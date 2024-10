Gli ascolti tv di un altro sabato tra Tù Sì Que Vales e Ballando con le Stelle, che salva Sonia Bruganelli ed elimina I Cugini di Campagna.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Tù Sì Que Vales [21:18 – 24:58:] (live) ha ottenuto 3.652.000 telespettatori, share 23,95%. Su Rai 1 Ballando con le Stelle (live) ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista (20:43 – 21:09) 3.951.000, 20,74% e nel programma (21:14 – 25:24:45) un netto di 3.279.000, 22,75%. Su La7 In altre parole è stato visto da 889.000 telespettatori, share 4,74%. Su Italia 1 il film L’era glaciale 2 – Il disgelo ha raccolto un netto di 886.000 telespettatori, share 4,70%. Su Rai 2 FBI 753.000, 3,85%, e FBI International 635.000, 3,47%. Su Rai 3 La Confessione ha registrato 472.000 telespettatori, share 2,45%. Su Rete 4 il film Pari e Dispari ha registrato un netto di 450.000 telespettatori, share 2,61%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 318.000 telespettatori, share 1,91%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 212.000, 1,10%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.899.000 telespettatori, share 15,19%. Su Rai 2 Tg2 Post 532.000, 2,77%. Su Rai 3 Blob ha registrato 708.000, 3,83%; Riserva indiana 471.000, 2,48%. NCIS su Italia 1 registra 1.241.000 telespettatori, share 6,55%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 800.000 telespettatori, share 4,25% e nella seconda 775.000, 4,04%. Su Nove Chissà chi è ha raccolto 466.000 telespettatori, share 2,41%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.181.000 telespettatori, share 16,01%, e nel game 3.063.000, 19,26%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.280.000 telespettatori, share 17,96% e nel game un netto di 2.983.000, 19,61%. Su Rai 2 SWAT un netto di 496.000, 2,82%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 576.000 telespettatori, share 3,36%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 682.000 telespettatori, share 3,86%. Su La7 Famiglie d’Italia 273.000, 1,88%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Speciale – G7 Difesa ha registrato 939.000, 16,59%; UnoMattina in famiglia ha totalizzato 1.075.000, 19,67%. Buongiorno Benessere 1.230.000, 20,68%; Origini 1.125.000, 15,81%; Linea Verde Start 1.611.000, 17,86%; Linea Verde Italia 2.566.000, 20,32%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 302.000 telespettatori, share 4,25%; Cook 40 330.000, 3,15%. Su Rai 3 Agorà weekend 235.000, 4,16%; Mi manda Rai 3 345.000, 6,14%; Parlamento Punto Europa ha ottenuto 236.000, 4,34%; TGR Officina Italia 448.000, 6,26%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 655.000, 5,78%; Tgr Petrarca 484.000, 3,53%; TgR Mezzogiorno Italia 584.000, 3,91%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.197.000, 14,04% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 359.000 telespettatori, share 4,11%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 259.000, 4,55%; il film-tv Poirot: Macabro quiz 101.000, 1,84%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 733.000, 5,50%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 230.000 telespettatori, share 4,88%, nel segmento News 118.000, 3,99%, e nel Dibattito 258.000, 4,68%; Coffee Break Sabato 245.000, 4,42%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 134.000, 2,02%; L’aria che tira – Diario 241.000, 2,45%; Like – Tutto ciò che piace 252.000, 1,84%. Su Tv8 Motociclismo – Prove Campionato Mondiale MotoGP 446.000, 3,27%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Ballando on the road ha ottenuto 1.649.000, 12%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.077.000, 9,27%, e nel segmento Passaggio alla Mostra 965.000, 88,9%, quindi A Sua immagine nella prima parte 928.000, 8,69%, e nella seconda 921.000, 9,13%; Sabato in diretta nella prima parte 1.103.000, 10,23%, e nella seconda 1.403.000, 11.82%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 248.000, 1,77%; Top – Tutto quanto fa tendenza 287.000, 2,40%; Storie di donne al bivio Weekend 396.000, 3,62%; Paesi che vai 357.000, 3,52%; Onorevoli Confessioni 175.000, 1,60%; Dribbling 355.000, 2,83%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 979.000, 7,76%, nel programma 880.000, 7,90%. La Biblioteca dei Sentimenti 499.000, 4,93%; Presa Diretta 692.000, 6,06%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.439.000 telespettatori, share 17,03%; Endless Love 2.402.000, 20,59%; Verissimo 2.140.000, 20,99%, e nei Giri di Valzer 2.175.000, 19,19%. Su Italia 1 America’s Cup 2024 674.000, 4,58%; Big Bang Theory 441.00o, 3,17%: America’s Cup 553.000, 4,48%; Person of interest 318.000, 3,12%, 381.000, 3,48%; Grande Fratello 288.000, 2,50%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 680.000 telespettatori, 507% di share; il doc Planet Earth III – I diari un netto di 342.000, 3,03%; il film El Dorado un netto di 478.000, 4,37%. Su La7 Barbero risponde 382.000, 2,71%; La Torre di Babele 310.000, 2,63%; Eden – Un pianeta da salvare 280.000, 2,61%. Su Tv8 Motociclismo Superbike Campionato Mondiale 469.000, 3,26%; F1 GP USA Prove 460.000, 3,70%, e 760.000, 4,16%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao maschio (25:29 – 25:59) 608.000, 15,18%. su Rai 2 90° minuto del Sabato 515.000, 3,61%. Su Rai 3 il doc Finché sono al mondo 285.000, 1,71%; Tg3 Mondo 258.000, 2%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Il cammino della fede Su (25:15 – 25:59:) 898,000, 20,21%. Su Italia 1 il film Transformers – La vendetta del Caduto un netto di 331.000, 3,62%. Su Rete 4 il film Gunny un netto di 175.000, 2,40%. Su La7 il match Al Shabab – Al Nassr per la Roshn Saudi League ha ottenuto un netto di 53.000, 0,95%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.942.000, 26,37%; ore 20:00 3.840.000, 21,07%.

Tg2 ore 13:00 1.520.000, 10,96%; ore 20:30 982.000, 5,20%.

Tg3 ore 14:30 2.007.000, 14,55%; ore 19:00 1.872.000, 12,74%.

Tg5 ore 13:00 2.863.000, 20,30%; ore 20:00 3.437.000, 18,62%.

Studio Aperto ore 12:25 1.281.000, 11,30%; ore 18:30 583.000, 4,74%.

Tg4 ore 12.00 403.000, 4,62%; ore 18:55 626.000, 4,26%.

Tg La7 ore 13:30 739.000, 4,96%; ore 20:00 1.172.000, 3,65%.

