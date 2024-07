Alte fiamme si sono levate a Monte Mario (Roma), il fronte di fuoco si è esteso sino alla sede Rai di Via Teulada: aggiornamenti in corso

Aggiornamento ore 17:04 – Su Rai 1 programmazione modificata. In sostituzione di Estate in Diretta: dalle 16:20 circa in poi la trasmissione è stata sostituita da una puntata di Techetecheté, mentre dalle 17:05 in poi dal film “La mia bella famiglia italiana“.

Aggiornamento ore 16:57 – All’interno del Tg1 delle 16:55 è stato confermato quanto saputo da TvBlog: in seguito all’incendio di Monte Mario a Roma, nei pressi della sede Rai di Via Teulada, i lavoratori sono stati fatti uscire dalla palazzina ora sgombrata.

Incendio a Roma nelle vicinanze della sede Rai (evacuata) di Via Teulada

E’ in corso in questi minuti un vasto incendio che sta interessando la zona di Monte Mario a Roma. Le fiamme hanno stanno coinvolgendo una porzione di verde vicino a delle palazzine abitate, al Tribunale di Piazzale Clodio e si stanno estendendo sino ad arrivare agli studi Rai di Via Teulada, da dove vanno in onda molte trasmissioni Rai, tra cui Estate in diretta con Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini.

Secondo fonti giunte a TvBlog, la sede Rai di Via Teulada è stata evacuata precauzionalmente e, per questa ragione, Estate in diretta non è in onda. Altre fonti ci fanno sapere che le fiamme sarebbero arrivate persino dietro la mensa della Rai di Via Teulada. Le strade dell’area sono chiuse e i mezzi dei vigili del fuoco a terra e in aria sono in funzione per spegnere l’incendio.

Su Rai 1 è saltata #EstateInDiretta, è in onda un rullo di emergenza e una puntata di #Techetechete. In via Romei, nelle vicinanze degli studi Rai di via Teulada, sta divampando un incendio.

Strade chiuse al traffico, sul posto elicotteri e vigili del fuoco per spegnere il rogo. pic.twitter.com/9zW6jHmQh1 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 31, 2024

Le prime ricostruzioni parlano di un incendio partito da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di Via Teulada, a 300 metri della sede della Rai. Aggiungiamo che non lontano dal punto delle fiamme che tuttora pervadono la zona, c’è anche la sede de La7.

La giornalista del TgLa7 Paola Mascioli a proposito dell’incendio non usa mezzi termini nel suo post su X:

Fiamme a due passi da #Rai e #La7Tv. Brucia la collina di #MonteMario. Animali e alberi spazzati via dal fuoco. Siate maledetti voi che avete appiccato questo #incendio pic.twitter.com/LmVV1U2gQZ — Paola Mascioli ☮️ (@MascioliPaola) July 31, 2024

Seguono aggiornamenti.