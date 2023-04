Gli ascolti tv del mercoledì più lunedì del mese, con la Coppa Italia su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3, film e serie tv un po’ ovunque. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha registrato un netto di 7.519.000 telespettatori, share 34.64%. Su Rai 1 il film Torno indietro e cambio vita ha registrato un netto di 2.535.000 telespettatori, share 12.37%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.320.000 telespettatori, share 5.73% e nel programma 2.034.000, 11.43%. Su Rai 2 il film Cuori e delitti ha ottenuto 794.000 telespettatori, share 3.79%. Su Italia 1 il film La rivolta delle ex ha registrato un netto di 935.000 telespettatori, share 4.51%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 492.000 telespettatori, share 3.28%, mentre su La7 il film Anna e the King ha ottenuto 517.000 telespettatori, share 2.86%. Su Tv8 il film Se scappi ti sposo ha registrato 290.000 telespettatori, share 1.51%. Su Nove il film Non c’è più religione è stato visto da 307.000 telespettatori, share 1.54%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.013.000, 20.32%; Affari tuoi su Rai 1 ha registrato 4.409.000 telespettatori, share 19.59%, mentre Striscina la notizina su Canale 5 4.381.000 telespettatori, share 21.83%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 597.000 telespettatori, share 2.60% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 940.000, 5.31% e a seguire La gioia della musica 862.000, 4.51%, Il cavallo e la torre 1.278.000, 6.20%, quindi Un posto al sole che registra 1.709.000, 7.55%. NCIS su Italia 1 registra 1.469.000 telespettatori, share 6.95% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 785.000 telespettatori, share 3.83% e nella seconda 650.000, 2.84%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.403.000 telespettatori, share 6.34%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 409.000 telespettatori, share 1.87% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 531.000 telespettatori, share 2.42%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.675.000 telespettatori, share 23.87% e nel game un netto di 3.723.000, 25.80%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.087.000 telespettatori, share 19.25% e nel game un netto di 3.250.000, 23.45%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 747.000, 4.34%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 588.000 telespettatori, share 3.59%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 700.000 telespettatori, share 3.87%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 160.000, 1.48%., e nel game un netto di 270.000, 1.98%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 557.000 telespettatori, share 11.37%, mentre UnoMattina ha registrato 681.000, 16.78%; a seguire Storie Italiane 664.000, 17.19% e 804.000, 15.87%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.682.000, 17.18%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 784.000, 16.07%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 513.000 telespettatori, share 8.93%, e nella seconda 978.000, 10.49%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 292.000, 5.76%, nel programma 283.000, 6.52%, e nel segmento Extra 199.000, 5.19%, mentre Elisir 264.000, 5.04%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 597.000, 5.20% e Passato e Presente 498.000, 3.98%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 871.000 telespettatori, share 20.51% e 784.000, 20.45%, con Forum a 1.515.000, 21.22%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 198.000 telespettatori, share 4.74% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 101.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 139.000, 1.42% e La signora in giallo 573.000, 4.68%. La7 ha ottenuto con Omnibus 122.000 telespettatori, share 3.14%, nel segmento News 120.000, 2.98% e nel Dibattito 157.000, 3.42%; quindi Coffee Break 155.000, 3.97% e L’aria che tira 225.000, 4.22% e L’aria che tira Oggi 397.000, 3.94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.506.000, 12.84%, e nel programma 1.423.000, 14.49%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.671.000, 21.45%; La vita in diretta nella presentazione 1.508.000, 20.05% e nel programma 1.887.000, 22%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 775.000 telespettatori, share 7.05%; Bella ma’ un netto di 438.000, 5.41%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 428.000, 5.65%, Geo 859.000, 9.78%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.766.000 telespettatori, share 22.48%, Terra Amara 2.934.000, 25.29%, Uomini e donne (live) 2.879.000, 29.58%; e nel Finale 2.303.000, 27.38%; Amici di Maria De Filippi 1.819.000, 23.49%; L’Isola dei famosi 1.620.000, 20.89%; Un altro domani 1.293.000, 17.35%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.321.000, 16.85%, nel programma 1.509.000, 17.66% e nel segmento I Saluti (ieri con un segmento tagliato) 1.668.000, 17.73%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 545.000 telespettatori, 4.48%, mentre Persons of interest 341.000, 4.07%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 567.000 telespettatori, 5.14% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 253.000, 3.11%, e la seconda parte dl film tv La ciociara un netto di 247.000, 2.93%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 275.000 telespettatori, share 2.41%, e nel programma 275.000, 3.10% e Tagadà Focus 219.000, 2.82%. C’era una volta il Novecento un netto di 153.000, 1.85%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 509.000 telespettatori, share 8.35%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 603.000 telespettatori, share 5.15%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 587.000, 9.24%. Su Italia 1 il film Lo spaccacuori un netto di 485.000, 6.10%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.002.000, 24.07%; ore 20:00 4.218.000, 23.21%.

Tg2 ore 13:00 1.707.000, 14.24%; ore 20:30 1.047.000, 5.04%.

Tg3 ore 14:30 1.356.000, 11.81%; ore 19:00 1.532.000, 11.98%.

Tg5 ore 13:00 2.904.000, 24.02%; ore 20:00 4.076.000, 22.46%.

Studio Aperto ore 12:25 1.124.000, 11.36%; ore 18:30 402.000, 4.04%.

Tg4 ore 12.00 263.000, 3.60%; ore 18:55 456.000, 3.47%.

Tg La7 ore 13:30 492.000, 3.97%; ore 20:00 1.093.000, 5.90%.

Dati AUDITEL™