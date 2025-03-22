Affari Tuoi puntata stasera 22 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, sabato 22 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, sabato 22 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 22 marzo 2025
A giocare stasera è Giuseppe dalla Puglia, precisamente Molfetta. Insegnante di fisica e istruttore cinofilo, con lui c’è la compagna Eleonora. A luglio si sposeranno.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Giuseppe e la futura moglie Eleonora giocano con il pacco numero 20.
- Primi 6 tiri.
- Apre il 4 (Piemonte) con dentro 100 euro. Poi 8 (Marche) con 10.000 euro. Si procede con 5 (Lombardia) e 75 euro. Nel 14 (Molise) ci sono 20.000 euro.
- Indicano il 16 (Liguria) con 200 euro dentro. Ultimo tiro 11 (Friuli Venezia Giulia) e addio a 300.000 euro.
- Dopo aver rifiutato 30.000 euro aprono il 6 (Sicilia) con dentro 200.000 euro. Poi il 17 (Veneto) con 100.000 euro…
- Scelgono il 18 (Toscana) con 500 euro.
- Rifiutano 15.000 euro. Nel 15 (Lazio) ci sono 5 euro. Nel 10 (Basilicata) si trovano 50 euro. Nel 12 (Calabria) salutano 5.000 euro.
- Offerta di 15.000 euro per 3 tiri. Rifiutano.
- Nel 3 (Trentino Alto Adige) ci sono Riso, Patate e Cozze. Nel 13 (Umbria) trovano 1 euro. Aprono il 2 (Sardegna) con 30.000 euro.
- Accettano il cambio e prendono il 19. Poi aprono il 20, loro vecchio numero. Avevano 75.000 euro…!!!
- Offerta di 10.000 euro per due tiri. Rifiutano.
- Nel 9 (Valle D’Aosta) ci sono 50.000 euro. Rimane solo un pacco rosso con 15.000 euro.
- Aprono 1 (Emilia Romagna) e salutano 15.000 euro. Hanno pescato il pacco con 20 euro. Vanno alla Regione Fortunata.
- Scelgono la Lombardia. Ed è QUELLA!!! Vincono 100.000 euro!!!
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.