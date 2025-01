Gli ascolti tv del mercoledì, in una serata senza Chi l’ha visto? e in una giornata segnata dal ritorno di Cecilia Sala in Italia.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la seconda parte della miniserie Leopardi, il poeta dell’infinito ha registrato 3.651.000 telespettatori, share 20,54%. Su Canale 5 Grande Fratello ha registrato 2.632.000 telespettatori, share 19,80%. Su Italia 1 il film Mamma, ho riperso l’aereo ha registrato un netto di 1.604.000 telespettatori, share 8,69%. Su La7 Una giornata particolare – Italia, la Grande bellezza ha ottenuto 1.176.000 telespettatori, share 6,32%. Su Rai 2 Ritorno in Paradiso ha ottenuto 930.000 telespettatori, share 4,57%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 913.000 telespettatori, share 6,19%. Su Rai 3 il film Respect ha ottenuto 677.000 telespettatori, share 3,78%. Su Tv8 il film Robin Hood principe dei ladri ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,43%. Su Nove il film Femmine contro maschi è stato visto da 497.000 telespettatori, share 2,64%. Su Real Time Amore alla prova – La crisi del settimo anno 224.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.324.000, 25,36%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.616.000, 30,55%; Striscia la notizia su Canale 5 3.011.000 telespettatori, share 19,31%. Su Rai 2 Tg2 Post 554.000, 2,54%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.135.000, 5,69% e a seguire Via dei Matti n.0 946.000, 4,51%; Il cavallo e la torre 1.312.000, 6,18%; Un posto al sole 1.619.000, 7,42%. NCIS su Italia 1 registra 1.357.000 telespettatori, share 6,29% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.205.000 telespettatori, share 5,67% e 917.000, 4,19%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.893.000 telespettatori, share 8,69%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 601.000 telespettatori, share 2,81% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 443.000 telespettatori, share 2,04%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 425.000, 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.302.000, 22,52%, e nel game un netto di 4.654.000, 26,35%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.477.000 telespettatori, share 17,53% e nel game un netto di 3.386.000, 19,97%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 648.000, 3,28%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 590.000 telespettatori, share 3,08%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 976.000 telespettatori, share 4,95%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 331.000, 2,06%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 429.000 telespettatori, share 11,81%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 932.000, 19,98%; Storie Italiane nella prima parte 894.000, 20,30%, e nella seconda 985.000, 18,43%; Tg1 – Edizione straordinaria 1.246.000, 18.21%; È sempre Mezzogiorno 1.753.000, 16,88%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 274.000, 5,87%; I Fatti Vostri ha registrato 548.000, 9,02%, e 829.000, 8,46%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 182.000, 3,77%, e nel segmento Extra 165.000, 3,49%; ReStart 244.000, 5,55%; Elisir nella presentazione 213.000, 4,95%, e nel programma 249.000, 5,34%; Mixer Storia 362.000, 6,26%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 562.000, 4,73; Passato e Presente 476.000, 3,67%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 923.000 telespettatori, share 19,64% e 816.000, 18,75%, con Forum a 1.329.000, 17,98%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato un netto di 237.000 telespettatori, share 3,50% e su Rete 4 Terra Amara 274.000, 5,87%; Tempesta d’amore 223.000, 5,05%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 222.000 telespettatori, share 4,19% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 584.000, 4,94%. La7 ha ottenuto con Omnibus 215.000 telespettatori, share 4,78%, nel segmento News 160.000, 4,22% e nel Dibattito 223.000, 4,69%; quindi Coffee Break 210.000, 4,76% e L’aria che tira 338.000, 6,04% e L’aria che tira Oggi 512.000, 4,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.018.000, 15,88%, nella prima parte 1.589.000, 13,62%, e nella seconda 1.612.000, 16,82%; Tg1 – Edizione Straordinaria 1.595.000, 17,50%; La vita in diretta nella presentazione 2.103.000, 20,60%, e nel programma 2.500.000, 21,09%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 995.000, 8,57%; Bella Ma’ un netto di 642.000, 6,95%, La porta magica 330.000, 3,24%, e nel segmento E poi… 316.000, 2,83%. Su Rai 3 Aspettando Geo 739.000, 7,75%, e Geo 1.429.000, 12,17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.402.000 telespettatori, share 18,82%, Endless Love 2.517.000, 20,80%; Uomini e donne (live) 2.608.000, 24,81% e nel finale un netto di 2.028.000, 21,94%; Amici di Maria De Filippi 1.727.000, 19,30%; My Home My Destiny 1.572.000, 16,85%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.377.000, 13,87%, nella seconda 1.392.000, 12,09% e nei saluti 1.552.000, 11m96%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 430.000 telespettatori, 3,44%, Person of Interest 390.000, 3,57%; Grande Fratello 304.000, 2,50%. Su Rete 4 Tg4 – Diario del giorno 499.000, 4,70%, e il film Il ritorno di Sandokan un netto di 365.000, 3,25%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 558.000, 4,73%, nel programma 508.000, 5,28% e nel segmento Focus 392.000, 4,09%; La Torre di Babele doc 225.000, 1,96%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 682.000 telespettatori, share 9,48%. Su Rai 2 The Bad Guy 2 ha registrato 247.000 telespettatori, share 1,47%; Storie di donne al bivio 189.000, 1,78%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 255.000, 3,29%. Su Italia 1 il film Una bugia di troppo ha registrato un netto di 462.000, 6%. Su La7 Dentro la rivoluzione siriana – Diario di un inviato 481.000, 4,55%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.293.000, 25,42%; ore 20:00 5.264.000, 25,92%.

Dati AUDITEL™