Reazione a Catena, la sorpresa di Amadeus a Marco Liorni

Un’inaspettata incursione quella che si è verificata nella puntata odierna di Reazione a Catena con Amadeus che è arrivato in studio, realizzando una sorpresa a Marco Liorni. Si stava svolgendo il Quando, dove, come, perché, quando, sulle note di Apri tutte le porte, ha fatto il suo ingresso, il direttore artistico del Festival di Sanremo, che per ben quattro edizione ha condotto il game show del preserale estivo di Rai1.

“Stai andando forte e sono felicissimo” ha detto rivolgendosi a Liorni, per poi proseguire:

Passavo da Napoli, vedete l’abbigliamento è turistico. No, ma mi fa piacere perché siete sempre voi, incredibile, siete sempre belli (dice rivolgendosi al pubblico, ndr).

Amadeus, da ex padrone di casa, ha dato un’occhiata non solo dietro di sé, osservando dunque il pubblico, che dopo due anni di assenza è tornato in questa edizione nello studio di Reazione a Catena, ma anche davanti, notando come il monitor che ha a disposizione Marco Liorni per leggere i vari giochi sia più grande di quello che aveva all’epoca lui.

“Volevo farti i complimenti: naturalmente Reazione a Catena sta andando alla grande e tu sei bravissimo” ha commentato Amadeus, che si è poi intrattenuto per qualche altro minuto per fare insieme a Liorni un Quando, dove come, perché, ricordando anche un vecchio precedente delle sue edizioni. “Tolgo il disturbo, grazie ragazzi, vi auguro una splendida estate, viva Reazione a Catena, viva Rai1, grazie a tutti, buon lavoro, buona estate Marco” si è congedato infine il conduttore di Soliti Ignoti, che tornerà con il proprio programma a partire da domenica 11 settembre, per poi portare su Rai1 le tre serate di Arena 60 70 80 90 nei successivi sabati sera.