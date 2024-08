Gli ascolti tv dell’ultimo giorno di luglio, con la programmazione di Rai 2 dedicata alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il daytime di Rai 1 che vede la brusca interruzione di Estate in diretta a causa del grave incendio a Monte Mario.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Nuoto ha ottenuto 3.718.000 telespettatori, share 23,80%. Su Rai 1 il film Dirty Dancing ha registrato un netto di 1.816.000 telespettatori, share 12,52%. Su Canale 5 il film Uno di noi ha registrato un netto di 1.708.000 telespettatori, share 12,96%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 851.000 telespettatori, share 6,54%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 797.000 telespettatori, share 7,21%. Su Rai 3 Newsroom Live ha ottenuto 391.000 telespettatori, share 2,60%. Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 366.000 telespettatori, share 2,35%. Su Nove Prospettive di un delitto è stato visto da 254.000 telespettatori, share 1,73%. Su Tv8 Pechino Express ha registrato 194.000 telespettatori, share 1,46%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè Extra 1.849.000, 11,21%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.091.000 telespettatori, share 12,65%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 611.000, 4,18% Caro Marziano 782.000, 4,98%; Un posto al sole 1.309.000, 7,92%. NCIS su Italia 1 registra 990.000 telespettatori, share 6,03% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 541.000 telespettatori, share 3,40%, e 617.000, 3,70%. Su La7 In onda ha fatto registrare 801.000 telespettatori, share 4,88%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 302.000 telespettatori, share 1,85% e su Nove Cash or Trash ha registrato 387.000 telespettatori, share 2,36%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.666.000, 16,21%, e nel game un netto di 2.459.000, 19,80%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.324.000 telespettatori, share 13.70% e nel game un netto di 1.783.000, 15,01%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Ginnastica artistica ha ottenuto 1.810.000, 15,68%; Tiro a Volo 2.249.000, 14,83%; Nuoto 3.499.000, 22,36%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 433.000 telespettatori, share 3,08. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 467.000 telespettatori, share 3,30%, mentre su La7 Padre Brown 141.000, 1,25%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto .000, %; a seguire Camper in viaggio .000, %, Camper .000, %. Su Rai 2 Qui Parigi ha registrato .000, %; Olimpiadi Parigi 2024 – Pallavolo Uomini: Polonia-Brasile .000, %; Nuoto batterie .000, %; Canottaggio .000, %. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; Elisir Estate nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000, %; Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Detective in corsia un netto di .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 970.000, 9.67%; Techetechetè (in onda al posto di Estate in Diretta) 767.000, 9,23%; il film tv La mia bella famiglia italiana 845.000, 9,80%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Tennis un netto di 1.564.000, 14,45%; Tiro a volo Trap donne – Finale 1.967.000, 22,41%; Tuffi 1.778.000, 21,42%; Canottaggio 1.781.000, 21,13%; Ginnastica Artistica uomini: Finale All-Around 1.737.000, 20,56%. Su Rai 3 Question Time 298.000, 3,24%, Di là dal fiume e tra gli alberi 319.000, 3,81%; Geo 440.000, 5,22%; Overland 595.000, 6,81%, Geo Magazine 829.000, 8,73%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.896.000 telespettatori, share 15,63%, Endless Love 1.954.000, 17,09%, The Family 1.685.000, 17,17%; La promessa 1.588.000, 18,47; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.425.000, 17,10%, nella seconda 1.301.000, 15,18% e nei saluti 1.229.000, 13,31%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 351.000 telespettatori, 3,01%, mentre The Mentalist 291.000, 3,43%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 561.000 telespettatori, 5,23% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 400.000, 4,48%, e il film Tutti dentro un netto di 266.000, 3,08%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 201.000 telespettatori, share 2,04%; il film Sabrina 116.000, 1,35%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Notti Olimpiche ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Ferie d’agosto .000, %. Su La7 il film Arance e martello .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

