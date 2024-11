Gli ascolti tv del mercoledì, con Ranieri in replica su Rai 1, Io Canto Generation su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3 e soprattutto col debutto de La Corrida di Amadeus sul Nove che sfiora il milione di telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Io Canto Generation (live) ha registrato 2.084.000 telespettatori, share 14,71%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.519.000 telespettatori, share 7,35%, e nel programma 1.803.000, 11,26%. Su Rai 1 Tutti i sogni ancora in volo, in replica, ha registrato 1.530.000 telespettatori, share 9,81%. Su Italia 1 il film Quo vado? ha registrato un netto di 1.549.000 telespettatori, share 8,57%. Su Rai 2 Stucky ha ottenuto 1.369.000 telespettatori, share 7,13%. Su Nove La Corrida, prima puntata (recensione) è stata vista nella prima parte (21.40 -23.18) da 983.000 telespettatori, share 5,52%, e nel segmento Il vincitore (23.24 – 00.28) 670.000, 6,60% di share.S u La7 Una giornata particolare – Giugno 1944: Arrivano gli Americani ha ottenuto 890.000 telespettatori, share 5,38%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 765.000 telespettatori, share 5,48%. Su Tv8 il match Paris Saint-Germain – Atletico Madrid, UEFA Champions League, ha registrato un netto di 682.000 telespettatori, share 3,52%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.757.000, 23,31%; Affari Tuoi 5.544.000, 26,44%; Striscia la notizia su Canale 5 2.841.000 telespettatori, share 13,53%. Su Rai 2 Tg2 Post 645.000, 3,04%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 997.000, 5,05% e a seguire Viaggio in Italia 959.000, 4,71%; Il cavallo e la torre 1.314.000, 6,45%; Un posto al sole 1.667.000, 7,90%. NCIS su Italia 1 registra 1.304.000 telespettatori, share 6,22%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.096.000 telespettatori, share 5,35% e 1.015.000, 4,79%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.795.000 telespettatori, share 8,56%, mentre su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 514.000 telespettatori, share 2,49% e nel programma 593.000, 2,82%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.961.000, 20,29%, e nel game un netto di 4.033.000, 23,15%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.708.000 telespettatori, share 19,96% e nel game un netto di 3.713.000, 22,40%. Su Rai 2 Gormiti – The New Era 142.000, 0,97% e 121.000, 0,73%; Medici in corsia ha ottenuto un netto di 342.000, 1,80%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 701.000 telespettatori, share 3,65%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 958.000 telespettatori, share 4,97%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 279.000, 1,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Porta a Porta Speciale Elezioni (02:00 – 06:31:00) 182.000, 12,21%; il Tg1 – Speciale Corsa alla Casa Bianca (06:32 – 09:53) ha totalizzato un netto di 863.000 telespettatori, share 17,62%; Storie Italiane nella prima parte 710.000, 16,97%, e nella seconda 891.000, 17,57%; È sempre Mezzogiorno 1.643.000, 16,93%. Su Rai 2 Binario 2 126.000, 2,27%; Tg2 Speciale – L’America ha deciso 404.000, 8,48%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato 780.000, 8,89%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 289.000, 4,80%, e nel programma 289.000, 5,21%; ReStart 250.000, 5,77%; Elisir nella presentazione 170.000, 4,12%, e nel programma 210.000, 4,68%, Mixer Storia 214.000, 3,89%; dopo il Tg3 Tg3 Speciale 643.000, 6,41%; Passato e Presente 391.000, 3,23%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – La scelta americana (06:03 – 07:54) 763.000, 19,71%; Mattino Cinque News ha ottenuto 940.000 telespettatori, share 18,70% e 853.000, 20,65%, con Forum a 1.344.000, 19,07%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 257.000 telespettatori, share 4,08% e su Rete 4 Terra Amara 320.000, 5,81%; Tempesta d’amore 237.000, 5,65%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 189.000 telespettatori, share 3,74% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 543.000, 4,80%. Su La7 la Maratona Mentana (02:00 – 09:33) 309.000, 10,63%, Coffee Break 261.000, 6,19% e L’aria che tira 351.000, 6,62% e L’aria che tira Oggi 583.000, 5,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Tg1 Speciale – La vittoria di Trump 1.158.000, 10,39%; La volta buona 1.103.000, 12,04%; Il Paradiso delle Signore 1.580.000, 19,13%; La vita in diretta nella presentazione 1.741.000, 20,01%, e nel programma 2.390.000, 21,77%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 958.000, 8,89%; Bella Ma’ 479.000, 5,70%, La porta magica 265.000, 2,88% e nel segmento E poi… 296.000, 2,73%. Su Rai 3 Question time 238.000, 2,62%, Tg3 Speciale 324.000, 3,90%, Aspettando Geo 1.013.000, 9,58%, e Geo 1.573.000, 12,40%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.202.000 telespettatori, share 18,37%, Endless Love 2.354.000, 20,73%; Uomini e Donne (live) 2.355.000, 24,75%, e nel finale 1.573.000, 18,87%; Amici di Maria De Filippi 1.353.000, 16,48%: My Home My Destiny 1.275.000, 15,41%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.279.000, 14,55%, nella seconda 1.364.000, 12,50% e nei saluti 1.598.000, 12,88%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 492.000 telespettatori, 4,18%, Person of Interest 384.000, 3,83%; Grande Fratello 286.000, 2,46%. Su Rete 4 The President 434.000, 4,36%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 605.000, 5,51%, nel programma 499.000, 5,68% e nel segmento Focus 315.000, 3,72%; La Torre di Babele Doc 212.000, 1,97%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 412.000 telespettatori, share 7,78%. Su Rai 2 The Bad Guy 445.000, 3,03%; Storie di donne al bivio ha registrato 225.000 telespettatori, share 2,60%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 530.000, 8,02%. Su Italia 1 il film Il ciclone ha registrato un netto di 528.000, 6,26%. Su La7 il doc Tycoons 269.000, 3,93%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.950.000, 24,28%; ore 20:00 4.790.000, 24,12%.

2.950.000, 24,28%; 4.790.000, 24,12%. Tg2 ore 13:00 1.627.000, 13,81%; ore 20:30 892.000, 4,34%.

1.627.000, 13,81%; 892.000, 4,34%. Tg3 ore 14:30 1.170.000, 10,53%; ore 19:00 2.001.000, 12,57%.

1.170.000, 10,53%; 2.001.000, 12,57%. Tg5 ore 13:00 2.760.000, 23,18%; ore 20:00 4.024.000, 20,07%.

2.760.000, 23,18%; 4.024.000, 20,07%. Studio Aperto ore 12:25 1.045.000, 10,70%; ore 18:30 616.000, 4,73%.

1.045.000, 10,70%; 616.000, 4,73%. Tg4 ore 12.00 379.000, 5,21%; ore 18:55 822.000, 5,19%.

379.000, 5,21%; 822.000, 5,19%. Tg La7 ore 13:30 848.000, 7,03%; ore 20:00 1.454.000, 7,26%.

Dati AUDITEL™