000, 2,43%). Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 469.000 telespettatori, share 2,84% (471.000, 2,83%).

ha registrato 469.000 telespettatori, share 2,84% (471.000, 2,83%). Su Real Time Body Bizarre 193.000, 1% [TA]

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.905.000, 30,89% (5.926.000, 30,84%). Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.017.000 telespettatori, share 15,76% (3.032.000, 15,76%). Su Rai 2 Sci: coppa del mondo 612.000, 3,19%. Su Rai 3 Blob ha registrato 848.000, 4,84% (851.000, 4,85%), La confessione 903.000, 4,83%, e nel finale 825.000, 4,24% (906.000, 4,82% e 829.000, 4,24%). NCIS su Italia 1 registra 1.152.000 telespettatori, share 6,07% (1.156.000, 6,06%), mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 885.000 telespettatori, share 4,76% e nella seconda 839.000, 4,34% (889.000, 4,76% e 843.000, 4,34%). Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 506.000 telespettatori, share 2,70% (506.000, 2,69%). Su Real Time Cortesie per gli ospiti 269.000, 1,41% [TA].

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.877.000 telespettatori, share 21,21%, e nel game un netto di 4.132.000, 25,97%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.146.000 telespettatori, share 16,78% e nel game un netto di 2.881.000, 18,91%. Su Rai 2 FBI 501.000, 3,26% e 671.000, 3,86%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 529.000 telespettatori, share 3,11%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 800.000 telespettatori, share 4,61%. Su La7 Famiglie d’Italia 260.000, 1,78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.230.000, 21,27% e nella seconda 1.212.000, 22,14%. Buongiorno Benessere 1.164.000, 19,64%; Linea Bianca 1.283.000, 17,98%; Linea Verde Start 1.676.000, 18,64%; Linea Verde Italia 2.675.000, 21,34%. Su Rai 2 Urban Green 123.000, 2,19%; Mondiali indoor di Atletica Nanjing 25 307.000, 3,43%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 200.000, 3,72% e nel programma 242.000, 4,12%; Mi manda Rai 3 250.000, 4,50%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 164.000, 2,87%; TGR Bellitalia 245.000, 3,90%; TGR Officina Italia 340.000, 4,67%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 619.000, 5,50%; Tgr Petrarca 397.000, 2,87%; TgR Mezzogiorno Italia 486.000, 3,18%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.276.000, 14,78% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 295.000 telespettatori, share 3,37%. Su Rete 4 Endless Love ha registrato 148.000, 2,54%; il film-tv Poirot: Carte in tavola un netto di 105.000, 1,76%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 763.000, 5,67%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 179.000 telespettatori, share 3,62%, nel segmento News 131.000, 4,04%, e nel Dibattito 175.000, 3,07%; Coffee Break sabato 248.000, 4,46%; Belli dentro belli fuori 155.000, 2,42%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 155.000, 1,85%; Like – Tutto ciò che piace 228.000, 1,67%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.587.000, 11,29%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.026.000, 8,63%, quindi A Sua immagine nella prima parte 832.000, 7,38%, e nella seconda 814.000, 7,29%; Sabato in diretta nella prima parte 1.155.000, 10,64% e nella seconda 1.591.000, 13,32%. Su Rai 2 Mondiali indoor di Atletica Nanjing 25 770.000, 5,11%; Ciclismo: Sanremo Women 2025 un netto di .000, % .000, %; Ciclismo: Milano-Sanremo 2025 1.458.000, 12,45%; Sci Alpino. Coppa del Mondo 2024-25 1.458.000, 12,45%. Su Rai 3 Tv Talk 1.071.000, 9,08%, e nel segmento Extra 901.000, 7,93%; La Biblioteca dei Sentimenti 433.000, 3,97%; Presadiretta 713.000, 6,24%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.221.000 telespettatori, share 15,83% (2.230.000, 15,80%); Tradimento 2.109.000, 18,17% (2.161.000, 18,41%); Verissimo 1.921.000, 17,88% (1.932.000, 17,85%), nei Giri di Valzer 2.009.000, 17,75% (2.014.000, 17,72%). Su Italia 1 Drive-up 612.000, 4,09%; I Simpson 559.000, 3,99%; The Equalizer 508.000, 4,62%; Grande Fratello 356.000, 3,08%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 738.000 telespettatori, 5,49% di share; Hamburg Distretto 21 385.000, 3,37%; Colombo 540.000, 4,80%. Su La7 Barbero risponde 354.000, 2,48%; La Torre di Babele 233.000, 1,93%; Eden Missione Pianeta nella presentazione 201.000, 1,82% e nel programma 341.000, 3,13%. Su Tv8 F1 GP Cina – Prove 473.000, 4,05%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Serenight 602.000, 8,02%. Su Rai 2 Tg2 Storie 235.000, 1,50%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 440.000, 3,41%; O anche no – Speciale giornata mondiale della sindrome di Down 181.000, 2,04%. Su Canale 5 Speciale Tg5 771.000, 18,03%. Su Italia 1 il film Duma un netto di 315.000, 3,32%. Su Rete 4 il film Red Dragon un netto di 187.000, 2,98%. Su La7 il film Heat – La sfida un netto di 179.000, 2,43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.191.000, 26,26%; ore 20:00 4.626.000, 26,10%.

4.191.000, 26,26%; 4.626.000, 26,10%. Tg2 ore 13:00 1.243.000, 8,91%; ore 20:30 884.000, 4,75%.

1.243.000, 8,91%; 884.000, 4,75%. Tg3 ore 14:30 1.894.000, 13,49%; ore 19:00 1.758.000, 11,94%.

1.894.000, 13,49%; 1.758.000, 11,94%. Tg5 ore 13:00 2.851.000, 20,02%; ore 20:00 3.422.000, 19,11%.

2.851.000, 20,02%; 3.422.000, 19,11%. Studio Aperto ore 12:25 1.287.000, 11,49%; ore 18:30 657.000, 5,27%.

1.287.000, 11,49%; 657.000, 5,27%. Tg4 ore 12.00 317.000, 3,60%; ore 18:55 625.000, 4,25%.

317.000, 3,60%; 625.000, 4,25%. Tg La7 ore 13:30 763.000, 5%; ore 20:00 1.179.000, 6,58%.

Dati AUDITEL™