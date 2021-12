Gli ascolti tv del mercoledì, con Sanremo Giovani 2021 su Rai 1, Mare Fuori su Rai 2, fiction su Canale 5 e immancabili come Chi l’ha visto?. La serata è stata vinta da Sanremo Giovani con poco meno di 2,5 milioni di telespettatori, seguito da Chi l’ha visto? che ha ottenuto poco meno di 2 milioni. Terza piazza per Tutta colpa di Freud – La serie che ottiene circa 1,8 milioni di telespettatori. Molto buono il risultato di Mare Fuori, che supera anche la Coppa Italia. Quindi Non è l’Arena e Zona Bianca.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Sanremo Giovani 2021 (vincitori, tutte le canzoni di Sanremo 2022) ha registrato 2.425.000 telespettatori, share 13,39% e nel segmento Il Verdetto, in seconda serata, 1.139.000, 13,88%.

Su Rai 2 La serie Mare Fuori 2 ha registrato nella prima puntata 1.365.000 telespettatori, share 6,06% e nella seconda, in seconda serata, 1.439.000, 8,53%.

Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione 1.456.000 telespettatori, share 6,03% e nel programma 1.916.000, 10,20%.

Su Canale 5 La serie Tutta colpa di Freud – La serie ha registrato 1.759.000 telespettatori, share 9,29%.

Su Italia 1 Fiorentina – Benevento, Coppa Italia, ha registrato un netto di 1.196.000 telespettatori, share 5,42%.

Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 740.000 telespettatori, share 4,69%.

Su La7 Non è l'Arena ha registrato 822.000 telespettatori, share 5,18%.

Su Tv8 Il film Un Natale per due è stato visto da 477.000 telespettatori, share 2,4%.

Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 402.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.641.000 telespettatori, share 19,43%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.136.000 telespettatori, share 4,73%.

Su Rai 3 Blob 1.088.000, 5,04%. Che succ3de? 1386.000, 6,12%. Un posto al sole 1.709.000, 7,19%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.013.000 telespettatori, share 16,79%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 943.000 telespettatori, share 4,08% e 779.000, 3,25%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.493.000 telespettatori, share 6,30%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 406.000 telespettatori, share 1,7%.

Su Nove Deal With It ha registrato 357000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.218.000 telespettatori, share 20,36% e nel game un netto di 4.515.000, 23,78%.

Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 916.000 telespettatori, share 4,35%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.294.000 telespettatori, share 14,79% e nel game un netto di 3.321.000, 17,86%.

Su Italia 1 Coppa Italia ha registrato un netto di 540.000 telespettatori, share 3,31%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 828.000 telespettatori, share 3,86%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 172.000 telespettatori, share 1,17% e 235.000, 1,29%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 957.000 telespettatori, share 18,11%. Storie italiane nella prima parte 821.000, 17,02% e nella seconda 729.000, 12,78%. È sempre Mezzogiorno 1.685.000, 16,46%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 547.000 telespettatori, share 8,60% e nella seconda 809.000, 8,14%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 443.000, 8,23% e nel segmento Extra 307.000, 6,37%. Elisir nella presentazione 253.000, 5,15% e nel programma 393.000, 6,78%. Dopo il TG Quante Storie 786.000, 6,70%. Passato e presente 636.000, 4,77%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 960.000, 18,38% e nella seconda 877.000, 18,27%. Forum ha registrato 1.476.000 telespettatori, share 19,48%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 155.000 telespettatori, share 2,51%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 132.000 telespettatori, share 2,35%. Dopo il Tg Il Segreto 193.000, 1,86%. La signora in giallo 641.000, 4,91%.

Su La7 Omnibus ha registrato 171.000 telespettatori, share 3,25%, nel segmento News 114.000, 2,66% e nel Dibattito 171.000, 3,15%. Coffee Break 122.000, 2,53%. L'aria che tira 261.000, 4,50%; L'aria che tira – Oggi 464.000, 4,42%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.879.000, 15,34%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.920.000, 18,01%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.832.000, 16,16% e nel programma 2.188.000, 16,71%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 567.000 telespettatori, share 4,33%. Detto Fatto 318.000, 2,95%. Una parola di troppo 355.000, 2,96%.

Su Rai 3 #Maestri 492.000, 4,44%. Aspettando Geo 952.000, 8,85%. Geo ha registrato 1.749.000 telespettatori, share 13,32%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.507.000 telespettatori, share 18,52%. Una Vita 2.458.000, 18,68%. Uomini e donne 2.933.000, 25,24% e nel Finale 2.296.000, 21,63%. Amici di Maria De Filippi 2.052.000, 19,33%. Love is in the air 1.704.000, 15,16%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.605.000, 13,52% e nel programma 1.934.000, 14,42%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 632.000 telespettatori, 4,73%. Coppa Italia 410.000, 3,73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 659.000 telespettatori, 5,22% di share. Il film 20 kg di guai… e una tonnellata di gioia un netto di 472.000, 3,75%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 297.000 telespettatori, share 2,26%, nel programma 292.000, 2,59%; Tagadoc 168.000, 1,44%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 633.000 telespettatori, share 11,42%.

Su Rai 2 Re-Start ha registrato 326.000 telespettatori, share 4,02%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 615.000 telespettatori, share 8,42%.

Su Canale 5 Il film Il regalo più bello ha registrato un netto di 641.000 telespettatori, share 9,12%.

Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato 545.000 telespettatori, share 3,39%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.273.000, 24,18%; ore 20:00 5.182.000, 23,90%.

Tg2 ore 13:00 1.653.000, 13,18%; ore 20:30 1.541.000, 6,63%.

Tg3 ore 14:30 1.604.000, 12,31%; ore 19:00 2.325.000, 13,24%.

Tg5 ore 13:00 2.832.000, 22,25%; ore 20:00 4.352.000, 19,84%.

Studio Aperto ore 12:25 1.104.000, 10,58%; ore 18:30 341.000, 2,84%.

Tg4 ore 12.00 239.000, 3,08%; ore 18:55 704.000, 3,95%.

Tg La7 ore 13:30 472.000, 3,49%; ore 20:00 1.016.000, 4,66%.

