C’è Posta per Te 2024, anticipazioni e diretta prima puntata

C’è Posta per Te torna su Canale 5 per la prima puntata della sua nuova edizione, la numero 27, ma la prima in HD. Il format non cambia, per cui non ci resta che seguire le nuove storie di ricongiungimenti (forse) familiari dopo liti decennali e di sorprese strappalacrime. Vediamo cosa ci aspetta in questa prima puntata, in onda nel prime time di sabato 13 gennaio.

C’è posta per te 2024, prima puntata 13 gennaio: anticipazioni

Grande attesa tra gli affezionati del programma per le prime storie familiari che si consumeranno davanti alla grande busta bianca di C’è Posta per te. I caposaldi del genere riguardano in genere genitori che chiedono perdono ai figli, fratelli e sorelle divisi da divorzi, ex partner che cercano spazio per un ritorno. A queste si uniscono i regali e le sorprese, che in genere accompagnano storie di dolore, di lutti e di sofferenza.

C’è posta per te 2024, prima puntata 13 gennaio: ospiti

Primi ospiti di questa nuova edizione Paolo Bonolis, ‘dirimpettaio’ di Maria De Filippi con il suo Ciao Darwin 9 nel prime time del venerdì, e parte del cast di Terra Amara, su cui Canale 5 sta puntando molto anche nella prima serata domenicale e infrasettimanale. In studio Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş.

C’è posta per te 2024, prima puntata 13 gennaio: dove seguirlo in tv e in streaming

Per seguire l’appuntamento di questa sera bisogna sintonizzarsi alle 21:25 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà tutta la puntata con l’immancabile livelogging.