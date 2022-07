Gli ascolti tv di martedì 5 luglio 2022 sono stati segnati dal primo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. La Rai ha puntellato la sua programmazione di omaggi – che continuano sulle reti tematiche anche nei prossimi giorni – con l’apice dato dallo speciale Techetechetè di 50 minuti firmato da Salvo Guercio e intitolato “Raffaella, amore mio”. In giornata, peraltro, c’è stata anche l’intitolazione ufficiale degli studi di Via Teulada alla Carrà.

La prima serata, però, non è stata stravolta dal ricordo della Carrà, ma si è mossa tra film in onda sulle Ammiraglie (tra commedie e sentimento), della musica in varie forme su Rai 2 con Nek alla guida del talent Dalla strada al palco e con la coppia Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live su Italia 1.

Per quanto possa essere interessante o articolata la proposta di martedì 5 luglio, la giornata tv non può che avere ‘Lei’ come protagonista. Con buona pace di tutti i ‘contendenti ‘Auditel. Vediamo, dunque, i dati completi degli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Ricatto d’amore ha registrato un netto di 2.371.000 telespettatori, share 16,03%, mentre su Canale 5 la commedia Sono tornato ha ottenuto un netto di 1.485.000, 9,81%, superata da Cornetto Battiti Live, che dà soddisfazioni a Italia 1 con 1.521.000 telespettatori, share 12,32%. Quarta piazza per la seconda puntata di Dalla strada al palco, reality per artisti di strada condotto da Nek che su Rai 2 ha registrato 1.155.000, 8,73%, mentre su Rai 3 la seconda puntata di Filorosso ha ottenuto nella presentazione 763.000, 4,72 e nel programma 782.000, 5,73%. La stagione dei doc di Rete 4 prosegue con un altro appuntamento con Dynasties II – L’avventura della vita che è stato visto in prima serata da 478.000 telespettatori, share 2,97% e che però viene superato da In Onda che su La7 ha ottenuto 552.000, 3,59%. Su Tv8 Il film Snitch – L’infiltrato è stato visto da .000 telespettatori, share %, mentre su Nove il film Outlander – L’ultimo vichingo ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 lo speciale Techetechetè – Raffaella amore mio ha registrato 3.393.000 telespettatori, share 21,46%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.246.000 telespettatori, share 14,31%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 732.000 telespettatori, share 4,62% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 844.000, 6,05% e a seguire Generazione Bellezza 820.000, 5,44%, con Un posto al sole che resiste a 1.254.000, 7,97%. NCIS su Italia 1 registra 1.160.000 telespettatori, share 7,46% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 685.000 telespettatori, share 4,47% e nella seconda 846.000, 5,35%. Su La7 il segmento di access di In onda ha fatto registrare 871.000 telespettatori, share 5,56%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Deal with it ha registrato .000 telespettatori, share %.