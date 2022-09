Ascolti tv mercoledì 21 settembre 2022: Montalbano a 3,2 mln, Pelè a 1,8

Gli ascolti tv del mercoledì, senza eventi eccezionali, si dividono tra le repliche dei primi film tv di Montalbano, il biopic su Pelè trasmesso da Canale 5 e gli appuntamenti settimanali con Chi l’ha visto? su Rai 3, Controcorrente su Rete 4 e Una giornata particolare, di e con Aldo Cazzullo, su La7, che ieri ha visto la sua seconda puntata stagionale. Il resto del prime time vede Rai 2 ‘costretta’ alle interviste dei candidati alle Politiche di domenica 25 settembre, mentre Tv8 inaugura le prime tv in chiaro di X Factor 2022, di cui invece stasera Sky trasmette la seconda puntata inedita.

Il daytime, intanto, riprende la sua forma originaria dopo l’inizio settimana vissuto con la Regina Elisabetta II e cerca di sfruttare ancora l’onda lunga dell’interesse per Casa Windsor occupandosene in tutti i contenitori disponibili. Del resto nel giorno dei funerali, lunedì 19 settembre, l’Auditel ha fatto registrare un 59% di share per i funerali della Regina, dall’inizio dei collegamenti e fino alla fine della funzione: un interesse che certo si vuole capitalizzare il più possibile.

E allora vediamo come sono andati gli ascolti tv di ieri, mercoledì 21 settembre 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – La voce del violino, secondo film tv tratto dai libri di Camilleri che ha debuttato in tv nel 1999, ha registrato un netto di 3.213.000 telespettatori, share 19,9%, mentre su Canale 5 il film Pelè ha registrato un netto di 1.812.000 telespettatori, share 11,6%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto 1.586.000 telespettatori, share 10,1%, mentre su Italia 1 il film Cinquanta Sfumature di rosso ha registrato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 5,8%. Ottimo il risultato di Tv8 che con la prima puntata in chiaro di X Factor 2022 ha registrato 732.000 telespettatori, share 4,5% e supera anche Rete 4 dove Controcorrente ha registrato un netto di 711.000 telespettatori, share 5,3%. Su La7 Una giornata particolare ha ottenuto 696.000 telespettatori, share 4,1% mentre su Nove il film Chaos è stato visto da 385.000 telespettatori, share 2,3%. In coda a tutto Rai 2 con le Elezioni Politiche 2022: Conferenze Stampa che hanno ottenuto 311.000 telespettatori, share 1,7%.