Torna in onda ‘Uomini e donne‘ dopo la lunga pausa per il ponte del 25 aprile. Il ‘people show si è fermato giovedì 20 aprile e riprenderà proprio oggi, con gli ultimi aggiornamenti sulle conoscenze e frequentazioni del parterre. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda con una nuova puntata a partire dalle 14.45 circa. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata di giovedì 20 aprile, Gemma ha avuto un forte diverbio con Paola, per una frase pronunciata da quest’ultima. Le due hanno discusso per buona parte del programma, con toni alti. La tronista Nicole, invece, ha ammesso di sentirsi insicura nei confronti del comportamento di Carlo, in studio impeccabile e perfetto ma poi ‘assente’ nel corso degli altri giorni (non chiede di lei alla redazione). Continuano, intanto, i dubbi di Gianni Sperti sulla sincerità e spontaneità di Andrea…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 aprile 2023

La registrazione della puntata è avvenuto il 22 aprile scorso. Gemma racconta di essere uscita con un nuovo cavaliere ma di non essere sicura che le piaccia. Ha dei dubbi, in quella direzione. Racconta poi che Elio ha provato a ricontattarla, lui spiega che lo ha fatto per amicizia e l’uomo viene attaccato dallo studio perché non si cercano amici all’interno del programma. Inoltre, le critiche aumentano quando si scopre che ha chiesto a Paola di provare a riprendere in considerazione una loro frequentazione dopo le forte incomprensioni dell’ultima puntata. Inoltre tra Nicole e Andrea scatta un bacio, in esterna…

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

