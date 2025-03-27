Gli ascolti tv del mercoledì con Io capitano su Rai 1, le prime due puntate di Mare Fuori su Rai 2, Lo Show dei Record su Canale 5.

NB: i dati sono in ‘vecchio standard’ [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi per alcune fasce orarie non appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Io capitano ha registrato 2.911.000 telespettatori, share 17,07%.

ha registrato 2.911.000 telespettatori, share 17,07%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.184.000 telespettatori, share 5,76%, e nel programma 1.829.000, 11,30%.

ha ottenuto nella presentazione 1.184.000 telespettatori, share 5,76%, e nel programma 1.829.000, 11,30%. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha registrato 1.679.000 telespettatori, share 12,17%.

ha registrato 1.679.000 telespettatori, share 12,17%. Su La7 Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia ha ottenuto 1.281.000 telespettatori, share 7,33%.

ha ottenuto 1.281.000 telespettatori, share 7,33%. Su Rai 2 la serie Mare fuori 5 ha ottenuto 1.101.000 telespettatori, share 5,72% e, in seconda serata, 904.000, 6,09%.

ha ottenuto 1.101.000 telespettatori, share 5,72% e, in seconda serata, 904.000, 6,09%. Su Italia 1 il film Jack Ryan – L’iniziazione ha registrato un netto di 971.000 telespettatori, share 5,44%.

ha registrato un netto di 971.000 telespettatori, share 5,44%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 835.000 telespettatori, share 6,09%.

ha registrato 835.000 telespettatori, share 6,09%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato un netto di 535.000 telespettatori, share 2,87%.

ha registrato un netto di 535.000 telespettatori, share 2,87%. Su Nove Virginia Raffaele – Samusà è stato visto da 404.000 telespettatori, share 2,43%.

è stato visto da 404.000 telespettatori, share 2,43%. Su Real Time The Golden Bachelor ha registrato 313.000, 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.804.000, 23,93%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.932.000, 28,54%; Striscia la notizia su Canale 5 2.839.000 telespettatori, share 13,66%. Su Rai 2 Tg2 Post 541.000, 2,59%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.077.000, 5,65% e a seguire Fin che la barca va 1.046.000, 5,27%; Il cavallo e la torre 1.171.000, 5,72%; Un posto al sole 1.619.000, 7,74%. NCIS su Italia 1 registra 1.479.000 telespettatori, share 7,14% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.041.000 telespettatori, share 5,11% e 946.000, 4,50%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.916.000 telespettatori, share 9,17%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 368.000 telespettatori, share 1,79% e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 470.000 telespettatori, share 2,27%. Su Real Time Casa a prima vista 815.000, 4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.287.000, 24,39%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.568.000, 27,09%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.997.000 telespettatori, share 16,16% e nel game un netto di 3.249.000, 20,47%. Su Rai 2 Mare fuori #Confessioni 285.000, 1,84%; Blue Bloods ha ottenuto un netto di 538.000, 2,87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 653.000 telespettatori, share 3,57%. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 528.000 telespettatori, share 12,98%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 929.000, 20,80%; Storie Italiane nella prima parte 922.000, 21,41%, e nella seconda 1.023.000, 19,14%; È sempre Mezzogiorno 1.682.000, 17,50%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 206.000, 4,71%; I Fatti Vostri ha registrato 415.000, 7,01%, e 902.000, 9,64%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 242.000, 4,95% e nel segmento Extra 192.000, 4,40%; ReStart 188.000, 4,44%; Elisir nella presentazione 131.000, 3,13%, e nel programma 186.000, 4,13%; Mixer Storia 238.000, 4,18%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 446.000, 4,05%; Passato e Presente 445.000, 3,66%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 984.000 telespettatori, share 22,31% e 827.000, 19,50%, con Forum a 1.361.000, 18,86%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 333.000 telespettatori, share 5,07% e su Rete 4 Endless Love 210.000, 4,71%; Tempesta d’amore 275.000, 6,40%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 210.000 telespettatori, share 3,97% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 621.000, 5,59%. La7 ha ottenuto con Omnibus 222.000 telespettatori, share 4,73%, nel segmento News 182.000, 4,20% e nel Dibattito 214.000, 4,55%; quindi Coffee Break 233.000, 5,41% e L’aria che tira 333.000, 6% e L’aria che tira Oggi 529.000, 5,35%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.874.000, 15,50%, nella prima parte 1.692.000, 15,01%, e nel secondo 1.601.000, 17,57%; Il Paradiso delle Signore 1.653.000, 19,66%; La vita in diretta nella presentazione 1.808.000, 21,44%, e nel programma 2.190.000, 22,27%. Su Rai 2 Ore 14 1.114.000, 9,90%; Bella Ma’ nella prima parte 599.000, 6,83%, e nella seconda parte 676.000, 8,25%, La porta magica 366.000, 4,24%, e nel segmento E poi… 228.000, 2,40%. Su Rai 3 Question Time 306.000, 3,22%, Aspettando Geo 585.000, 7,08%, e Geo 1.198.000, 11,87%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.195.000 telespettatori, share 17,79%, Tradimento 2.321.000, 19,98%; Uomini e donne 2.425.000, 24,39% e nel finale 1.817.000, 20,82%; Amici di Maria De Filippi 1.456.000, 17,36%; The Family 1.247.000, 15,28%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.071.000, 12,71%, nella seconda 1.262.000, 13,23% e nei saluti 1.412.000, 12,55%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 487.000 telespettatori, 4,09%, Lethal Weapon 455.000, 5%; Grande Fratello 345.000, 3,27%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, 6,03% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 434.000, 5,05%, e il film L’ uomo dalla cravatta di cuoio un netto di 382.000, 3,93%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 458.000, 4,03%, nel programma 407.000, 4,44% e nel segmento Focus 292.000, 3,53%; La Torre di Babele doc 270.000, 2,79%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 530.000 telespettatori, share 7,45%. Su Rai 2 Linea di confine – Il caso Marta Russo ha registrato 249.000 telespettatori, share 3,25%; Storie di donne al bivio 171.000, 4,38%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 559.000, 8,86%. Su Italia 1 il film Survivor ha registrato un netto di 414.000, 6,03%. Su La7 Barbero risponde 472.000, 4,96%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.153.000, 25,71%; ore 20:00 4.890.000, 25,33%.

3.153.000, 25,71%; 4.890.000, 25,33%. Tg2 ore 13:00 1.556.000, 13,66%; ore 20:30 787.000, 3,83%.

1.556.000, 13,66%; 787.000, 3,83%. Tg3 ore 14:30 1.177.000, 10,27%; ore 19:00 1.894.000, 12,55%.

1.177.000, 10,27%; 1.894.000, 12,55%. Tg5 ore 13:00 2.602.000, 22,60%; ore 20:00 3.653.000, 18,64%.

2.602.000, 22,60%; 3.653.000, 18,64%. Studio Aperto ore 12:25 913.000, 9,27%; ore 18:30 560.000, 4,72%.

913.000, 9,27%; 560.000, 4,72%. Tg4 ore 12.00 327.000, 4,38%; ore 18:55 746.000, 4,94%.

327.000, 4,38%; 746.000, 4,94%. Tg La7 ore 13:30 684.000, 5,60%; ore 20:00 1.582.000, 8,07%.

Dati AUDITEL™