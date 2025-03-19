Affari Tuoi: puntata stasera 19 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, mercoledì 19 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, mercoledì 19 marzo 2025, ad Affari Tuoi?
Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ogni puntata un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 19 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, mercoledì 19 marzo 2025, è Cristina, per la regione Piemonte. Proveniente da Canelli, provincia di Asti, Cristina è una viticoltrice. Con lei, gioca il compagno Fabio.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Cristina e Fabio giocano con il pacco numero 18:
– primi sei tiri prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 14 delle Marche, c’è la Bagna Cauda, specialità regionale di questa puntata;
– nel pacco numero 1 della Calabria, ci sono 20 euro;
– nel pacco numero 3 del Trentino-Alto Adige, ci sono 100mila euro;
– nel pacco numero 12 del Molise, ci sono 5 euro;
– nel pacco numero 16 dell’Umbria, ci sono 75 euro;
– ultimo tiro dei primi sei. Nel pacco numero 2 della Liguria, ci sono 500 euro;
– Cristina, tra Offerta e Cambio, sceglie l’Offerta. Il Dottore mette sul piatto 36mila euro. La concorrente rifiuta e va avanti;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 5 del Veneto, ci sono 20mila euro;
– nel pacco numero 19 dell’Emilia-Romagna, ci sono 10mila euro;
– nel pacco numero 17 della Puglia, ci sono 0 euro;
– dopo l’Offerta, arriva puntualmente il Cambio. Cristina lo rifiuta e va avanti;
– altri tre tiri. Nel pacco numero 15 della Lombardia, ci sono 200mila euro;
– nel pacco numero 9 della Friuli-Venezia Giulia, ci sono 15mila euro;
– nel pacco numero 20 dell’Abruzzo, ci sono 50mila euro;
– per un tiro, il Dottore offre 30mila euro. Cristina rifiuta l’Offerta e va avanti;
– nel pacco numero 10 della Valle D’Aosta, ci sono 5mila euro;
– il Dottore, a questo punto, sempre per un tiro, propone il Cambio. Cristina rimane con il suo pacco numero 18;
– nel pacco numero 6 della Sicilia, c’è 1 euro;
– sempre per un tiro, stavolta il Dottore lancia un’Offerta pari a 36mila euro, come la prima offerta. Cristina decide di effettuare questo tiro;
– nel pacco numero 4 della Sardegna, ci sono 100 euro;
– nuovamente per un tiro, il Dottore lascia decidere alla concorrente. Cristina sceglie l’Offerta. Il Dottore, allora, alza l’offerta a 40mila euro. I concorrenti rifiutano anche quest’offerta;
– nel pacco numero 7 della Toscana, ci sono 300mila euro;
– sempre per un tiro, il Dottore propone il Cambio. I concorrenti restano con il pacco pescato dalla ruota;
– nel pacco numero 11 della Campania, ci sono 30mila euro;
– restano 50 euro, 200 euro e 75mila euro. Per l’ultimo tiro, il Dottore gioca a carte: Cristina pesca la carta dell’Offerta. Il Dottore offre 15mila euro. Cristina rifiuta;
– nel pacco numero 13 della Basilicata, ci sono 75mila euro;
– con due pacchi blu, si va a La Regione Fortunata;
– per 100mila euro, tra venti regioni, Cristina sceglie la Sardegna. La Sardegna non è la Regione Fortunata;
– vengono escluse altre nove regioni. Per 50mila euro, Cristina sceglie l’Umbria. L’Umbria non è la Regione Fortunata;
– la Regione Fortunata di stasera era il Veneto;
– Cristina e Fabio tornano a casa a mani vuote.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.