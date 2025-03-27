Ascolti tv mercoledì 26 marzo 2025: Io capitano a 2,9 mln (17%), Chi l’ha visto? a 1,8 mln (11,3%) [BS]
I dati Auditel di ieri
Gli ascolti tv del mercoledì con Io capitano su Rai 1, le prime due puntate di Mare Fuori su Rai 2, Lo Show dei Record su Canale 5.
NB: i dati sono in ‘vecchio standard’ [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi per alcune fasce orarie non appena disponibili.
Ascolti tv Prime Time
- Su Rai 1 il film Io capitano ha registrato 2.911.000 telespettatori, share 17,07%.
- Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.184.000 telespettatori, share 5,76%, e nel programma 1.829.000, 11,30%.
- Su Canale 5 Lo Show dei Record ha registrato 1.679.000 telespettatori, share 12,17%.
- Su La7 Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia ha ottenuto 1.281.000 telespettatori, share 7,33%.
- Su Rai 2 la serie Mare fuori 5 ha ottenuto 1.101.000 telespettatori, share 5,72% e, in seconda serata, 904.000, 6,09%.
- Su Italia 1 il film Jack Ryan – L’iniziazione ha registrato un netto di 971.000 telespettatori, share 5,44%.
- Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 835.000 telespettatori, share 6,09%.
- Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato un netto di 535.000 telespettatori, share 2,87%.
- Su Nove Virginia Raffaele – Samusà è stato visto da 404.000 telespettatori, share 2,43%.
- Su Real Time The Golden Bachelor ha registrato 313.000, 1,6%.
Ascolti tv Access Prime Time
In access su Rai 1 Cinque minuti 4.804.000, 23,93%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.932.000, 28,54%; Striscia la notizia su Canale 5 2.839.000 telespettatori, share 13,66%. Su Rai 2 Tg2 Post 541.000, 2,59%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.077.000, 5,65% e a seguire Fin che la barca va 1.046.000, 5,27%; Il cavallo e la torre 1.171.000, 5,72%; Un posto al sole 1.619.000, 7,74%. NCIS su Italia 1 registra 1.479.000 telespettatori, share 7,14% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.041.000 telespettatori, share 5,11% e 946.000, 4,50%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.916.000 telespettatori, share 9,17%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 368.000 telespettatori, share 1,79% e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 470.000 telespettatori, share 2,27%. Su Real Time Casa a prima vista 815.000, 4%.
Ascolti Preserale
Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.287.000, 24,39%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.568.000, 27,09%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.997.000 telespettatori, share 16,16% e nel game un netto di 3.249.000, 20,47%. Su Rai 2 Mare fuori #Confessioni 285.000, 1,84%; Blue Bloods ha ottenuto un netto di 538.000, 2,87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 653.000 telespettatori, share 3,57%. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %.
Daytime (Mattina)
Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 528.000 telespettatori, share 12,98%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 929.000, 20,80%; Storie Italiane nella prima parte 922.000, 21,41%, e nella seconda 1.023.000, 19,14%; È sempre Mezzogiorno 1.682.000, 17,50%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 206.000, 4,71%; I Fatti Vostri ha registrato 415.000, 7,01%, e 902.000, 9,64%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 242.000, 4,95% e nel segmento Extra 192.000, 4,40%; ReStart 188.000, 4,44%; Elisir nella presentazione 131.000, 3,13%, e nel programma 186.000, 4,13%; Mixer Storia 238.000, 4,18%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 446.000, 4,05%; Passato e Presente 445.000, 3,66%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 984.000 telespettatori, share 22,31% e 827.000, 19,50%, con Forum a 1.361.000, 18,86%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 333.000 telespettatori, share 5,07% e su Rete 4 Endless Love 210.000, 4,71%; Tempesta d’amore 275.000, 6,40%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 210.000 telespettatori, share 3,97% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 621.000, 5,59%. La7 ha ottenuto con Omnibus 222.000 telespettatori, share 4,73%, nel segmento News 182.000, 4,20% e nel Dibattito 214.000, 4,55%; quindi Coffee Break 233.000, 5,41% e L’aria che tira 333.000, 6% e L’aria che tira Oggi 529.000, 5,35%.
Daytime (Pomeriggio)
Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.874.000, 15,50%, nella prima parte 1.692.000, 15,01%, e nel secondo 1.601.000, 17,57%; Il Paradiso delle Signore 1.653.000, 19,66%; La vita in diretta nella presentazione 1.808.000, 21,44%, e nel programma 2.190.000, 22,27%. Su Rai 2 Ore 14 1.114.000, 9,90%; Bella Ma’ nella prima parte 599.000, 6,83%, e nella seconda parte 676.000, 8,25%, La porta magica 366.000, 4,24%, e nel segmento E poi… 228.000, 2,40%. Su Rai 3 Question Time 306.000, 3,22%, Aspettando Geo 585.000, 7,08%, e Geo 1.198.000, 11,87%.
Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.195.000 telespettatori, share 17,79%, Tradimento 2.321.000, 19,98%; Uomini e donne 2.425.000, 24,39% e nel finale 1.817.000, 20,82%; Amici di Maria De Filippi 1.456.000, 17,36%; The Family 1.247.000, 15,28%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.071.000, 12,71%, nella seconda 1.262.000, 13,23% e nei saluti 1.412.000, 12,55%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 487.000 telespettatori, 4,09%, Lethal Weapon 455.000, 5%; Grande Fratello 345.000, 3,27%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, 6,03% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 434.000, 5,05%, e il film L’ uomo dalla cravatta di cuoio un netto di 382.000, 3,93%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 458.000, 4,03%, nel programma 407.000, 4,44% e nel segmento Focus 292.000, 3,53%; La Torre di Babele doc 270.000, 2,79%.
Ascolti tv Seconda serata
In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 530.000 telespettatori, share 7,45%. Su Rai 2 Linea di confine – Il caso Marta Russo ha registrato 249.000 telespettatori, share 3,25%; Storie di donne al bivio 171.000, 4,38%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 559.000, 8,86%. Su Italia 1 il film Survivor ha registrato un netto di 414.000, 6,03%. Su La7 Barbero risponde 472.000, 4,96%.
Ascolti tv TG
- Tg1 ore 13:30 3.153.000, 25,71%; ore 20:00 4.890.000, 25,33%.
- Tg2 ore 13:00 1.556.000, 13,66%; ore 20:30 787.000, 3,83%.
- Tg3 ore 14:30 1.177.000, 10,27%; ore 19:00 1.894.000, 12,55%.
- Tg5 ore 13:00 2.602.000, 22,60%; ore 20:00 3.653.000, 18,64%.
- Studio Aperto ore 12:25 913.000, 9,27%; ore 18:30 560.000, 4,72%.
- Tg4 ore 12.00 327.000, 4,38%; ore 18:55 746.000, 4,94%.
- Tg La7 ore 13:30 684.000, 5,60%; ore 20:00 1.582.000, 8,07%.
Dati AUDITEL™