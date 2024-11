Gli ascolti tv di un sabato di ‘ponte’, con la solita sfida tra Tù Sì Que Vales e Ballando con le Stelle (che torna ad eliminare qualcuno…).

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Tù Sì Que Vales (live) ha ottenuto 3.409.000 telespettatori, share 24.88%. Su Rai 1 Ballando con le Stelle (live) ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista 3.834.000, 21.27% e nel programma un netto di 3.390.000, 25.94%. Su Rai 2 Delitti in famiglia – Il caso Delfino 279.000, 1.61%. Su Rai 3 il film Rachel ha registrato un netto di 339.000 telespettatori, share 2.14%. Su Italia 1 il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha raccolto un netto di 826.000 telespettatori, share 4.72%. Su Rete 4 il film Miami Supercops ha registrato un netto di 493.000 telespettatori, share 3.04%. Su La7 In altre parole è stato visto da 850.000 telespettatori, share 4.94%. Su Tv8 F1 GP Brasile ha registrato 344.000, 1.90%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 354.000 telespettatori, share 2.27%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.159.000 telespettatori, share 17.55%. Su Rai 2 Tg2 Post 440.000, 2.44%. Su Rai 3 Blob ha registrato 871.000, 4.97%.; La confessione 759.000, 4.26% e nel finale 704.000, 3.87%. NCIS su Italia 1 registra 1.215.000 telespettatori, share 6.80%; 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 888.000 telespettatori, share 5% e nella seconda 747.000, 4.15%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 411.000, 2.50%. Su Nove Chissà chi è ha raccolto 414.000 telespettatori, share 2.31% nella prima parte e nel game 534.000, 2.95%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.349.000 telespettatori, share 17.28%, e nel game 3.462.000, 21.78%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.222.000 telespettatori, share 17.28% e nel game un netto di 3.195.000, 20.85%. Su Rai 2 Gormiti – The New Era 137.000, 0.96% e 130.000, 0.82%; SWAT un netto di 328.000, 1.87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto un netto di 604.000 telespettatori, share 3.57%. La promessa su Rete 4 ha raccolto i suoi 775.000 telespettatori, share 4.50%. Su La7 Famiglie d’Italia 261.000, 1.78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.066.000, 20.46%. Buongiorno Benessere 802.000, 17.57%; Origini 886.000, 16.78%; Linea Verde Bike 1.323.000, 18.18%; Linea Verde Italia 2.160.000, 19.32%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 190.000 telespettatori, share 3.50%; Felicità 346.000, 3.83%. Su Rai 3 Agorà weekend 260.000, 4.90%; Mi manda Rai 3 330.000, 6.71%; Parlamento Punto Europa ha ottenuto 160.000, 3.66%; TGR Officina Italia 264.000, 4.86%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 624.000, 6.25%; Tgr Petrarca 401.000, 3.23%; TgR Mezzogiorno Italia 498.000, 3.79%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.137.000, 16.14% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 124.000 telespettatori, share 2.37% e 217.000, 3.07%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato un netto di 291.000, 5.79%; il film-tv Poirot: Morte sul Nilo un netto di 153.000, 3.28; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 456.000, 3.88%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 162.000 telespettatori, share 4.33%, nel segmento News 175.000, 5.32%, e nel Dibattito 211.000, 4.05%; Coffee Break 132.000, 2.94%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 82.000, 1.64%; L’aria che tira – Diario 183.000, 2.10%; Like – Tutto ciò che piace 229.000, 1.83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Ballando on the road ha ottenuto 1.397.000, 12.02%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 867.000, 8.71%, quindi A Sua immagine nella prima parte 697.000, 7.95%, e nella seconda 739.000, 8.61%; Sabato in diretta nella prima parte 1.314.000, 12.89% e nella seconda 1.641.000, 13.38%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 311.000, 2.65%; Storie di donne al bivio Weekend 362.000, 3.76%; Top – Tutto quanto fa tendenza 308.000, 3.56%; Onorevoli Confessioni 168.000, 1.66%; Dribbling 347.000, 2.74%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 1.094.000, 9.85%, e nel programma 725.000, 7.41%; La Biblioteca dei Sentimenti 404.000, 4.68%; Report nella presentazione 631.000, 6.18% e nel programma 977.000, 8.03%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.073.000 telespettatori, share 17.02%; Endless Love 2.074.000, 20.90%; Verissimo 1.710.000, 19.11%, e nei Giri di Valzer 2.006.000, 17.71%. Su Italia 1 Drive Up 495.000, 3.90%; il primo degli episodi de I Simpson 445.000, 3.84%; Forever 432.000, 4.13%; Grande Fratello 377.000, 3.26%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 527.000 telespettatori, 4.58% di share; il film Un dollaro d’onore un netto di 526.000, 5.23%. Su La7 Barbero risponde 327.000, 2.78%; La Torre di Babele 204.000, 2.02%; Eden – Un pianeta da salvare 287.000, 2.91%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao maschio (dall’1:25 all’1:59) 638.000, 18.21%. su Rai 2 90° minuto del Sabato 346.000, 2.79%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 242.000, 2.15%. Su Italia 1 il film Transformers 4: L’era dell’estinzione un netto di 376.000, 4.37%. Su Rete 4 il film Facile preda un netto di 247.000, 2.78%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.371.000, 25.65%; ore 20:00 4.088.000, 23.36%.

Dati AUDITEL™