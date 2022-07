Gli ascolti tv di mercoledì 6 luglio 2022 vedono un gradito ritorno nel palinsesto di Rai 1, Superquark condotto da Piero Angela. Per lo storico conduttore c’è un importante traguardo da tagliare in questo 2022, esattamente come la Regina Elisabetta, è arrivato il giubileo con i 70 anni di carriera in Rai: “Dal 1952, quando non c’era ancora la tv, ad oggi“.

Per Rai 2 è di nuovo tempo di film con Un piccolo favore, mentre su Rai 3 rimane acceso lo studio di Chi l’ha visto in diretta per seguire i vari casi e gli appelli giunti in redazione.

Lato Mediaset, su Canale 5 si chiude la fiction L’ora – Inchiostro contro piombo. Italia 1 propone nuovi episodi della serie TV Chicago Fire, mentre la finestra d’attualità di Controcorrente in versione prime time, tiene banco su Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Rai 1 affronta il prime time del mercoledì con la prima puntata di Superquark che ha registrato un netto di 1.970.000 telespettatori, share 14.1%, mentre su Canale 5 l’ultimo appuntamento con la serie L’ora – Inchiostro contro piombo ha registrato un netto di 978.000 telespettatori, share 7.1%. Sempre tra i primi dati quello di Chi l’ha visto? Che su Rai 3 ha ottenuto 1.791.000 telespettatori, share 13.5%. Su Rai 2 il film Un piccolo favore ha registrato 803.000 telespettatori, share 5.68%, mentre su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.243.000 telespettatori, share 8.23%. Veniamo a Rete 4 dove Controcorrente ha registrato un netto di 698.000 telespettatori, share 5.67%. Su La7, invece, Atlantide Album ha registrato 480.000 telespettatori, share 3.31%. Spazio al docureality su Tv8 che ha proposto Chi vuole sposare mia mamma? e ha registrato 322.000 telespettatori, share 2.2%. In chiusura Trappola in fondo al mare su Nove è stato visto da 431.000 telespettatori, share 3.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.845.000 telespettatori, share 18.06%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.277.000 telespettatori, share 14.48%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 932.000 telespettatori, share 5.89% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 637.000, 4.56% e a seguire Generazione Bellezza 758.000, 5.12%, con Un posto al sole che mantiene i suoi fedelissimi con 1.411.000, 8.90%. NCIS su Italia 1 registra 1.122.000 telespettatori, share 7.20% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 726.000 telespettatori, share 4.79% e nella seconda 791.000, 4.98%. Su La7 In onda registra 919.000 telespettatori, share 5.85%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 175.000 telespettatori, share 1.4% e su Nove Deal with it ha raccolto 257.000 telespettatori, share 1.7%.