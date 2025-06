Gli ascolti tv del primo sabato (e giorno) di Marzo, con C’è Posta per Te e la finale di Ora o mai più.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (live) ha ottenuto 4.439.000 telespettatori, share 30.7%. Su Rai 1 Ora o mai più (vincitore) ha ottenuto un netto di 2.011.000, 15.65%. Su Rai 2 Elsbeth 572.000, 3.11%, e 504.000, 3%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato un netto di 851.000 telespettatori, share 4.81%. Su Italia 1 il film Il talento di Mr. Crocodile ha raccolto un netto di 714.000 telespettatori, share 4.19%. Su Rete 4 Speciale 4 di sera Weekend ha registrato un netto di 713.000 telespettatori, share 3.95%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.140.000 telespettatori, share 6.55%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 262.000, 1.48%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 578.000 telespettatori, share 3.56%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) ha registrato 5.562.000, 29.48%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.854.000 telespettatori, share 15.09%. Su Rai 2 Tg2 Post 426.000, 2.24%. Su Rai 3 Blob ha registrato 733.000, 4.19% La confessione 777.000, 4.19%, e nel finale 604.000, 3.17%. NCIS su Italia 1 registra 1.261.000 telespettatori, share 6.72%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 993.000 telespettatori, share 5.37% e nella seconda 1.081.000, 5.70%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 360.000, 1.93%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 469.000 telespettatori, share 2.54%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.892.000 telespettatori, share 21.52%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.125.000, 26.54%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.977.000 telespettatori, share 15.52% e nel game un netto di 2.612.000, 17.49%. Su Rai 2 FBI un netto di 559.000, 3.31%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto un netto di 590.000 telespettatori, share 3.54%. La promessa su Rete 4 ha raccolto i suoi 697.000 telespettatori, share 4.09%. Su La7 Famiglie d’Italia 265.000, 1.85%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.360.000, 22.60%. Buongiorno Benessere 1.039.000, 17.34%; Linea Bianca 1.194.000, 17.24%; Linea Verde Discovery 1.678.000, 19.35%; Linea Verde Italia 2.584.000, 20.56%. Su Rai 2 Urban Green 107.000, 1.92%; Sci Alpino Coppa del Mondo un netto di 632.000, 10.28%; Cook 40 351.000, 3.41%. Su Rai 3 Agorà weekend 297.000, 5.15%; Mi manda Rai 3 371.000, 6.42%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 270.000, 4.61%; TGR Bellitalia 250.000, 4%; TGR Officina Italia 263.000, 3.73%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 625.000, 5.45%; Tgr Petrarca 453.000, 3.31%; TgR Mezzogiorno Italia 509.000, 3.52%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.186.000, 13.94% mentre su Italia 1 l’episodio di Due uomini e mezzo prima del TG ha registrato 303.000 telespettatori, share 3.67%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato un netto di 275.000, 4.85%; il film-tv Poirot un netto di 170.000, 2.83%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 656.000, 5%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 159.000 telespettatori, share 4.08%, nel segmento News 209.000, 6.30%, e nel Dibattito 271.000, 4.64%; Coffee Break 233.000, 4.11%; Belli dentro belli fuori 170.000, 2.59%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 141.000, 1.65%; Uozzap! 206.000, 1.76%; Like – Tutto ciò che piace 202.000, 1.49%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.474.000, 11.13%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.072.000, 8.84%, Tg1 – Trieste, Amerigo Vespucci: il giro del mondo 1.304.000, 12.18%, quindi A Sua immagine 1.126.000, 11%; Sabato in diretta nella prima parte 1.209.000, 11.51% e nella seconda 1.617.000, 13.98%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica un netto di 504.000, 3.83%; Storie di donne al bivio weekend 541.000, 4.96%; Onorevoli Confessioni 219.000, 2.09%; Dribbling 254.000, 2.05%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 1.617.000, 12.80%, e nel programma 1.073.000, 9.44%; La Biblioteca dei Sentimenti 486.000, 4.78%; Report nella presentazione 664.000, 6.48% e nel programma 973.000, 8.58%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.219.000 telespettatori, share 16.96%; Tradimento 2.253.000, 20.64%; Verissimo 1.995.000, 19.60%, nei Giri di Valzer 2.088.000, 19.10%. Su Italia 1 I Simpson 637.000, 4.52% e 676.000, 5.05%; The equalizer 448.000, 4.41% e 433.000, 4.08%; Grande Fratello 301.000, 2.73%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 741.000 telespettatori, 5.76% di share; Hamburg Distretto 21 un netto di 337.000, 3.12%; Colombo – Assassinio a Bordo 427.000, 3.93%. Su La7 La Torre di Babele 359.000, 3.10%; Eden – Un pianeta da salvare 276.000, 2.63%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 90° minuto del Sabato 519.000, 3.96%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 457.000, 3.53%. Su Italia 1 il film Il Re Scorpione 5 – Il libro delle anime un netto di 353.000, 4.37%. Su Rete 4 il film Delitto alla Casa Bianca un netto di 196.000, 1.61%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.073.000, 28.20%; ore 20:00 4.641.000, 26.32%.

4.073.000, 28.20%; 4.641.000, 26.32%. Tg2 ore 13:00 1.618.000, 11.74%; ore 20:30 948.000, 5.10%.

1.618.000, 11.74%; 948.000, 5.10%. Tg3 ore 14:30 2.207.000, 16.71%; ore 19:00 1.797.000, 12.41%.

2.207.000, 16.71%; 1.797.000, 12.41%. Tg5 ore 13:00 2.862.000, 20.58%; ore 20:00 3.544.000, 19.89%.

2.862.000, 20.58%; 3.544.000, 19.89%. Studio Aperto ore 12:25 1.188.000, 10.45%; ore 18:30 641.000, 5.23%.

1.188.000, 10.45%; 641.000, 5.23%. Tg4 ore 12.00 376.000, 4.46%; ore 18:55 668.000, 4.62%.

376.000, 4.46%; 668.000, 4.62%. Tg La7 ore 13:30 838.000, 5.83%; ore 20:00 1.379.000, 7.75%.

Dati AUDITEL™