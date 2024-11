Oggi, martedì 5 novembre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Mario Cusitore, Marcello Messina, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta, Juri Carissimi, Andrea Magrini, Ilaria Volta, Prasanna Conti, Giuseppe Cioffi, Vincenzo La Scala e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto una nuova esterna di Gemma e Fabio: la loro frequentazione sta andando bene e i due hanno nuovamente ballato al centro studio.

Gabriele ha conosciuto due signore giunte in studio per lui ma ha deciso di non tenerle. Sabrina, invece, ha deciso di conoscere un signore, sceso per lei.

Successivamente, Marcello e Giada hanno parlato della loro frequentazione, dichiarando che le cose tra loro vanno molto bene ma non al punto da lasciare il programma insieme.

Alessio, invece, ha lamentato una chiusura di Prasanna nei suoi confronti. Prasanna ha conosciuto William, un signore giunto in studio per lei, che però ha deciso di non tenere. Ilaria, invece, si è mostrata interessata a William che, così, è rimasto in studio.

Nel Trono Classico, invece, Gianmarco si è lamentato con Martina per il fatto che abbia deciso di ballare con Francesco e non con lui. Gianmarco ha lasciato lo studio. Maria De Filippi ha improvvisato uno scherzo ai danni della tronista, facendo scappare via tutti i suoi corteggiatori. Alla fine, Gianmarco è rientrato in studio.

Uomini e Donne, puntata 5 novembre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Amal, eliminata da entrambi i tronisti, tornare nel programma per corteggiare Alessio.

Assisteremo anche ad una nuova sfilata che vedrà protagoniste le dame del parterre.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.