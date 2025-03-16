Gli ascolti tv del sabato, tra l’ultima puntata di C’è posta per te, un altro speciale de L’Eredità in prima serata, film e serie tv.

NB. Dati in vecchio standard [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi appena disponibili (per alcune fasce orarie).

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (live) ha ottenuto 4.396.000 telespettatori, share 30,57% (4.433.000, 30,59%).

(live) ha ottenuto 4.396.000 telespettatori, share 30,57% (4.433.000, 30,59%). Su Rai 1 Speciale L’Eredità – Viva l’amore ha ottenuto un netto di 2.373.000, 15,29% (2.383.000, 15,24%).

ha ottenuto un netto di 2.373.000, 15,29% (2.383.000, 15,24%). Su La7 In altre parole è stato visto da 1.028.000 telespettatori, share 5,80% (1.031.000, 5,78%).

è stato visto da 1.028.000 telespettatori, share 5,80% (1.031.000, 5,78%). Su Italia 1 il film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha raccolto un netto di 955.000 telespettatori, share 5,63% (958.000, 5,60%).

ha raccolto un netto di 955.000 telespettatori, share 5,63% (958.000, 5,60%). Su Rete 4 il film Banana Joe ha registrato un netto di 780.000 telespettatori, share 4,63% (783.000, 4,62%).

ha registrato un netto di 780.000 telespettatori, share 4,63% (783.000, 4,62%). Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato nella presentazione 710.000 telespettatori, share 3,79%, nel programma 747.000, 4,16% e nel segmento Extra 577.000, 3,62% (713.000, 3,78%, 751.000, 4,16% e 581.000, 3,62%).

ha registrato nella presentazione 710.000 telespettatori, share 3,79%, nel programma 747.000, 4,16% e nel segmento Extra 577.000, 3,62% (713.000, 3,78%, 751.000, 4,16% e 581.000, 3,62%). Su Rai 2 FBI 742.000, 3,98% (746.000, 3,98%) e FBI International 645.000, 3,76% (649.000, 3,75%).

742.000, 3,98% (746.000, 3,98%) e 645.000, 3,76% (649.000, 3,75%). Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,97% (479.000, 2,96%).

ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,97% (479.000, 2,96%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 230.000, 1,30% (231.000, 1,30%).

ha registrato 230.000, 1,30% (231.000, 1,30%). Su Real Time Body Bizarre 160.000, 0,86% [TA].

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.707.000, 30,13% (5.728.000, 30,10%). Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.937.000 telespettatori, share 15,47% (2.945.000, 15,44%). Su Rai 2 Tg2 Post 493.000, 2,58%. Su Rai 3 Blob ha registrato 689.000, 3,94% La confessione 767.000, 4,12%, e nel finale 673.000, 3,50%. NCIS su Italia 1 registra 1.383.000 telespettatori, share 7,34% (1.387.000, 7,32%), mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 868.000 telespettatori, share 4,68% (872.000, 4,68%) e nella seconda 830.000, 4,34% (834.000, 4,35%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 322.000, 1,71% (322.000, 1,70%). Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 504.000 telespettatori, share 2,70% (504.000, 2,69%). Su Real Time Cortesie per gli ospiti 252.000, 1,33% [TA].

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.662.000 telespettatori, share 20,04%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 3.975.000, 25,36%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.043.000 telespettatori, share 16,45% e nel game un netto di 2.630.000, 17,47%. Su Rai 2 FBI un netto di 598.000, 3.50%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 582.000 telespettatori, share 3,45%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 826.000 telespettatori, share 4,80%. Su La7 Famiglie d’Italia 248.000, 1,72%. Su Tv8 MotoGP: Sprint Race MotoGP 522.000, 3,93% (536.000, 4,01%).

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.249.000, 22,45% e nella seconda 1.038.000, 19,66%. Buongiorno Benessere 1.029.000, 18,19%; Linea Bianca 1.136.000, 17,05%; Linea Verde Discovery 1.668.000, 19,27%; Linea Verde Italia 2.428.000, 19,13%. Su Rai 2 Urban Green 143.000, 2,67%; Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile 170.000, 2.44%; Cook 40 284.000, 2,70%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 179.000, 3,43%, 255.000, 4,63%; Mi manda Rai 3 354.000, 6,50%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 176.000, 3,25%; TGR Bell’Italia 245.000, 4,13%; TGR Officina Italia 284.000, 4,18%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 610.000, 5,27%; Tgr Petrarca 473.000, 3,42%; TgR Mezzogiorno Italia 507.000, 3,36%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.273.000, 15,18% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 235.000 telespettatori, share 2,86%. Su Rete 4 Endless Love ha registrato 175.000, 3.14%; il film-tv Agatha Christie contro Hercule Poirot un netto di 157.000, 2.76%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 737.000, 5,51%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 222.000 telespettatori, share 4,51%, nel segmento News 157.000, 4,43%, e nel Dibattito 212.000, 3,86%; Coffee Break Sabato 191.000, 3,58%; Belli dentro belli fuori 121.000, 1,98%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 131.000, 1,57%; Uozzap 175.000, 1,48%; Like – Tutto ciò che piace 154.000, 1,12%;

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.393.000, 10,34%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.025.000, 8,83%, quindi A Sua immagine nella prima parte 740.000, 7,03%, e nella seconda 877.000, 8,49%; Sabato in diretta nella prima parte 1.172.000, 11,35% e 1.481.000, 13,09%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 493.000, 3,67%; il match Italia – Irlanda, Sei Nazioni di Rugby, un netto di 532.000, 4,88%; La mia metà 190.000, 1,84%; Dribbling 287.000, 2,37%. Su Rai 3 Tv Talk 1.030.000, 9,02%, e nel programma 882.000, 8,27%; La Biblioteca dei Sentimenti 455.000, 4.36%; Presadiretta 665.000, 6.23% e nel segmento Più 988.000, 7,85%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.310.000 telespettatori, share 17,12% (2.318.000, 17,08%); Tradimento 2.203.000, 19,72% (2.251.000, 19,93%); Verissimo 1.847.000, 17,89% (1.857.000, 17,88%), nei Giri di Valzer 2.012.000, 18,80% (2.017.000, 18,77%). Su Italia 1 Drive-up 535.000, 3,69%; I Simpson 456.000, 3,42%; The Equalizer 403.000, 3,88%; Grande Fratello 325.000, 2,94%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 734.000 telespettatori, 5,58% di share; Hamburg Distretto 21 354.000, 3,24%; Planet Earth III 368.000, 3,56%; Colombo 545.000, 5,07%. Su La7 Barbero risponde 342.000, 2,48%; La Torre di Babele – La musica ribelle 310.000, 2,61%; Eden – Un pianeta da salvare 265.000, 2,52%. Su Tv8 GP F1 Australia – Prove 642.000, 4,44% (654.000, 4,50%); MotoMondiale – Moto2: Prove 343.000, 3,16% (346.000, 3,17%).

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Serenight 434.000, 7,43%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 430.000, 3,27%. Su Rai 3 Il Presidio 300.000, 2,12%; Agenda del mondo 270.000, 2,15%. Su Canale 5 Speciale Tg5 831.000, 20,59%. Su Italia 1 il film La famiglia del professore matto un netto di 288.000, 3,93%. Su Rete 4 il film The Town un netto di 232.000, 3,36%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.932.000, 26%; ore 20:00 4.755.000, 26,98%.

3.932.000, 26%; 4.755.000, 26,98%. Tg2 ore 13:00 1.489.000, 10,66%; ore 20:30 979.000, 5,26%.

1.489.000, 10,66%; 979.000, 5,26%. Tg3 ore 14:30 1.974.000, 14,74%; ore 19:00 1.675.000, 11,44%.

1.974.000, 14,74%; 1.675.000, 11,44%. Tg5 ore 13:00 2.990.000, 21,09%; ore 20:00 3.618.000, 20,22%.

2.990.000, 21,09%; 3.618.000, 20,22%. Studio Aperto ore 12:25 1.268.000, 11,09%; ore 18:30 607.000, 5,05%.

1.268.000, 11,09%; 607.000, 5,05%. Tg4 ore 12.00 460.000, 5,48%; ore 18:55 653.000, 4,48%.

460.000, 5,48%; 653.000, 4,48%. Tg La7 ore 13:30 657.000, 4,37%; ore 20:00 136.000, 1,74%.

Dati AUDITEL™