Gli ascolti tv del mercoledì, con una nuova puntata di Io Canto Generation e l’immancabile appuntamento con Chi l’ha visto?…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Io Canto Generation (live) ha registrato 2.393.000 telespettatori, share 16,79%. Su Rai 1 il film Ti presento i suoceri ha registrato 2.238.000 telespettatori, share 12,81%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.355.000 telespettatori, share 6,51%, e nel programma 1.809.000, 11,46%. Su La7 Una giornata particolare – Le cinque giornate di Milano ha ottenuto 1.046.000 telespettatori, share 6,43%. Su Italia 1 il film Vendetta ha registrato un netto di 842.000 telespettatori, share 5,60%. Su Rai 2 The Good Doctor ha ottenuto 799.000 telespettatori, share 4,07% e 777.000, 4,65%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 784.000 telespettatori, share 5,86%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 529.000 telespettatori, share 2,86%. Su Nove il film Ex è stato visto da 311.000 telespettatori, share 2,12%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.406.000, 21,58%; Affari Tuoi 5.504.000, 26,10%; Striscia la notizia su Canale 5 2.893.000 telespettatori, share 13,69%. Su Rai 2 Tg2 Post 559.000, 2,63%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.088.000, 5,55% e a seguire Riserva indiana 814.000, 4,01%; Il cavallo e la torre 1.180.000, 5,72%; Un posto al sole 1.557.000, 7,32%. CSI su Italia 1 registra 1.655.000 telespettatori, share 8,02% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 969.000 telespettatori, share 4,69% e 895.000, 4,19%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.830.000 telespettatori, share 8,63%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 411.000 telespettatori, share 1,96% e su Nove Chissà chi è ha registrato 602.000 telespettatori, share 2,88%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.413.000, 18,22%, e nel game un netto di 3.578.000, 21,31%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.013.000 telespettatori, share 16,64% e nel game un netto di 3.216.000, 20,48%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 438.000, 2,31%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 634.000 telespettatori, share 3,52%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 917.000 telespettatori, share 4,80%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 283.000, 1,93%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.383.000, 11,70%, e nel programma 1.418.000, 14,10%; Il Paradiso delle Signore 1.627.000, 19,27%; La vita in diretta nella presentazione 1.635.000, 19,16%, e nel programma 2.107.000, 20,94%. Su Rai 2 Ore 14 960.000, 8,55%; Ciclismo – Giro del Veneto 343.000, 3,97%; BellaMix 295.000, 3,56%, Le indagini di Sister Boniface 216.000, 2,36%. Su Rai 3 Question Time 317.000, 3,28%; Speciale TGR G7 – Inclusione e disabili 285.000, 3,30%; Aspettando Geo 645.000, 7,81%, e Geo 1.177.000, 11,70%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.174.000 telespettatori, share 17,82%, Endless Love 2.296.000, 19,54%; Uomini e Donne (live) 2.288.000, 22,70%, e nel finale 1.716.000, 19,68%; Amici di Maria De Filippi 1.496.000, 17,75%; My Home My Destiny 1.385.000, 16,78%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.188.000, 13,81%, nella seconda 1.185.000, 11,97% e nei saluti 1.328.000, 12,04%. Su Italia 1 America’s Cup Finale 448.000, 4,09%; Person of Interest 346.000, 3,98%; Grande Fratello 210.000, 1,99%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 731.000 telespettatori, 6,48% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 475.000, 5,44%, e il film Chi ucciderà Charley Varrick? ancora un netto di 471.000, 4,93%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 448.000, 3,87%, nel programma 451.000, 4,88% e nel segmento Focus 328.000, 3,90%; La Torre di Babele Doc un netto di 232.000, 2,33%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™