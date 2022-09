Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, prima puntata della seconda stagione, ha registrato un netto di 4.424.000 telespettatori, share 25.2%, mentre su Canale 5 il film Tolo Tolo ha ottenuto 2.346.000, 12.8%. Su Italia 1 il match Spagna – Portogallo, per la Nations League, ha registrato un netto di 1.190.000 telespettatori, share 5.7%, mentre su Rai 2 il film Bad boys for life ha registrato 727.000, 3.9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 1.012.000, 5.9%, mentre su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto un netto di 1.000.000 telespettatori, share 6.9%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.192.000, 7.8%. Su Tv8 Pechino Express – La rotta dei sultani è stato visto da 649.000 telespettatori, share 3.5%, mentre su Nove il film Air Force One ha registrato 279.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.609.000 telespettatori, share 21.6%, mentre la prima puntata di Striscia la Notizia su Canale 5 4.284.000 telespettatori, share 20%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 891.000 telespettatori, share 4.2% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 927.000, 4.9% e a seguire Via dei Matti n.0 818.000, 4.1%, Il cavallo e la torre 1.381.000, 6.7%, quindi Un posto al sole che registra 1.513.000, 7%. Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.056.000 telespettatori, share 5.1% e nella seconda 1.123.000, 5.2%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.806.000 telespettatori, share 8.5%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 387.000 telespettatori, share 1.8% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 510.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.750.000 telespettatori, share 22.2% e nel game un netto di 4.146.000, 25.7%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.870.000 telespettatori, share 16.7% e nel game un netto di 3.020.000, 19.5%. Su Rai 2 Mondiali Pallavolo Femminile: Italia-Belgio ha ottenuto 901.000, 6.9%, mentre su Italia 1 NCIS: New Orleans ha ottenuto 675.000 telespettatori, share 3.74%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 825.000 telespettatori, share 4.2%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco si ferma a 115.000, 0.8%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.427.000, 14.16%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.727.000, 20.81% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.514.000, 19.44% e nel programma 2.015.000, 21.85%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 517.000 telespettatori, share 4.55%; Bella ma’ nella presentazione 268.000, 2.66%, nel programma 263.000, 3.09% e nei saluti 244.000, 3.15. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 535.000, 6.81% e Geo 896.000, 9.57%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.383.000 telespettatori, share 19.16%, Una vita 2.226.000, 19.11% Uomini e donne 2.586.000, 25.98%, Amici di Maria De Filippi 1.883.000, 22.51%, Un altro domani 1.494.000, 19.24%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.593.000, 18.93%, nella seconda 1.687.000, 17.65%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 648.000 telespettatori, 5.51%, mentre The Mentalist 261.000, 2.99%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, 5.87% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 340.000, 3.94% e il film A viso aperto un netto di 311.000, 3.50%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 493.000 telespettatori, share 4.26% e nel programma 488.000, 5.24%; quindi Tagadà Focus 360.000, 4.53%. Padre Brown 128.000, 1.57% e 186.000, 1.90%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Tg3 ore 14:30 1.455.000, 12.61%; ore 19:00 1.871.000, 12.88%.

Dati AUDITEL™