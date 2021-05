Ascolti tv martedì 25 maggio 2021

Gli ascolti tv del martedì, con gli ormai tradizionali talk politici in prima serata, con un Montalbano in replica e soprattutto con la Partita del Cuore, per la prima volta su Canale 5 e all’indomani della bufera sul caso Nazionale Cantanti – Aurora Leone.

Prime Time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – La luna di carta ha registrato 4.659.000 telespettatori, share 22,07%.

ha registrato 4.659.000 telespettatori, share 22,07%. Su Rai 2 Game of Games – Gioco Loco ha registrato 609.000 telespettatori, share 2,67%.

ha registrato 609.000 telespettatori, share 2,67%. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato nella presentazione 799.000, 3,26% e nel programma 903.000 telespettatori, share 4,41%.

ha registrato nella presentazione 799.000, 3,26% e nel programma 903.000 telespettatori, share 4,41%. Su Canale 5 La partita del cuor e ha registrato 2.197.000 telespettatori, share 9,70%.

e ha registrato 2.197.000 telespettatori, share 9,70%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.483.000, 6,05% e nel programma 1.689.000 telespettatori, share 10,11%.

ha registrato nella presentazione 1.483.000, 6,05% e nel programma 1.689.000 telespettatori, share 10,11%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 995.000 telespettatori, share 5,75%.

ha registrato 995.000 telespettatori, share 5,75%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.295.000 telespettatori, share 6,22%.

ha registrato 1.295.000 telespettatori, share 6,22%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of è stato visto da 370.000 telespettatori, share 1,7%.

è stato visto da 370.000 telespettatori, share 1,7%. Su Nove Il film Il potere dei soldi ha registrato 288.000 telespettatori, share 1,8%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.143.000 telespettatori, share 21,16%.

ha registrato 5.143.000 telespettatori, share 21,16%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 849.000 telespettatori, share 3,44%.

ha registrato 849.000 telespettatori, share 3,44%. Su Rai 3 Blob 949.000, 4,70%. Nuovi Eroi 1.106.000, 4,99%. Un posto al sole 1.739.000, 7,21%.

949.000, 4,70%. 1.106.000, 4,99%. 1.739.000, 7,21%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 3.272.000 telespettatori, share 14,35%.

ha registrato 3.272.000 telespettatori, share 14,35%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.236.000 telespettatori, share 5,25%.

ha registrato 1.236.000 telespettatori, share 5,25%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.071.000 telespettatori, share 4,69% e 1.061.000, 4,30%.

ha registrato 1.071.000 telespettatori, share 4,69% e 1.061.000, 4,30%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.775.000 telespettatori, share 7,37%.

ha registrato 1.775.000 telespettatori, share 7,37%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 433.000 telespettatori, share 1,8%.

ha registrato 433.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Deal With It ha registrato 439.000 telespettatori, share 1,8%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2636.000 telespettatori, share 22,25% e nel game un netto di 3946.000, 25,10%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2636.000 telespettatori, share 22,25% e nel game un netto di 3946.000, 25,10%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 947.000 telespettatori, share 4,89%.

ha registrato un netto di 947.000 telespettatori, share 4,89%. Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.677.000 telespettatori, share 14,53% e nel game un netto di 2.350.000, 15,49%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.677.000 telespettatori, share 14,53% e nel game un netto di 2.350.000, 15,49%. Su Italia 1 CSI ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,63%.

ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,63%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,01%.

ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,01%. Su La7 Lie to me ha registrato 96.000 telespettatori, share 0,66%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 975.000 telespettatori, share 18,42%. Storie Italiane 842.000, 17,54% e 905.000, 15,81%. È sempre mezzogiorno 1.664.000, 15,30%.

ha totalizzato un netto di 975.000 telespettatori, share 18,42%. 842.000, 17,54% e 905.000, 15,81%. 1.664.000, 15,30%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 422.000 telespettatori, share 6,72% e nella seconda 836.000, 8,28%.

ha registrato nella prima parte 422.000 telespettatori, share 6,72% e nella seconda 836.000, 8,28%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 386.000, 7,12%. Mi Manda Raitre 232.000, 4,84%. Elisir 353.000, 5,90%. Dopo il TG Quante Storie 827.000, 6,51%. Passato e presente 710.000, 4,95%.

ha registrato 386.000, 7,12%. 232.000, 4,84%. 353.000, 5,90%. Dopo il TG 827.000, 6,51%. 710.000, 4,95%. Su Canale 5 Mattino Cinque ha registrato nella prima parte 1.037.000 telespettatori, 19,73% e nella seconda 931.000, 19,25%. Forum ha registrato 1.526.000 telespettatori, share 19,27%.

ha registrato nella prima parte 1.037.000 telespettatori, 19,73% e nella seconda 931.000, 19,25%. ha registrato 1.526.000 telespettatori, share 19,27%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 247.000 telespettatori, share 3,92%.

ha registrato 247.000 telespettatori, share 3,92%. Su Rete 4 RIS: Delitti imperfetti ha ottenuto 132.000 telespettatori, share 2,31%. Dopo il Tg Il Segreto 162.000, 1,44%. La signora in giallo 574.000, 4,09%.

ha ottenuto 132.000 telespettatori, share 2,31%. Dopo il Tg 162.000, 1,44%. 574.000, 4,09%. Su La7 Omnibus ha registrato 192.000 telespettatori, share 3,56%, nel segmento News 155.000, 3,46% e nel Dibattito 190.000, 3,45%. Coffee Break 184.000, 3,83%. L’aria che tira 317.000, 5,42%; L’aria che tira – Oggi 439.000, 3,94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.788.000, 14,10%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.033.000, 20,20%. La Vita in Diretta ha registrato 1.809.000, 18,67%.

1.788.000, 14,10%. ha registrato 2.033.000, 20,20%. ha registrato 1.809.000, 18,67%. Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul ha registrato 378.000 telespettatori, share 3,30%.

ha registrato 378.000 telespettatori, share 3,30%. Su Rai 3 #Maestri 419.000, 3,91%. Aspettando Geo ha registrato 605.000 telespettatori, share 6,34%. Geo 925.000, 9,30%.

419.000, 3,91%. ha registrato 605.000 telespettatori, share 6,34%. 925.000, 9,30%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2537.000 telespettatori, share 17,45%. Una Vita 2.531.000, 18,05%. Uomini e donne 2.742.000, 23,35% e nel Finale 2.102.000, 20,56%. Daydreamer 1.828.000, 19,46%. Pomeriggio Cinque 1.615.000, 17,44% e 1.749.000, 17,39%.

ha registrato 2537.000 telespettatori, share 17,45%. 2.531.000, 18,05%. 2.742.000, 23,35% e nel Finale 2.102.000, 20,56%. 1.828.000, 19,46%. 1.615.000, 17,44% e 1.749.000, 17,39%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 777.000 telespettatori, 5,44%. Will & Grace 276.000, 2,95%.

ha registrato 777.000 telespettatori, 5,44%. 276.000, 2,95%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 1.006.000 telespettatori, 7,62% di share. Il film I dannati e gli eroi un netto di 332.000, 3,40%.

ha registrato un netto di 1.006.000 telespettatori, 7,62% di share. Il film un netto di 332.000, 3,40%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 363.000 telespettatori, share 2,57% e nel programma 318.000, 2,83%; Tagadoc 109.000, 1,12%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 12,79%.

ha registrato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 12,79%. Su Rai 2 Una pezza di Lundini ha registrato 310.000 telespettatori, share 2,12%.

ha registrato 310.000 telespettatori, share 2,12%. Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 488.000 telespettatori, share 6,26%.

ha registrato un netto di 488.000 telespettatori, share 6,26%. Su La7 DiMartedì Più ha registrato 391.000 telespettatori, share 4,73%.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™