Gli ascolti tv del mercoledì, con il film Hammamet, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, Zelig su Canale 5, la Champions League…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Hammamet ha registrato un netto di 2.077.000 telespettatori, share 12.98%. Su Canale 5 Zelig ha registrato 2.465.000 telespettatori, share 16.05%. Su Rai 2 la serie Ritorno in Paradiso ha ottenuto 710.000 telespettatori, share 3.62%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.040.000 telespettatori, share 4.91%, e nel programma 1.629.000, 10.03%. Su Italia 1 il film John Wick ha registrato un netto di 1.218.000 telespettatori, share 6.79%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 774.000 telespettatori, share 5.68%. Su La7 Una giornata particolare – Le grandi donne ha ottenuto 749.000 telespettatori, share 4.36%. Su Tv8 il match Paris – Manchester City per la Champions League, ha registrato un netto di 982.000 telespettatori, share 5.01%. Su Nove Colpevole d’innocenza è stato visto da 465.000 telespettatori, share 2.66%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.019.000, 24.11%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.434.000, 30.11%; Striscia la notizia su Canale 5 2.602.000 telespettatori, share 12.15%. Su Rai 2 Tg2 Post 485.000, 2.25%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.236.000, 6.23% e a seguire Caro Marziano Speciale 1.205.000, 5.87%; Il cavallo e la torre 1.380.000, 6.50%; Un posto al sole 1.544.000, 7.16%. NCIS su Italia 1 registra 1.528.000 telespettatori, share 7.16% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.059.000 telespettatori, share 5.01% e 887.000, 4.11%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.787.000 telespettatori, share 8.27%, su Nove Cash or Trash? ha registrato 587.000 telespettatori, share 2.75. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.415.000, 23.21%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.976.000, 27.61%, mentre su Canale 5 Avanti un altro ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.409.000 telespettatori, share 17.37% e nel game un netto di 3.325.000, 19.46%. Su Rai 2 Le leggi del cuore ha ottenuto un netto di 300.000, 1.80%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 738.000 telespettatori, share 3.84%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 899.000 telespettatori, share 4.57%, su La7 Famiglie d’Italia 318.000, 1.96%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 402.000 telespettatori, share 2.23%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 412.000 telespettatori, share 11.40%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 840.000, 16.93%; Storie Italiane nella prima parte 904.000, 18.04%, e nella seconda 929.000, 15.69%; È sempre Mezzogiorno 1.793.000, 17.23%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 201.000, 4.09%; I Fatti Vostri ha registrato 601.000, 9.24%, e 977.000, 9.61%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 249.000, 5% e nel segmento Extra 212.000, 4.21%; ReStart 195.000, 4.03%; Elisir nella presentazione 214.000, 4.32%, e nel programma 252.000, 4.72%; Mixer Storia 318.000, 5.16%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 558.000, 4.67%; Passato e Presente 472.000, 3.61%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.032.000 telespettatori, share 20.86% e 872.000, 17.78%, con Forum a 1.383.000, 17.63%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 160.000 telespettatori, share 2.96% e 252.000, 3.57%. Su Rete 4 Terra Amara 308.000, 6.23%; Tempesta d’amore 341.000, 6.84%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 277.000 telespettatori, share 4.70% e dopo il Tg La signora in giallo 706.000, 5.90%. La7 ha ottenuto con Omnibus 168.000 telespettatori, share 4.13%, nel segmento News 143.000, 3.83% e nel Dibattito 218.000, 4.36%; quindi Coffee Break 214.000, 4.30% e L’aria che tira 295.000, 4.86% e L’aria che tira Oggi 487.000, 4.55%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.639.000, 13.61%, e nel secondo 1.558.000, 15.39%; Il Paradiso delle Signore 1.582.000, 16.70%; La vita in diretta nella presentazione 1.867.000, 19.02%, e nel programma 2.340.000, 20.51%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.020.000, 8.50%; Bella Ma’ nella prima parte 733.000, 7.46%, e nella seconda parte 833.000, 8.80%, La porta magica 391.000, 3.86%, e nel segmento E poi… 337.000, 3.01%. Su Rai 3 Unum/Omnia Tutto è uno 471.000, 4.97%, Aspettando Geo 812.000, 8.48%, e Geo 1.528.000, 13.11%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.337.000 telespettatori, share 18.23%, Endless Love 2.560.000, 20.41%; Uomini e donne (live) 2.611.000, 23.91% e nel finale 2.091.000, 21.60%; Amici di Maria De Filippi 1.543.000, 16.35%; My Home My Destiny 1.384.000, 14.62%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.278.000, 12.79%, nella seconda 1.390.000, 12.32% e nei saluti 1.581.000, 12.42%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 554.000 telespettatori, 4.37%, Lethal Weapon 434.000, 4%; Grande Fratello 384.000, 3.16%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, 6.21% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 516.000, 5.30%, e il film La battaglia d’Inghilterra un netto di 389.000, 3.55%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 485.000, 3.94%, nel programma 480.000, 4.73% e nel segmento Focus 318.000, 3.30%; La Torre di Babele doc 230.000, 2.02%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 533.000 telespettatori, share 9.69%. Su Rai 2 The Bad Guy ha registrato 229.000 telespettatori, share 1.47% e 126.000, 1.34%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 467.000, 7.56%. Su Italia 1 il film Quello che non ti uccide ha registrato un netto di 385.000, 5.66%. Su La7 Fascisti su Marte 128.000, 2.27%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.339.000, 25.55%; ore 20:00 5.067.000, 25.23%.

3.339.000, 25.55%; 5.067.000, 25.23%. Tg2 ore 13:00 1.619.000, 13%; ore 20:30 831.000, 3.91%.

1.619.000, 13%; 831.000, 3.91%. Tg3 ore 14:30 1.470.000, 11.82%; ore 19:00 2.098.000, 12.79%.

1.470.000, 11.82%; 2.098.000, 12.79%. Tg5 ore 13:00 2.644.000, 20.97; ore 20:00 3.822.000, 18.86%.

2.644.000, 20.97; 3.822.000, 18.86%. Studio Aperto ore 12:25 1.123.000, 10.71%; ore 18:30 701.000, 5.25%.

1.123.000, 10.71%; 701.000, 5.25%. Tg4 ore 12.00 397.000, 4.93%; ore 18:55 734.000, 4.47%.

397.000, 4.93%; 734.000, 4.47%. Tg La7 ore 13:30 774.000, 5.97%; ore 20:00 1.673.000, 8.24%.

Dati AUDITEL™