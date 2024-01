Gli ascolti tv del primo sabato della nuova stagione tv, con il ritorno di C’è Posta per te su Canale 5 e Tale e Quale Show su Rai 1. I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv del primo sabato della nuova stagione tv, con il ritorno di C’è Posta per te su Canale 5 e Tali e Quali su Rai 1. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata di C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.730.000 telespettatori, share 31,08%. Su Rai 1 la prima puntata di Tali e Quali (live) ha ottenuto 2.957.000, 17,59%. Su La7 In altre parole è stato visto da 875.000 telespettatori, share 4,70% e nel segmento Buonanotte, in seconda serata, 480.000, 3,18%. Su Rai 2 la serie FBI International ha ottenuto 873.000, 4,49%, e 806.000, 4,47%. Su Italia 1 il film d’animazione Sing ha raccolto un netto di 694.000 telespettatori, share 3,77%. Su Rai 3 Quinta Dimensione ha registrato 570.000 telespettatori, share 3,33%. Su Rete 4 il film I bambini della speranza ha registrato un netto di 442.000 telespettatori, share 2,43%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 339.000, 1,8%. Su Nove il doc Whitney Houston – Una voce dal cielo ha registrato 178.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 4.822.000, 25,26%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.520.000 telespettatori, share 18,48%. Su Rai 2 Tg2 Post 636.000, 3,32%. Su Rai 3 Blob ha registrato 1.027.000, 5,68% e a seguire Che sarà… 800.000, 4,21%. NCIS su Italia 1 registra 1.129.000 telespettatori, share 5,99% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 559.000 telespettatori, share 2,99% e nella seconda 511.000, 2,67. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 674.000, 3,6%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 384.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.052.000 telespettatori, share 20,14%, e nel programma 4.203.000, 24,75%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.716.000 telespettatori, share 18,57% e nel game un netto di 3.425.000, 20,70%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto un netto di 458.000, 2,57%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 724.000 telespettatori, share 4,09%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 553.000 telespettatori, share 3,05%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.196.000, 21,18% e nella seconda 1.291.000, 22,85%. Buongiorno Benessere 1.226.000, 21,09%, Origini 1.008.000, 15,14%, Linea verde Start 1.464.000, 17,52%; Linea verde Life 2.330.000, 19,30%. Su Rai 2 Coppa del mondo femminile – Discesa Libera ha registrato 607.000 telespettatori, share 9,63%, Cook 40 332.000, 3,35%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto nella presentazione 160.000, 3,31%, e nel programma 220.000, 4,04%, Mi manda Raitre 300.000, 5,28%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 643.000, 5,85%, Tg3 Petrarca 439.000, 3,33%; Tg3 Mezzogiorno Italia 515.000, 3,47%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.177.000, 14,42% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 196.000 telespettatori, share 2,46%. Su Rete 4 il film Gli invincibili fratelli Maciste ha dato la linea al Tg4 con un netto di 94.000 telespettatori, share 1,60% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 165.000, 1,52% e La signora in giallo 628.000, 4,46%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 172.000 telespettatori, share 3,68%, nel segmento News 108.000, 3,85% e nel Dibattito 183.000, 3,33%; quindi Coffee Break sabato 204.000, 3,63%; L’Aria Che Tira – Diario 149.000, 2,14%; Inseparabili – Storie a 4 zampe 137.000, 1,27%; Like – Tutto ciò che piace 180.000, 1,37%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.804.000, 12,94%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.197.000, 10,37%, quindi A Sua immagine nella prima parte 814.000, 7,66%, e nella seconda 850.000, 8,09%; Italia Sì nella prima parte 1.381.000, 11,78%, e nella seconda 1.982.000, 14,78%. Su Rai 2 Mi presento ai tuoi 306.000, 2,27%; Top – Tutto quanto fa tendenza 264.000, 2,38%; DonnAvventura 361.000, 3,42%; Full Contact 286.000, 2,48%. Su Rai 3 Tv Talk nel programma 944.000, 8,32%, e nel segmento Extra 872.000, 8,26%; Gocce di Petrolio 542.000, 5,07%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 685.000, 6,02% e nel programma 978.000, 7,60%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.612.000 telespettatori, share 17,63%; Terra amara 2.676.000, 22,64%; Verissimo 2.439.000, 22,26% e nei Giri di Valzer 2.444.000, 19,26%. Su Italia 1 il film Frequency – Il futuro è in ascolto un netto di 561.000, 4,40%; Quantum Leap 273.000, 2,58% e 258.000, 2,20%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 717.000 telespettatori, 5,37% di share; Frozen Planet II – Vette di ghiaccio 378.000, 3,41%; il film Il Campione un netto di 349.000, 2,96%. Su La7 il film La Torre di Babele 224.000, 1,73%; La7 Doc 180.000, 1,67%; Eden – Missione Pianeta 327.000, 2,39%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Rete 4 il film Out of Time un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Baby Boss un netto di .000, %. Su La7 La7 Doc .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

