Gli ascolti tv del mercoledì, serata interlocutoria nel prime time, solitamente poco generosa negli appuntamenti di punta anche a causa della presenza delle Coppe Europee che tendono a essere ‘fastidiose’ per gli ascolti stagionali. A proposito di calcio, questo mercoledì 7 settembre ha riportato in Rai La Partita del Cuore – di cui negli anni è sempre stato un supporter Fabrizio Frizzi che ci piace ricordare in ogni occasione possibile – giocata tra la Nazionale Artisti e una rappresentativa ‘Charity’ piuttosto mista, ma che ha avuto come vera e unica stella Simona Ventura, con la sua ironia, il suo ritmo e la sua professionalità. Il vero match della serata, però, è targato Champions League ed è andato in onda a vantaggio delle pay tv: lo spettacolo è arrivato con il 4 a 1 del Napoli al Liverpool allo Stadio Maradona di Fuorigrotta.

Per il resto film un po’ ovunque, mentre Italia 1 tenta la strada della commedia con il ciclo Italia Uno on Stage partito con Andrea Pucci e Rete 4 resiste con l’attualità politica nel prime time con Controcorrente.

Diamo dunque uno sguardo agli ascolti tv della serata di ieri ora che sono disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film La mia bella famiglia italiana ha registrato 2.206.000 telespettatori, share 14,83%, mentre su Italia 1 Pucci Show ha registrato 1.348.000 telespettatori, share 9,59%; terza piazza per Canale 5 con la serie Solo uno sguardo che ha registrato 1.228.000 telespettatori, share 10,39%. Su Rai 3 il film La nuora ideale ha ottenuto 852.000 telespettatori, share 5,25%, mentre su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 751.000 telespettatori, share 5,75%, e su La7 il film Le regole della casa del sidro ha registrato 663.000 telespettatori, share 4,34%. Proseguiamo con Rai 2 dove La Partita del Cuore ha ottenuto 559.000 telespettatori, share 3,48%. Sul fronte attualità, Su Tv8 X Factor – Il meglio delle audizioni ha registrato 224.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove il film Ex – Amici come prima è stato visto da 288.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.175.000 telespettatori, share 17,82%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.641.000 telespettatori, share 14,80%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 529.000 telespettatori, share 2,93% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 757.000, 4,39%, Il cavallo e la torre 1.265.000, 7,19%, quindi Un posto al sole che registra 1.444.000, 8,01%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.208.000 telespettatori, share 6,76% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 921.000 telespettatori, share 5,21% e nella seconda 913.000, 5,05%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.141.000 telespettatori, share 6,37%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 395.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.413.000 telespettatori, share 22,91% e nel game un netto di 3.578.000, 26,28%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.520.000 telespettatori, share 15,26% e nel game un netto di 2.291.000, 17,33%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 782.000, 4,82%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 676.000 telespettatori, share 4,40%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 135.000, 1,50% e 166.000, 1,33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.355.000, 14,18%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.056.000, 13,51% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.246.000, 15,94% e nel programma 1.588.000, 18,59%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 338.000 telespettatori, share 3,17%; il match Francia – Italia per i Mondiali di Pallavolo 776.000, 7,59%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema ha ottenuto 751.000, 7,61%, Il Mythonauta 266.000, 3,35%, Geo Magazine 636.000, 7,36%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2455.000 telespettatori, share 20,68%, Una vita 2233.000, 20,88% mentre Un altro domani 1813.000, 21,63%Terra amara 1.961.000, 25,04%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1371.000, 17,14%, nella seconda 1399.000, 15,98% e nel segmento I Saluti 1214.000, 13,16%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 588.000 telespettatori, 5,10%, mentre The Mentalist 316.000, 3,83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 598.000 telespettatori, 5,83% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 323.000, 4,08%e il film Gli uccelli un netto di 391.000, 4,68%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 317.000 telespettatori, share 2,94%, nel programma 318.000, 3,76%. Padre Brown 118.000, 1,49%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 580.000 telespettatori, share 14,38%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 638.000, 16,17%; a seguire Linea Verde Estate 685.000, 14,14% e Camper… al sole ha ottenuto 1.351.000, 14,19%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 359.000 telespettatori, share 4,21%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 226.000, 5,28% e nel segmento Extra 161.000, 4,25%, mentre Elisir – A gentile richiesta 122.000, 3,12%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 553.000, 5,67% e Passato e Presente 383.000, 3,14%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 803.000 telespettatori, share 18,99% e 743.000, 19,73%, con Forum a 1459.000, 21,65%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 199.000 telespettatori, share 3,33% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 129.000 telespettatori, share 2,88% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 168.000, 1,77% e La signora in giallo 541.000, 4,50%. La7 ha ottenuto con Omnibus 198.000 telespettatori, share 4,88%, nel segmento News 157.000, 4,84% e nel Dibattito 192.000, 4,44%; quindi Coffee Break 150.000, 3,90% e L’aria che tira 276.000, 5,73% e L’aria che tira Oggi 481.000, 4,95%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 605.000 telespettatori, share 9,90%. Su Rai 2 Elezioni Politiche 2022: Interviste ha registrato 180.000 telespettatori, share 1,51%, mentre su Rai 3 Cinecittà. La fabbrica dei sogni 335.000, 3,08%, Tg3 LineaNotte ha registrato 253.000 telespettatori, share 4,56%. Su Italia 1 il film Nonno scatenato ha ottenuto un netto di 266.000, 6,68%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.820.000, 23,20%; ore 20:00 4.221.000, 25,43%.

2.820.000, 23,20%; 4.221.000, 25,43%. Tg2 ore 13:00 1.577.000, 13,34%; ore 20:30 1.000.000, 5,66%.

1.577.000, 13,34%; 1.000.000, 5,66%. Tg3 ore 14:30 1.326.000, 12,49%; ore 19:00 1.455.000, 11,91%.

1.326.000, 12,49%; 1.455.000, 11,91%. Tg5 ore 13:00 2.877.000, 24,16%; ore 20:00 3.235.000, 19,18%.

2.877.000, 24,16%; 3.235.000, 19,18%. Studio Aperto ore 12:25 1153.000, 12,11%; ore 18:30 560.000, 5,91%.

1153.000, 12,11%; 560.000, 5,91%. Tg4 ore 12.00 285.000, 4,16%; ore 18:55 528.000, 4,19%.

285.000, 4,16%; 528.000, 4,19%. Tg La7 ore 13:30 527.000, 4,41%; ore 20:00 922.000, 5,48%.

