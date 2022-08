Gli ascolti tv di mercoledì 24 agosto 2022, con l’ultima puntata di Superquark condotta da Piero Angela, il suo ‘lascito finale’. Il prime time ha visto anche fiction in replica su Canale 5, serie tv e la replica dello speciale de Le Iene con la verità di Raffaele Sollecito sul delitto di Garlasco. Non manca l’approfondimento politico sulla campagna elettorale -che offre quotidianamente nuovi spunti con Controcorrente su Rete 4 e La corsa al voto su La7. Per il resto si attende che la stagione autunnale accenda i suoi motori a partire dalla prossima settimana.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri, non appena saranno disponibili i dati Auditel, come sempre intorno alle 10.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 l’ultima puntata di SuperQuark ha registrato 1.612.000 telespettatori, share 12,50%, ma non vince la serata, superata di misura da Canale 5 che ha trasmesso la serie I Fratelli Caputo e ha registrato 1.704.000 telespettatori, share 12,69%; terza piazza per Rai 2 che con la serie Delitti in Paradiso ha ottenuto 1.192.000 telespettatori, share 8,22%.

Su Italia 1 Le Iene presentano il Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi ha registrato nell’anteprima 726.000, 4,84% e nel programma 857.000 telespettatori, share 7,91%, mentre sul fronte attualità, su Rete 4 Controcorrente . Prima serata ha registrato un netto di 724.000 telespettatori, share 6,40%, mentre su La7 Speciale TgLa7 – La corsa al voto ha registrato 491.000 telespettatori, share 3,73%. Su Rai 3 il film Ribelli ha ottenuto 789.000 telespettatori, share 5,53%. Su Tv8 X Factor – Il meglio delle audizioni ha registrato 297.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove il film Segnali dal futuro è stato visto da 272.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.941.000 telespettatori, share 19,39%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.403.000 telespettatori, share 15,88%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 950.000 telespettatori, share 6,23% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 668.000, 4,77% e a seguire La gioia della musica 480.000, 3,26%, e Il santone 444.000, 2,92%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 916.000 telespettatori, share 6,10% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 834.000 telespettatori, share 5,62% e nella seconda 869.000, 5,68%. Su La7 In onda registra 994.000 telespettatori, share 6,56%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 499.000 telespettatori, share 3,3% e su Nove Deal with it ha raccolto 334.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.254.000 telespettatori, share 24,65% e nel game un netto di 3.367.000, 28,53%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.369.000 telespettatori, share 15,76% e nel game un netto di 1.996.000, 17,40%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 586.000, 4,30%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 266.000 telespettatori, share 3,12%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 673.000 telespettatori, share 4,,81%. Su La7 le due puntate di Padre Brown hanno ottenuto rispettivamente 81.000, 1,02% e 108.000, 1%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 11 hanno registrato 1.314.000, 12,67% e 1.341.000, 15,59%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 891.000, 12,35%; a seguire Estate in diretta 1.357.000, 18,39%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 312.000 telespettatori, share 3,06%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 465.000, 5,30% e 384.000, 4,68%, Overland 504.000, 7,35% e Geo Magazine 825.000, 10,71%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.097.000 telespettatori, share 18,77%, Una vita 2.111.000, 20,76%, Terra Amara 2.049.000, 22,91%, Un altro domani 1.372.000, 18,60%; dopo le soap il film tv Tata Giramondo: Missione Italia un netto di 940.000, 12,99%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 472.000 telespettatori, 4,26%, mentre The Mentalista 266.000, 3,67%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 550.000 telespettatori, 5,49% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 276.000, 3,58%e il film Caccia al ladro un netto di 305.000, 4,17%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 210.000 telespettatori, share 2,41% e The Royals 98.000, 1,42%.