Gli ascolti tv del mercoledì, con la finale di Sanremo Giovani su Rai 1 e La Corrida sul Nove, Chi l’ha visto?, la seconda parte della ‘festa’ per i 30 anni di carriera di Bocelli, la Coppa Italia…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Sarà Sanremo – La finale di Sanremo Giovani (gli ammessi al Festival e i titoli delle canzoni dei Big) ha registrato 2.284.000 telespettatori, share 15,01%. Su Canale 5 Andrea Bocelli 30: The celebration ha registrato 2.020.000 telespettatori, share 12,43%.Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.180.000 telespettatori, share 5,67%, e nel programma 1.704.000, 10,77 %. Su Italia 1 il match Roma – Sampdoria, per la Coppa Italia, ha registrato un netto di 1.644.000 telespettatori, share 8,48%. Su Rai 2 il film The New Toy ha ottenuto 1.043.000 telespettatori, share 6,02%. Su Nove La Corrida è stata vista da 992.000 telespettatori, share 5,62%, e nel segmento Il vincitore 728.000, 7,73%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 796.000 telespettatori, share 5,93%. Su La7 la serie La mala – Banditi a Milano ha ottenuto un netto di 413.000 telespettatori, share 3,55%. Su Tv8 il film Autumn in New York ha registrato un netto di 353.000 telespettatori, share 2,04%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.777.000, 24,14%; Affari Tuoi 5.709.000, 27,40%; Striscia la notizia su Canale 5 3.362.000 telespettatori, share 16,16%. Su Rai 2 Tg2 Post 658.000, 3,13%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.133.000, 6,07% e a seguire Via dei Matti n.0 1.036.000, 5,26%; Il cavallo e la torre 1.218.000, 6,11%; Un posto al sole 1.527.000, 7,29%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 919.000 telespettatori, share 4,59% e 674.000, 3,21%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.667.000 telespettatori, share 8,05%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 401.000 telespettatori, share 1,95% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 499.000 telespettatori, share 2,48%, e nel programma 571.000, 2,72%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.967.000, 21,51%, e nel game un netto di 4.110.000, 25,15%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.156.000 telespettatori, share 16,54% e nel game un netto di 3.306.000, 21,20%. Su Rai 2 Sanremo Giovani ha ottenuto un netto di 257.000, 1,54%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. La promessa su Rete 4 ha raccolto 793.000 telespettatori, share 4,30%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 242.000, 1,64%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics 380.000, 2,06%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto di .000, %; Storie Italiane nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 Binario 2 .000, %; I Fatti Vostri ha registrato .000, %, e .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; ReStart .000, %; Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; Mixer Storia .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.877.000, 15,89%, nella prima parte 1.516.000, 13,86%, e nella seconda 1.450.000, 16,66%; Il Paradiso delle Signore 1.652.000, 19,87%; La vita in diretta nella presentazione 1.639.000, 18,28%, e nel programma 2.286.000, 21,32%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 925.000, 8,57%; Bella Ma’ un netto di 608.000, 7,20%, La porta magica 326.000, 3,47%, e nel segmento E poi… 261.000, 2,52%. Su Rai 3 Eccellenze italiane 321.000, 3,73%, Aspettando Geo 673.000, 8,03%, e Geo 1.420.000, 13,10%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.375.000 telespettatori, share 19,95%, Endless Love 2.459.000, 21,36%; Uomini e donne (live) 2.342.000, 24,67% e nel finale 1.593.000, 18,88%; Amici di Maria De Filippi 1.388.000, 16,77%; My Home My Destiny 1.293.000, 15,40%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.253.000, 13,74%, nella seconda 1.181.000, 11,28% e nei saluti 1.310.000, 10,95%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 460.000 telespettatori, 3,91%, Due uomini e mezzo 220.000, 2,29%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 641.000 telespettatori, 5,92% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 432.000, 5,09%, e il film I cosacchi un netto di 351.000, 3,48%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 421.000, 3,74%, nel programma 364.000, 4,09% e nel segmento Focus 289.000, 3,34%; La Torre di Babele doc 208.000, 1,97%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Storie di donne al bivio .000, %. Su Rai 3 TG3 Linea Notte .000, %. Su Italia 1 il film Ti stimo fratello ha registrato un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Volo 762: codice rosso .000, %. Su La7 La7 Doc .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

