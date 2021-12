Gli ascolti tv del 7 dicembre, che vuol dire Prima della Scala su Rai 1 e una prima serata prefestiva. Il Macbeth di Verdi non fa registrare ascolti monstre, ma ottiene comunque un ottimo ascolto di 2.064.000 telespettatori, per uno share del 10,5%, che risulta comunque inferiore all’evento speciale dello scorso anno e alla Tosca del 2019, che mantiene il primato degli ascolti per le Prime della Scala su Rai 1 (il dettaglio nel nostro post dedicato). La prima serata è invece vinta da Canale 5 col match Milan – Liverpool, che ha visto l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League e ha ottenuto 4,3 milioni di telespettatori. Rai 1, con La concessione del telefono in onda dopo la Prima, non arriva al milione di telespettatori venendo di fatto superata da tutte le principali generaliste: la seconda piazza, infatti, va a Le Iene con 1,6 mln di telespettatori, quindi DiMartedì seguito da un interessante testa a testa tra #Cartabianca e Il Collegio. Solo Fuori dal Coro non arriva ai 900mila telespettatori e si piazza alle spalle di Rai 1 con Tv8 e Nove.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film tv La concessione del telefono – C’era una volta Vigàta (iniziato alle 21.50) ha registrato 977.000 telespettatori, share 5,23%.

(iniziato alle 21.50) ha registrato 977.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rai 2 Il Collegio 6 ha registrato nella presentazione 1.021.000, 4,33% e nel programma un netto di 1.039.000 telespettatori, share 5,41%.

ha registrato nella presentazione 1.021.000, 4,33% e nel programma un netto di 1.039.000 telespettatori, share 5,41%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 1.113.000 telespettatori, share 4,74% e nel programma 1.047.000, 5,39%.

ha registrato nella presentazione 1.113.000 telespettatori, share 4,74% e nel programma 1.047.000, 5,39%. Su Canale 5 Il match Milan – Liverpool , Champions League, ha registrato un netto di 4.289.000 telespettatori, share 18,88%.

, Champions League, ha registrato un netto di 4.289.000 telespettatori, share 18,88%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.589.000 telespettatori, share 6,74% e nel programma 1.582.000, 10,01%.

ha registrato nella presentazione 1.589.000 telespettatori, share 6,74% e nel programma 1.582.000, 10,01%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 865.000 telespettatori, share 5,13%.

ha registrato un netto di 865.000 telespettatori, share 5,13%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.159.000 telespettatori, share 5,98%.

ha registrato 1.159.000 telespettatori, share 5,98%. Su Tv8 Il film Un Natale con amore è stato visto da 570.000 telespettatori, share 2,6%.

è stato visto da 570.000 telespettatori, share 2,6%. Su Nove Il film True Lies ha registrato 375.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.320.000 telespettatori, share 5,64%.

ha registrato 1.320.000 telespettatori, share 5,64%. Su Rai 3 Blob 1.468.000, 6,91%. Che Succ3de? 1.447.000, 6,46%. Un posto al sole 1.621.000, 6,99%.

1.468.000, 6,91%. 1.447.000, 6,46%. 1.621.000, 6,99%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.158.000 telespettatori, share 18,32%.

ha registrato 4.158.000 telespettatori, share 18,32%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.513.000 telespettatori, share 6,57%.

ha registrato 1.513.000 telespettatori, share 6,57%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.002.000 telespettatori, share 4,40% e 1.032.000, 4,41%.

ha registrato 1.002.000 telespettatori, share 4,40% e 1.032.000, 4,41%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.474.000 telespettatori, share 6,35%.

ha registrato 1.474.000 telespettatori, share 6,35%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 373.000 telespettatori, share 1,6%.

ha registrato 373.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Deal With It ha registrato 450.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Macbeth – Prima Scala 2021 (presentazione e recensione) ha registrato nella presentazione 1.976.000, 15,40% e nell’opera un netto di 2.064.000 telespettatori, 10,50%.

(presentazione e recensione) ha registrato nella presentazione 1.976.000, 15,40% e nell’opera un netto di 2.064.000 telespettatori, 10,50%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 989.000 telespettatori, share 4,70%.

ha registrato un netto di 989.000 telespettatori, share 4,70%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.560.000 telespettatori, share 16,39% e nel game un netto di 4.292.000, 23,18%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.560.000 telespettatori, share 16,39% e nel game un netto di 4.292.000, 23,18%. Su Italia 1 CSI ha registrato 645.000 telespettatori, share 3,17%.

ha registrato 645.000 telespettatori, share 3,17%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 823.000 telespettatori, share 3,85%.

ha registrato 823.000 telespettatori, share 3,85%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 170.000 telespettatori, share 1,13% e 232.000, 1,27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 894.000 telespettatori, share 15,88%. Storie italiane nella prima parte 776.000, 15,23% e nella seconda 826.000, 13,85%. È sempre Mezzogiorno 1.656.000, 15,87%.

ha totalizzato un netto di 894.000 telespettatori, share 15,88%. nella prima parte 776.000, 15,23% e nella seconda 826.000, 13,85%. 1.656.000, 15,87%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 548.000 telespettatori, share 8,47% e nella seconda 843.000, 8,72%.

ha registrato nella prima parte 548.000 telespettatori, share 8,47% e nella seconda 843.000, 8,72%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 484.000, 8,53% e nel segmento Extra 387.000, 7,56%. Elisir nella presentazione 336.000, 6,54% e nel programma 381.000, 6,28%. Dopo il TG Quante Storie 758.000, 6,42%. Le storie di Passato e presente 618.000, 4,50%.

ha registrato 484.000, 8,53% e nel segmento Extra 387.000, 7,56%. nella presentazione 336.000, 6,54% e nel programma 381.000, 6,28%. Dopo il TG 758.000, 6,42%. 618.000, 4,50%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.026.000, 18,35% e nella seconda 979.000, 19,15%. Forum ha registrato 1.488.000 telespettatori, share 18,97%.

nella prima parte 1.026.000, 18,35% e nella seconda 979.000, 19,15%. ha registrato 1.488.000 telespettatori, share 18,97%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 123.000 telespettatori, share 1,92%.

ha registrato 123.000 telespettatori, share 1,92%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 162.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg Il Segreto 191.000, 1,85%. La signora in giallo 579.000, 4,32%.

ha ottenuto 162.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg 191.000, 1,85%. 579.000, 4,32%. Su La7 Omnibus ha registrato 173.000 telespettatori, share 3,24%, nel segmento News 101.000, 2,43% e nel Dibattito 178.000, 3,12%. Coffee Break 159.000, 3,09%. L’aria che tira 244.000, 4,03%; L’aria che tira – Oggi 378.000, 3,55%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.790.000, 14,36%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.819.000, 17,28%. Oggi è un altro giorno Extra ha registrato 1.855.000, 15,59%.

1.790.000, 14,36%. ha registrato 1.819.000, 17,28%. ha registrato 1.855.000, 15,59%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 567.000 telespettatori, share 4,28%. Detto Fatto 418.000, 3,87%. Una parola di troppo 440.000, 3,55%.

ha registrato 567.000 telespettatori, share 4,28%. 418.000, 3,87%. 440.000, 3,55%. Su Rai 3 #Maestri 466.000, 4,30%. Aspettando Geo 860.000, 8,08%. Geo ha registrato 1.749.000 telespettatori, share 13,07%.

466.000, 4,30%. 860.000, 8,08%. ha registrato 1.749.000 telespettatori, share 13,07%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.489.000 telespettatori, share 17,86%. Una Vita 2.418.000, 17,83%. Uomini e donne 2.566.000, 21,82% e nel Finale 2.114.000, 20,25%. Amici di Maria De Filippi 1948.000, 18,42%. GF Vip 1.840.000, 17,35%. Love is in the air 1.787.000, 15,58%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.730.000, 13,97% e nel programma 2.008.000, 14,55%.

ha registrato 2.489.000 telespettatori, share 17,86%. 2.418.000, 17,83%. 2.566.000, 21,82% e nel Finale 2.114.000, 20,25%. 1948.000, 18,42%. 1.840.000, 17,35%. 1.787.000, 15,58%. nella presentazione 1.730.000, 13,97% e nel programma 2.008.000, 14,55%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 552.000 telespettatori, 4%. Due uomini e mezzo un netto di 270.000, 2,08%.

ha registrato 552.000 telespettatori, 4%. un netto di 270.000, 2,08%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 772.000 telespettatori, 5,96% di share. Il film Shenandoah – La valle dell’onore un netto di 601.000, 4,69%.

ha registrato un netto di 772.000 telespettatori, 5,96% di share. Il film un netto di 601.000, 4,69%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 325.000, 2,41% e nel programma 305.000 telespettatori, share 2,70%; Tagadoc 169.000, 1,43%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film tv La stagione della caccia – C’era una volta Vigàta (nuovamente in onda dopo il taglio del finale della scorsa settimana) ha registrato 316.000 telespettatori, share 5,07%.

(nuovamente in onda dopo il taglio del finale della scorsa settimana) ha registrato 316.000 telespettatori, share 5,07%. Su Rai 2 Data Comedy Show ha registrato 249.000 telespettatori, share 2,95%. I lunatici 79.000, 1,68%.

ha registrato 249.000 telespettatori, share 2,95%. 79.000, 1,68%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 416.000 telespettatori, share 4,99%.

ha registrato un netto di 416.000 telespettatori, share 4,99%. Su Rete 4 Il film Un killer tra noi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 DiMartedì più ha registrato 441.000 telespettatori, share 5,49%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.091.000, 22,19%; ore 19:40* 2.308.000, 11,60%.

3.091.000, 22,19%; 2.308.000, 11,60%. Tg2 ore 13:00 1.747.000, 13,65%; ore 20:30 1.890.000, 8,28%.

1.747.000, 13,65%; 1.890.000, 8,28%. Tg3 ore 14:30 1.824.000, 13,58%; ore 19:00 2.781.000, 15,71%.

1.824.000, 13,58%; 2.781.000, 15,71%. Tg5 ore 13:00 2.826.000, 21,76%; ore 20:00 5.147.000, 23,69%.

2.826.000, 21,76%; 5.147.000, 23,69%. Studio Aperto ore 12:25 1.021.000, 9,85%; ore 18:30 702.000, 4,63%.

1.021.000, 9,85%; 702.000, 4,63%. Tg4 ore 12.00 265.000, 3,27%; ore 18:55 738.000, 4,14%.

265.000, 3,27%; 738.000, 4,14%. Tg La7 ore 13:30 482.000, 3,46%; ore 20:00 1.261.000, 5,77%.

* In onda tra la prima e la seconda parte del Macbeth.

Dati AUDITEL™