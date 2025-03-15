Affari Tuoi puntata stasera 15 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, sabato 15 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, sabato 15 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 15 marzo 2025
A giocare stasera è Eleonora dalla Calabria, precisamente da Castrolibero (Cosenza). Ora vive a Zumpano, poco distante.
Eleonora è impiegata in una azienda che si occupa di corsi di formazione. Gioca con il compagno Giacinto.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Eleonora ha pescato il pacco numero 3.
- Apre il 5 (Basilicata) sperando di trovare zero euro. Ma ne trova 200.000…
- Si procede con 14 (Lazio) e dentro 20 euro. Poi 13 (Lombardia) con 50 euro, Valle D’Aostra con 10.000 euro e il 15 (Molise) con 200 euro.
- Ultimo tiro diretto al numero 1 (Tosca) con 75.000 euro.
- Scelgono di sentire la prima offerta che equivale a 30.000 euro.
- Rifiutano e aprono il 6 (Trentino Alto Adige) con dentro 20.000 euro.
- Scelgono il 18 (Piemonte) con 300.000 euro…
- Nel 16 (Abruzzo) trova 5.000 euro.
- Da 30.000 l’offerta crolla a 15.000…
- Rifiutano. Chiamano il 4 (Sicilia) – le new entry – e trovano 75 euro.
- Chiamano il 12 (Umbria) e dicono addio a 100.000 euro.
- Poi 11 (Friuli Venezia Giulia) e trova 500 euro.
- Propone il cambio prima di 5 tiri.
- 19 (Puglia) con 1 euro. Poi 9 (Liguria) con 15.000 euro.
- Aprono il 2 (Emilia Romagna) e trovano 100 euro. Trovano finalmente zero euro con il pacco numero 7.
- Scelgono il 20 (Marche) con 30.000 euro. Rimangono solo i 50.000 euro per sperare…
- Offerta di 10.000 euro. Tritano.
- Ultimo tiro verso il 10 (Veneto) e trovano la Nduja.
- Restano 50 euro e 50.000 euro.
- Sono indecisi se chiedere 34.000 euro o meno e il dottore cambia strategia: cambio.
- Raccontano che la loro figli piccola, Ginevra, aveva indicato col ditino il numero 3 su un foglio con tanti numero. Ed è quello che ha pescato lei come pacco.
- Nonostante questo accetta il cambio… Prende il 17.
- E cambiando si prende i 50 euro Aveva 50.000 euro… Mah.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.