Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, mercoledì 26 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.

Affari Tuoi: puntata stasera 26 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?

Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, mercoledì 26 marzo 2025, ad Affari Tuoi?

Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ogni puntata un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 26 marzo 2025

La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, mercoledì 26 marzo 2025, è Chiara, per la regione Calabria. Proveniente da Fuscaldo, provincia di Cosenza, Chiara è una docente di cucina e pasticceria in un istituto alberghiero. Con lei, gioca il marito Antonino.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Chiara e Antonino giocano con il pacco numero 6:

primi sei tiri. Nel pacco numero 15 della Valle d’Aosta, ci sono 30mila euro ;

; nel pacco numero 5 della Lombardia, ci sono 50 euro ;

; nel pacco numero 12 del Molise, ci sono 10 euro ;

; nel pacco numero 18 del Lazio, ci sono 0 euro ;

; nel pacco numero 14 del Trentino-Alto Adige, ci sono 200 euro ;

; ultimo tiro prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 10 dell’Abruzzo, ci sono 20 euro ;

; il Dottore lascia decidere a Chiara che sceglie l’ Offerta . La prima offerta del Dottore è pari a 40mila euro. Chiara rifiuta e va avanti;

. La prima offerta del Dottore è pari a 40mila euro. Chiara rifiuta e va avanti; prossimi tre tiri. Nel pacco numero 4 della Sicilia, ci sono 100mila euro ;

; nel pacco numero 16 della Campania, ci sono 200mila euro ;

; nel pacco numero 7 dell’Emilia-Romagna, ci sono 50mila euro ;

; dopo l’offerta, arriva il Cambio da parte del Dottore. Chiara prosegue la partita con il pacco numero 6;

da parte del Dottore. Chiara prosegue la partita con il pacco numero 6; nel pacco numero 19 della Sardegna, c’è la Cipolla di Tropea , specialità regionale di questa puntata;

, specialità regionale di questa puntata; nel pacco numero 2 della Basilicata, ci sono 15mila euro ;

; ultimo tiro di questa tripletta. Nel pacco numero 3 del Veneto, ci sono 5mila euro ;

; per un tiro, il Dottore lancia un’ Offerta di 25mila euro. I concorrenti rifiutano e vanno avanti;

di 25mila euro. I concorrenti rifiutano e vanno avanti; nel pacco numero 9 del Piemonte, ci sono 75mila euro ;

; il Dottore propone il Cambio , sempre per un tiro. I concorrenti lo rifiutano;

, sempre per un tiro. I concorrenti lo rifiutano; nel pacco numero 8 della Puglia, ci sono 20mila euro ;

; sempre per un tiro, il Dottore decide di giocare a carte. Chiara pesca la carta del Cambio . La concorrente lo rifiuta nuovamente;

. La concorrente lo rifiuta nuovamente; nel pacco numero 11 della Toscana, ci sono 300mila euro ;

; per tre tiri, il Dottore offre 2mila euro. Chiara e Antonino rifiutano l’ Offerta ;

; nel pacco numero 20 del Molise, ci sono 10mila euro . I pacchi rossi sono finiti. Si va a La Regione Fortunata . Nel pacco dei concorrenti, c’erano 500 euro;

. I pacchi rossi sono finiti. Si va a . Nel pacco dei concorrenti, c’erano 500 euro; tra venti regioni, Chiara e Antonino, per 100mila euro , scelgono la Campania . La Campania non è la Regione Fortunata;

, scelgono la . La Campania la Regione Fortunata; vengono escluse altre nove regioni. Per 50mila euro , Chiara e Antonino scelgono la Liguria . Anche la Liguria non è la Regione Fortunata;

, Chiara e Antonino scelgono la . Anche la Liguria la Regione Fortunata; la Regione Fortunata di stasera era il Piemonte.

Chiara e Antonino tornano a casa a mani vuote.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.