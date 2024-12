Federica Uliano: chi è la vincitrice de La Corrida 2024

Oggi, 25 dicembre, in occasione della puntata finale de ‘La Corrida 2024’, in onda, in simulcast su Nove e tutti gli altri canali del gruppo Warner Bros Discovery, è stata proclamata la vincitrice di questa prima edizione su Nove con la conduzione di Amadeus.

Si tratta di Federica Uliano di Sesto San Giovanni. Lavora per una nota passione di fast food nella cittadina in provincia di Milano. Ha ereditato la passione per il bel canto dalla mamma, scomparsa prematuramente. Studia anche in un’accademia. Nel primo appuntamento, la ragazza si è esibita sulle note di ‘Nothing compares 2 U’ di Sinnead O’ Connor staccando il lasciapassare per la finalissima. Stasera, invece, la giovane interprete ha cantato sulle note di ‘Halleluja’ di Leonard Cohen emozionando il pubblico in studio.

“Vorrei dire che questa vittoria la vorrei dedicare a mia mamma. Ho sempre pensato che la mia voce fosse un dono datomi da lei. Anche lei aveva il sogno di cantare. Con lei, però, il destino è stato crudele. Mi piace pensare che un po’ di lei continui a vivere dentro di me. Realizzando questo sogno come se lo realizzasse anche lei. In una società in cui vincono ed emergono sempre le personalità forti… stasera, una persona che si è sempre sentita ultima come me, oggi è arrivata prima”

Ha un profilo Instagram @bessyeofficial che, ad oggi, conta oltre 1000 followers.

“È stata un’esperienza magica

Ringrazio @lacorridatv per avermi voluta nel suo show, ringrazio @amadeusonoio per averci messo a nostro agio, ringrazio il maestro @leonardodeamicis_ per le parole di incoraggiamento pre puntata, per i complimenti e per avermi accompagnata con la magnifica orchestra. Ringrazio costumiste e truccatrici per avermi fatto sembrare bellissima sotto le luci dello studio. Ringrazio i fonici e microfonisti anche se ho fatto un po’ di casini coi 2 microfoni. Ultime ma assolutamente non per importanza, grazie alle assistenti che ci hannno sopportato durante tutta la preparazione della puntata.

Infine ringrazio tutti voi che mi avete riempita di complimenti e che avete apprezzato la mia arte… vi ringrazio io, per avermi ascoltata e capita…

Ma non è finita qui, ci rivediamo in finale a dicembre

Federica, in arte Bessye”