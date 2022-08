Ascolti tv mercoledì 17 agosto 2022

Gli ascolti tv di un mercoledì di metà agosto ancora una volta poco attraente in tv e con un filo di nostalgia. La puntata di Superquark trasmessa il giorno dopo l’ultimo saluto al grande divulgatore scientifico ha caratterizzato la prima serata di Rai 1. Dall’altra parte, su Canale 5, un’altra puntata della serie tv Fratelli Caputo in replica. Le gare di atletica per gli Europei di Monaco 2022 invece hanno occupato il prime time di Rai 2. Su Italia 1 si ripropone Back to school con Nicola Savino (intanto pronto a sbarcare su Tv8). Più classica è la proposta di Rai 3 con il film La felicità degli altri, mentre Rete 4 non molla l’attualità mantenendo accesi i riflettori sulla politica con Controcorrente, stessa cosa fa La7 con La corsa al voto.

