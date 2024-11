Oggi, mercoledì 6 novembre 2024, a partire dalle ore 14:45, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Mario Cusitore, Marcello Messina, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta, Juri Carissimi, Andrea Magrini, Ilaria Volta, Prasanna Conti, Giuseppe Cioffi, Vincenzo La Scala e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo seguito un altro momento sfilata che offre sempre ‘il meglio’ dei commenti e delle reazioni di partecipanti e opinionisti. C’è stato poi un pizzico di Trono Classico, con un momento dedicato all’esterna di Alessio e Amal, tra spritz e Alessio che accompagna Amal in hotel. In studio, corteggiatori e corteggiatrici si agitano, con Genny che accusa Amal di aver usato Michele per arrivare ad Alessio… Michele e Amal si incolpano a vicenda della fine della loro conoscenza, anche se a domanda diretta Michele dice di essere ancora interessato a lei ma di essere deluso dal trattamento ricevuto. E ripartiamo da qui.

Uomini e Donne, puntata 5 novembre 2024: anticipazioni

Nella puntata in onda oggi, si parte con Gemma sempre più coinvolta da Fabio; a seguire Michele tornerà ad uscire con Amal, che così facendo deluderà Alessio.

Intanto Alessio Pili Stella, tornato nel programma dopo la fine della storia con Claudia Lenti, è conquistato da Prasanna, ma esce con altre dame, come Margherita.

E ci sarà anche un altro pezzo di sfilata per le dame del parterre.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.