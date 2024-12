Gli ascolti tv del giorno di Natale, tra film ‘sotto l’albero’, musica per bambini e adulti e soprattutto con Stanotte a Roma nel prime time di Rai 1, La Corrida sul Nove (e senza Chi l’ha visto?).

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Stanotte a Roma (21:36 – 00:14) ha registrato 3.058.000 telespettatori, share 20,85%. Su Canale 5 Concerto di Natale (21:39 – 01:16) ha registrato 1.572.000 telespettatori, share 12,74%. Su Italia 1 il film Miracolo nella 34a strada ha registrato un netto di 1.323.000 telespettatori, share 8,43%. Su Nove La Corrida (chi ha vinto?) è stata vista da 1.047.000 telespettatori, share 7,85%. Su Rete 4 il film Notting Hill ha registrato un netto di 793.000 telespettatori, share 5,16%. Su Rai 2 il film Natale a Biltmore ha ottenuto 606.000 telespettatori, share 3,66%. Su La7 il film Parenti serpenti ha ottenuto 598.000 telespettatori, share 3,60%. Su Rai 3 il film Il paradiso può attendere ha ottenuto 525.000 telespettatori, share 3,17%. Su Tv8 il film Ladyhawke ha registrato 334.000 telespettatori, share 2,11%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 4.386.000, 25,60%; Striscia la notizia su Canale 5 2.769.000 telespettatori, share 16,13%. Su Rai 2 Classici Disney 722.000, 4,16%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 963.000, 5,92% e a seguire Via dei Matti n.0 942.000, 5,70%; Un posto al sole 1.123.000, 6,51%. Su La7 Uozzap ha fatto registrare 765.000 telespettatori, share 4,51%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 467.000 telespettatori, share 2,74% e su Nove Cash or Trash – Xmas Special ha registrato 460.000 telespettatori, share 2,71%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.075.000, 16,18%, e nel game un netto di 3.146.000, 21,39%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 1.694.000 telespettatori, share 13,73% e nel game un netto di 2.546.000, 17,97%. Su Rai 2 il film Semplicemente una favola ha ottenuto un netto di 471.000, 3,13%. Su Italia 1 il film La piccola principessa ha ottenuto un netto di 721.000 telespettatori, share 4,43%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 678.000 telespettatori, share 4,13%, mentre su La7 il film Fuga dal Natale 360.000, 2,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 300.000 telespettatori, share 12,59%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.226.000, 20,68%; Zecchino d’Oro – La Festa del Natale 1.438.000, 19,73%, A Sua immagine Speciale Natale un netto di 1.580.000, 20,17%; Santa Messa dalla Basilica Santi XII Apostoli in Roma 1.746.000, 22,66%; Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco 2.579.000, 20,32%; Concerto di Natale da Assisi 2024 1.919.000, 22,80%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 227.000, 3.68%; il film Un Natale spettacolare ha registrato 300.000, 3,66%. Su Rai 3 il film Hotel Transilvania 3 – Una vacanza mostruosa ha ottenuto 203.000, 3,63%; Geo 190.000, 2,76%; Sacritalia 226.000, 2,91%; Mestieri della tv 370.000, 4,24%; dopo il Tg3 Geo ha ottenuto 350.000, 4,09%; Quante Storie 253.000, 3,03%; Passato e presente 213.000, 2,49%. Su Canale 5 Santa Messa ha ottenuto 986.000 telespettatori, share 12,89%; il film tv Cristallo di rocca – Una storia di Natale un netto di 845.000, 10,40%. Su Italia 1 il film Balto 2 – Il mistero del lupo ha registrato un netto di 362.000 telespettatori, share 5,40%; il film Balto – Sulle ali dell’avventura un netto di 558.000, 7%; su Rete 4 Terra Amara 299.000, 4,75%; Tempesta d’amore 204.000, 2,64%; dopo il Tg La signora in giallo 284.000, 3,34%. Su La7 La7 doc 125.000, 2.45%; il film I Tartassati ha ottenuto 211.000 telespettatori, share 2,90%,; il film I due Colonnelli 193.000, 2,31%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film Note d’amore 1.058.000, 13,33%; il film Colpo di fulmine a Natale 813.000, 10,11%; il film La volpe e la bambina 1.210.000, 11,54%. Su Rai 2 il film Un Natale non proprio regale 316.000, 3,97%; il film Un Natale in bianco e nero 334.000, 4,13%, Le indagini di Sister Boniface 289.000, 3,05%, I mestieri di Mirko 297.000, 2,79%. Su Rai 3 Eccellenze italiane 408.000, 5,19%, Aspettando Geo 641.000, 7,64%, e Geo 1.245.000, 11,38%.

Su Canale 5 Il Volo – Natale ad Agrigento, in replica, ha registrato 1.350.000 telespettatori, share 16,93%, il film Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale un netto di 1.100.000, 11,65%. Su Italia 1 il film Polar Express ha registrato un netto di 721.000 telespettatori, 9,10%, il film Jack Frost un netto di 690.000, 7,38%; Grande Fratello .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 168.000 telespettatori, 2,10% di share; a seguire il film Un bambino di nome Gesù un netto di 329.000, 3,43%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 262.000, 3,31%; il film Baby Birba 237.000, 2,60%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 L’Osservatore Romano, singolarissimo giornale ha registrato 528.000 telespettatori, share 8,03%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club Speciale Natale ha registrato 196.000 telespettatori, share 1,82%. Su Rai 3 il film Koza Nostra 181.000, 1,96%. Su Italia 1 il film Il giardino segreto ha registrato un netto di 381.000, 5,79%. Su Rete 4 il film Love Actually – L’amore davvero un netto di 268.000, 4,51%. Su La7 il film Mine vaganti un netto di 279.000, 3,08%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.174.000, 25,49%; ore 20:00 3.901.000, 24,10%.

2.174.000, 25,49%; 3.901.000, 24,10%. Tg2 ore 13:00 831.000, 9,85%; ore 20:30 1.091.000, 6,55%.

831.000, 9,85%; 1.091.000, 6,55%. Tg3 ore 14:30 998.000, 12,50%; ore 19:00 1.818.000, 13,28%.

998.000, 12,50%; 1.818.000, 13,28%. Tg5 ore 13:00 1.738.000, 20,46%; ore 20:00 3.128.000, 19,23%.

1.738.000, 20,46%; 3.128.000, 19,23%. Studio Aperto ore 12:25 998.000, 11,70%; ore 18:30 738.000, 6,16%.

998.000, 11,70%; 738.000, 6,16%. Tg4 ore 12.00 230.000, 2,71%; ore 18:55 573.000, 4,19%.

230.000, 2,71%; 573.000, 4,19%. Tg La7 ore 13:30 325.000, 3,82%; ore 20:00 1.004.000, 6,17%.

