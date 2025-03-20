Gli ascolti tv del mercoledì, col ritorno di Benigni su Rai 1 per parlare del “sogno” dell’Europa unita (proprio nel giorno in cui la Premier si è ‘dissociata’ dal manifesto di Ventotene…)

NB: Dati in ‘vecchio standard’ [BS]. La TA sarò aggiunta in parentesi per alcune fasce orarie quando disponibile.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il sogno (21:45 – 24:01), di e con Roberto Benigni, ha registrato 4.396.000 telespettatori, share 28,06% (4.425.000, 28%) e nel segmento I saluti 1.506.000, 18,46% (1.517.000, 18,43%).

Su Canale 5 Lo Show dei Record ha registrato 1.707.000 telespettatori, share 11,91% (1.714.000, 11,86%).

Su Rai 2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono ha ottenuto un netto di 1.039.000 telespettatori, share 6,07% (1.045.000, 6,06%).

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.240.000 telespettatori, share 6,13% (1.253.000, 6,16%), e nel programma 1.529.000, 9,59% (1.550.000, 9,64%).

Su Italia 1 il film Red ha registrato un netto di 1.049.000 telespettatori, share 6,16% (1.054.000, 6,14%).

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 746.000 telespettatori, share 5,55% (751.000, 5,54%).

Su La7 Una giornata particolare – Via Rasella, l’attacco e le Fosse Ardeatine ha ottenuto 538.000 telespettatori, share 3,41% (540.000, 3,39%).

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 462.000 telespettatori, share 2,54% (463.000, 2.53%).

Su Nove il film Confusi e felici è stato visto da 219.000 telespettatori, share 1,30% (220.000, 1,30%).

Su Real Time The Golden Bachelor ha registrato 252.000 telespettatori, 1,33%. [TA]

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.788.000, 25,23% (4.803.000, 25,19%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.268.000, 30,84% (6.296.000, 30,78%); Striscia la notizia su Canale 5 2.672.000 telespettatori, share 13,16% (2.681.000, 13,12%). Su Rai 2 Tg2 Post 484.000, 2,35% (488.000, 2,36%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 933.000, 5,13% (936.000, 5,12%) e a seguire Fin che la barca va 830.000, 4,42% (833.000, 4,42%); Il cavallo e la torre 1.130.000, 5,88% (1.135.000, 5,88%); Un posto al sole 1.556.000, 7,60% (1.589.000, 7,71%). NCIS su Italia 1 registra 1.241.000 telespettatori, share 6,18% (1.245.000, 6,16%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.037.000 telespettatori, share 5,37% e 862.000, 4,18% (1.043.000, 5,38%, 868.000, 4,19%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.927.000 telespettatori, share 9,46% (1.936.000, 9,44%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 476.000 telespettatori, share 2,39% (477.000, 2,38%) e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 408.000 telespettatori, share 2,02% (409.000, 2,03%). Su Real Time Casa a prima vista 744.000, 3,70% [TA].

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.931.000, 23,24%, e nel game un netto di 4.188.000, 26,26%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.744.000 telespettatori, share 15,26% e nel game un netto di 2.959.000, 19,97%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 723.000, 4,08%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 545.000 telespettatori, share 3,12%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 903.000 telespettatori, share 5,08%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 274.000, 1,97%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 528.000 telespettatori, share 13,49%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 927.000, 20,74%; Storie Italiane nella prima parte 971.000, 22,52%, e nella seconda 929.000, 18,53%; È sempre Mezzogiorno 1.720.000, 17,85%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 217.000, 4,90%; I Fatti Vostri ha registrato 468.000, 8,30%, e 754.000, 8,02%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 299.000, 6,11% e nel segmento Extra 194.000, 4,36%; ReStart 206.000, 4,94%; Elisir nella presentazione 214.000, 4,96%, e nel programma 234.000, 5,34%; Mixer Storia 184.000, 3,44%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 500.000, 4,51%; Passato e Presente 464.000, 3,83%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 941.000 telespettatori, share 21,04% e 822.000, 19,14%, con Forum a 1.529.000, 21,70%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 366.000 telespettatori, share 5,77% e su Rete 4 Endless Love 199.000, 4,37%; Tempesta d’amore 204.000, 4,75%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 202.000 telespettatori, share 4,08% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 618.000, 5,55%. La7 ha ottenuto con Omnibus 221.000 telespettatori, share 4,76%, nel segmento News 166.000, 4,07% e nel Dibattito 216.000, 4,57%; quindi Coffee Break 187.000, 4,37% e L’aria che tira 260.000, 4,88% e L’aria che tira Oggi 468.000, 4,65%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.969.000, 16,64%, nella prima parte 1.572.000, 14,27%, e nel secondo 1.615.000, 18,32%; Il Paradiso delle Signore 1.614.000, 19,45%; La vita in diretta nella presentazione 1.662.000, 20,37%, e nel programma 2.056.000, 21,75%. Su Rai 2 Ore 14 1.062.000, 9,65% e nei saluti 632.000, 6,69%; Bella Ma’ nella prima parte 615.000, 7,20%, e nella seconda parte 680.000, 8,30%, La porta magica 324.000, 3,87%, e nel segmento E poi… 251.000, 2,75%. Su Rai 3 Rai Parlamento Question Time 240.000, 2,63%, Aspettando Geo 545.000, 6,69%, e Geo 1.138.000, 11,62%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.054.000 telespettatori, share 17,07%, Tradimento 2.285.000, 19,80%; Uomini e donne 2.178.000, 22,64% e nel finale 1.530.000, 18,14%; Amici di Maria De Filippi 1.304.000, 15,76%; My Home My Destiny 1.314.000, 16,05%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.074.000, 13,13%, nella seconda 1.152.000, 12,53% e nei saluti 1.299.000, 12,47%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 467.000 telespettatori, 4,01%, Lethal Weapon 470.000, 5,32%; Grande Fratello 286.000, 2,87%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 669.000 telespettatori, 6,14% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 426.000, 5,04%, e il film Giuseppe di Nazareth un netto di 340.000, 3,71%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 552.000, 4,88%, nel programma 448.000, 5,19%; La Torre di Babele doc 233.000, 2,50%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 626.000 telespettatori, share 12,64%. Su Rai 2 Linea di confine – Speciale ha registrato 315.000 telespettatori, share 4,20%; Storie di donne al bivio 117.000, 3,76%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 482.000, 7,95%. Su Italia 1 il film R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà ha registrato un netto di 331.000, 5,55%. Su La7 Barbero risponde .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.009.000, 24,66%; ore 20:00 4.597.000, 25,09%.

3.009.000, 24,66%; 4.597.000, 25,09%. Tg2 ore 13:00 1.479.000, 12,89%; ore 20:30 872.000, 4,48%.

1.479.000, 12,89%; 872.000, 4,48%. Tg3 ore 14:30 1.323.000, 11,53%; ore 19:00 1.663.000, 11,77%.

1.323.000, 11,53%; 1.663.000, 11,77%. Tg5 ore 13:00 2.588.000, 22,29%; ore 20:00 3.333.000, 17,98%.

2.588.000, 22,29%; 3.333.000, 17,98%. Studio Aperto ore 12:25 1.176.000, 11,95%; ore 18:30 493.000, 4,42%.

1.176.000, 11,95%; 493.000, 4,42%. Tg4 ore 12.00 365.000, 4,90%; ore 18:55 604.000, 4,26%.

365.000, 4,90%; 604.000, 4,26%. Tg La7 ore 13:30 690.000, 5,74%; ore 20:00 1.490.000, 8,02%.

Dati AUDITEL™