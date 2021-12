Gli ascolti tv del mercoledì. Su Rai 1, Pinocchio nella versione di Matteo Garrone e con Roberto Benigni, ha registrato l’ascolto più alto della serata battendo Tutta colpa di Freud – La serie che chiude fermo al 7.9%. L’ultima di Mare Fuori 2 è in salita e registra 1.208.000 telespettatori. Sempre bene Chi l’ha visto? in doppia cifra di share (10.4%) ma senza Non è l’Arena.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Pinocchio ha registrato 3.147.000 telespettatori, share 16.44%.

ha registrato 3.147.000 telespettatori, share 16.44%. Su Rai 2 La serie Mare Fuori 2, ultima puntata, ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 6.1%.

ultima puntata, ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 6.1%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.336.000 telespettatori, share 5.62% e nel programma 1.987.000, 10.43%.

ha registrato nella presentazione 1.336.000 telespettatori, share 5.62% e nel programma 1.987.000, 10.43%. Su Canale 5 La serie Tutta colpa di Freud ha registrato un netto di 1.543.000 telespettatori, share 7.91%.

ha registrato un netto di 1.543.000 telespettatori, share 7.91%. Su Italia 1 Il film Now You see me – I maghi del crimine ha registrato un netto di 1.202.000 telespettatori, share 5.83%.

ha registrato un netto di 1.202.000 telespettatori, share 5.83%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato un netto di 774.000 telespettatori, share 4.90%.

ha registrato un netto di 774.000 telespettatori, share 4.90%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 497.000 telespettatori, share 2.81%.

ha registrato 497.000 telespettatori, share 2.81%. Su Tv8 Guess My Age – Christmas Edition è stato visto da 282.000 telespettatori, share 1.4%.

è stato visto da 282.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Wild Teens – Contadini in erba ha registrato 234.000 telespettatori, share 1.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.571.000 telespettatori, share 19.32%.

ha registrato 4.571.000 telespettatori, share 19.32%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 847.000 telespettatori, share 3.56%.

ha registrato 847.000 telespettatori, share 3.56%. Su Rai 3 Blob 1.059.000, 5.03%. Che succ3de? 1.242.000, 5.57%. Un posto al sole 1.696.000, 7.20%.

1.059.000, 5.03%. 1.242.000, 5.57%. 1.696.000, 7.20%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.518.000 telespettatori, share 14.88%.

ha registrato 3.518.000 telespettatori, share 14.88%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.094.000 telespettatori, share 4.72%.

ha registrato 1.094.000 telespettatori, share 4.72%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 936.000 telespettatori, share 4.12% e 784.000, 3.29%.

ha registrato 936.000 telespettatori, share 4.12% e 784.000, 3.29%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.595.000 telespettatori, share 6.76%.

ha registrato 1.595.000 telespettatori, share 6.76%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 295.000 telespettatori, share 1.3%.

ha registrato 295.000 telespettatori, share 1.3%. Su Nove Deal With It ha registrato 295.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.130.000 telespettatori, share 19.22% e nel game un netto di 4.098.000, 22.13%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.130.000 telespettatori, share 19.22% e nel game un netto di 4.098.000, 22.13%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, share 3.45%.

ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, share 3.45%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.204.000 telespettatori, share 13.87% e nel game un netto di 2.936.000, 16.12%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.204.000 telespettatori, share 13.87% e nel game un netto di 2.936.000, 16.12%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 526.000 telespettatori, share 2.63%.

ha registrato 526.000 telespettatori, share 2.63%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 775.000 telespettatori, share 3.67%.

ha registrato 775.000 telespettatori, share 3.67%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 181.000 telespettatori, share 1.20% e 227.000, 1.26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.036.000 telespettatori, share 18.66%. Storie italiane 823.000, 15.95% Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio 937.000, 13.87%. È sempre Mezzogiorno 1.807.000, 14.86%.

ha totalizzato un netto di 1.036.000 telespettatori, share 18.66%. 823.000, 15.95% 937.000, 13.87%. 1.807.000, 14.86%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 520.000 telespettatori, share 7.81% e nella seconda 846.000, 8.45%.

ha registrato nella prima parte 520.000 telespettatori, share 7.81% e nella seconda 846.000, 8.45%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 488.000, 8.69% e nel segmento Extra 352.000, 6.82%. Elisir nella presentazione 349.000, 6.50% e nel programma 401.000, 6.47%. Dopo il TG Quante Storie 632.000, 5.95%. Caro Marziano 540.000, 4.30% Le storie di Passato e presente 430.000, 3.15%.

ha registrato nel programma 488.000, 8.69% e nel segmento Extra 352.000, 6.82%. nella presentazione 349.000, 6.50% e nel programma 401.000, 6.47%. Dopo il TG 632.000, 5.95%. 540.000, 4.30% 430.000, 3.15%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 991.000, 18.02% e nella seconda 919.000, 17.80%. Forum ha registrato 1.305.000 telespettatori, share 16.59%.

nella prima parte 991.000, 18.02% e nella seconda 919.000, 17.80%. ha registrato 1.305.000 telespettatori, share 16.59%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 158.000 telespettatori, share 3.01% e 239.000, 3.67%.

ha registrato 158.000 telespettatori, share 3.01% e 239.000, 3.67%. Su Rete 4 Miami Vice ha ottenuto 67.000 telespettatori, share 1.17%. Tg4 Speciale 165.000, 2.35%.

ha ottenuto 67.000 telespettatori, share 1.17%. 165.000, 2.35%. Su La7 Omnibus ha registrato 169.000 telespettatori, share 3.20%, nel segmento News 100.000, 2.51% e nel Dibattito 175.000, 3.11%. Coffee Break 143.000, 2.75%. L’aria che tira 200.000, 3.23%; L’aria che tira – Oggi 358.000, 3.33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.891.000, 15.16%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.047.000, 18.86%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.886.000, 16.57% e nel programma 2.269.000, 17.21%.

1.891.000, 15.16%. ha registrato 2.047.000, 18.86%. ha registrato nella presentazione 1.886.000, 16.57% e nel programma 2.269.000, 17.21%. Su Rai 2 Quasi Detto Fatto – 1° parte 353.000, 2.65% Question Time 120.000, 1.04% Quasi Detto Fatto – 2° parte 408.000, 3.74%. Una parola di troppo 392.000, 3.24%.

353.000, 2.65% 120.000, 1.04% 408.000, 3.74%. 392.000, 3.24%. Su Rai 3 L’inaugurazione dell’Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino

422.000, 3.82%. Aspettando Geo 786.000, 7.16%. Geo ha registrato 1.545.000 telespettatori, share 11.68%.

422.000, 3.82%. 786.000, 7.16%. ha registrato 1.545.000 telespettatori, share 11.68%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.403.000 telespettatori, share 17.26%. Una Vita 2.375.000, 17.68%. Uomini e donne 2.627.000, 22.06% e nel Finale 2.126.000, 19.65%. Amici di Maria De Filippi 1.874.000, 17.27%. GF Vip 1.777.000, 16.43%. Love is in the air 1.559.000, 13.88%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.455.000, 12.18% e nel programma 1.721.000, 12.69%.

ha registrato 2.403.000 telespettatori, share 17.26%. 2.375.000, 17.68%. 2.627.000, 22.06% e nel Finale 2.126.000, 19.65%. 1.874.000, 17.27%. 1.777.000, 16.43%. 1.559.000, 13.88%. nella presentazione 1.455.000, 12.18% e nel programma 1.721.000, 12.69%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 559.000 telespettatori, 4.09%; 640.000, 4.89% e 567.000, 4.63%. Due uomini e mezzo un netto di 298.000, 2.31%.

ha registrato 559.000 telespettatori, 4.09%; 640.000, 4.89% e 567.000, 4.63%. un netto di 298.000, 2.31%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 681.000 telespettatori, 5.27% di share. Il film Quello strano sentimento un netto di 441.000, 3.40%.

ha registrato un netto di 681.000 telespettatori, 5.27% di share. Il film un netto di 441.000, 3.40%. Su La7 Tagadà ha registrato 382.000 telespettatori, share 3.34%; Tagadoc 170.000, 1.46%.

Seconda serata

Su Rai 1 MinaCelentano ha registrato 908.000 telespettatori, share 11.89%.

ha registrato 908.000 telespettatori, share 11.89%. Su Rai 2 Speciale 90° Minuto ha registrato 357.000 telespettatori, share 5.02%.

ha registrato 357.000 telespettatori, share 5.02%. Su Rai 3 1941 Italia in guerra ha registrato un netto di 427.000 telespettatori, share 6.87%.

ha registrato un netto di 427.000 telespettatori, share 6.87%. Su Canale 5 Il film tv Natale a quattro zampe ha registrato un netto di 625.000 telespettatori, share 8.74%.

ha registrato un netto di 625.000 telespettatori, share 8.74%. Su Italia 1 Pressing Speciale 465.000 telespettatori, share 6.47%.

465.000 telespettatori, share 6.47%. Su Rete 4 Il film Detrompez-vous ha registrato un netto di 151.000 telespettatori, share 3.7%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.216.000, 23.22%; ore 20:00 4.878.000, 22.84%.

3.216.000, 23.22%; 4.878.000, 22.84%. Tg2 ore 13:00 1.820.000, 14.01%; ore 20:30 1.213.000, 5.31%.

1.820.000, 14.01%; 1.213.000, 5.31%. Tg3 ore 14:30 1.657.000, 12.51%; ore 19:00 2.140.000, 12.20%.

1.657.000, 12.51%; 2.140.000, 12.20%. Tg5 ore 13:00 2.642.000, 20.15%; ore 20:00 3.898.000, 18%.

2.642.000, 20.15%; 3.898.000, 18%. Studio Aperto ore 12:25 1.053.000, 9.95%; ore 18:30 665.000, 4.35%.

1.053.000, 9.95%; 665.000, 4.35%. Tg4 ore 18:55 586.000, 3.31%.

586.000, 3.31%. Tg La7 ore 13:30 463.000, 3.34%; ore 20:00 1.011.000, 4.66%.

Dati AUDITEL™