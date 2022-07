Gli ascolti tv di mercoledì 20 luglio 2022, il giorno più lungo – e anche il penultimo – del Governo Draghi, seguito passo passo nelle sue comunicazioni al Senato dai principali Tg. La Maratona Mentana è iniziata già alle 8.00 del mattino, col direttore del TgLa7 che ha iniziato la sua diretta un’ora e mezza prima delle comunicazioni di Draghi al Senato, così come il Tg1 che ha seguito gli eventi con uno speciale lungo tutta la giornata. Cambiata anche la prima serata, con Rai 1 che fa slittare la puntata prevista di SuperQuark per far spazio a un’altra edizione speciale del Tg1 a commento di quanto accaduto nel pomeriggio.

Il palinsesto e i dati Auditel, dunque, ‘risentono’ di questa particolare situazione, destinata a ripresentarsi anche oggi, giovedì 21. Intanto diamo un’occhiata agli ascolti tv di mercoledì 20 luglio, disponibili come sempre intorno alle 10.

Ascolti tv Prime Time

Rai 1 affronta il prime time della crisi di Governo con uno Speciale Tg1 – È già crisi che ha registrato un netto di 1.356.000 telespettatori, share 9,48%, mentre su Canale 5 la serie La strada del silenzio ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 9,18%. Su Rai 3 il film La Bella Epoque ha ottenuto 496.000 telespettatori, share 3,46%. Su Rai 2 il film Un’estate in Provenza ha registrato 998.000 telespettatori, share 7,09%, mentre su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.234.000 telespettatori, share 9,40%. Veniamo a Rete 4 dove Controcorrente ha registrato 787.000 telespettatori, share 6,57%. Su La7, invece, In Onda – Prima serata ha registrato 1.194.000 telespettatori, share 8,03%. Spazio al docureality su Tv8 che ha proposto Chi vuole sposare mia mamma? e ha registrato 472.000 telespettatori, share 3,3%. In chiusura Reazione a catena su Nove è stato visto da 467.000 telespettatori, share 3,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 15,20%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.121.000 telespettatori, share 13,28%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.068.000 telespettatori, share 6,68% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 584.000, 4,11% e a seguire Viaggio in Italia 655.000, 4,28%, con Un posto al sole che mantiene i suoi fedelissimi con 1.356.000, 8,47%. NCIS su Italia 1 registra 1.173.000 telespettatori, share 7,41% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.044.000 telespettatori, share 6,74% e nella seconda 1.085.000, 6,71%. Su La7 In Onda registra 1470.000 telespettatori, share 9,12%, mentre su Tv8 4 Hotel ha ottenuto 406.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Deal with it ha raccolto 255.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.232.000 telespettatori, share 12,94% e nel game un netto di 1.984.000, 17,23%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 513.000, 3,75%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 606.000 telespettatori, share 4,59%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 846.000, 7,73%, Tg1 – Il discorso di Draghi 674.000, 7,04% a seguire Don Matteo 877.000, 9,51% e Tg1 – Il discorso di Draghi 1.408.000, 14,72%. Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale 808.000, 7,51%, Tour de France – Tappa in diretta ha registrato 1.081.000 telespettatori, share 11,65% e Toureplay 655.000, 7,47%, quindi Rai Parlamento Speciale 599.000, 6,33%. Su Rai 3 Rai Parlamento speciale ha ottenuto 644.000, 6,73%, Ossi di seppia 278.000, 3,04%, Overland 313.000, 3,39%, Rai Parlamento Speciale 367.000, 4,14%, Geo 360.000, 4,13%, Rai Parlamento Speciale 434.000, 5,11%, Geo Magazine 533.000, 5,95%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2201.000 telespettatori, share 18,15%, mentre Una Vita 1.924.000, 18,02%, Un altro domani 1.609.000, 16,98% e Terra Amara 1.664.000, 18,01%. Dopo le soap il film tv Un’estate da ricordare un netto di 1.035.000, 11,87%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 639.000 telespettatori, 5,50%, mentre NCIS: Los Angeles 338.000, 3,94%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica Speciale ha registrato un netto di 459.000 telespettatori, 4,92% di share. Su La7 Speciale TgLa7 651.000, 5,32%.